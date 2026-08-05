Ha llegado a Action el mueble de almacenaje plegable más barato de la temporada: 14,95 euros y en 2 colores

El almacenamiento es esencial en casas pequeñas para aprovechar cada metro cuadrado. Los canapés son perfectos para aprovechar el espacio bajo la cama, mientras que los muebles plegables se pueden ocultar cuando no se usan.

Action sabe muy bien lo importantes que son los muebles de almacenamiento. Por eso, en su catálogo cuenta con varias opciones ideales para quienes necesitan ganar espacio para guardar ropa, zapatos, juguetes, etc.

Un mueble de almacenaje ideal para casas pequeñas

La cadena de tiendas de descuento Action cuenta actualmente con más de 120 tiendas repartidas por toda España, 6 de ellas en Galicia. En su catálogo encontramos más de 6.000 productos económicos y novedades cada semana.

Uno de los artículos a los que merece la pena echar un vistazo es su armario de almacenamiento plegable, disponible por solo 14,95 euros y en dos colores: marrón y blanco.

Mueble de Action. Ref: 3216158 Action

El modelo, con número de referencia 3216158, es una caja muy práctica, ya que se puede plegar y desplegar y los compartimientos individuales se pueden extender.

Es perfecto para guardar cosas pequeñas, como juguetes, cables o material de oficina. "Gracias a la capacidad de carga de 80 kilos, pueden sentarse en la caja incluso personas de hasta 80 kilos", destaca la propia marca.

La madera de este producto cuenta con la certificación FSC. Esto significa que procede de bosques gestionados de forma sostenible, lo que permite a Action asegurarse de que "las personas, los animales y las plantas que dependen de estos bosques estén protegidos".

El armario está dividido en cuatro compartimentos de 15x23x34 cm cada uno y tiene una capacidad de carga máxima de 80 kilos. Presenta un diseño rectangular y prescinde tanto de ruedas giratorias como de un espejo.

Este modelo está disponible en la sección de decoración de las tiendas de Action con un precio de 14,95 euros la unidad.

Action vende un puf de almacenaje XL

Puf de almacenaje. Ref: 3002649 Action

Para los usuarios que prefieran un mueble de un solo compartimento, Action vende un puf de almacenaje, con unas dimensiones de 76x37,5x37,5 cm, ideal para guardar cojines o mantas polares.

"Puedes usar este puf como prefieras. Para apoyar los pies o para sentarte. Cuando no lo necesites, podrás plegarlo fácilmente y guardarlo en el armario. Ideal para tener más espacio de almacenaje cuando lo necesites".

Su capacidad de carga es de 90 kilos y al menos un 50% del material es reciclado. Está disponible en dos colores: beige y blanco.