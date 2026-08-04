Touriñán presenta su nuevo espectáculo con una lona gigante en el Orzán, en A Coruña

El actor y humorista Xosé A. Touriñán ha elegido uno de los puntos más visibles de A Coruña para dar el pistoletazo de salida a su nuevo espectáculo en solitario. Desde primera hora de este martes, 4 de agosto, el Paseo Marítimo, a la altura de la Fuente de los Surfistas, lucirá una lona publicitaria de 480 metros cuadrados, la de mayor tamaño instalada en la ciudad, con la imagen gráfica de su nueva gira.

El propio Touriñán estará presente alrededor de las 11:30 horas durante la colocación del soporte, que será instalado por la empresa Mástil Rotulación en la fachada de un edificio del Orzán. La acción servirá como presentación oficial de un espectáculo con el que el artista recorrerá diferentes localidades gallegas durante el próximo otoño.

El lanzamiento coincidirá con la apertura de la página web oficial del espectáculo. Será a las 12:00 horas cuando se active el portal y se pongan a la venta las entradas para las distintas funciones previstas dentro de la gira.

La gran lona sustituirá al llamativo anuncio que durante las últimas semanas ocupó ese mismo espacio en el Paseo Marítimo y que promocionaba la serie "Animal", protagonizada por Luis Zahera para Netflix.

Con esta campaña, Touriñán apuesta por una presentación de gran impacto visual en uno de los enclaves con mayor tránsito de la ciudad, convirtiendo el Orzán en el escenario elegido para anunciar el inicio de una nueva etapa sobre los escenarios.

El espectáculo arrancará su recorrido por Galicia este otoño, con varias fechas que se darán a conocer junto con la apertura de la venta de entradas.