Touriñán presenta 'Moi Animal', su nuevo monólogo que recorrerá Galicia este otoño

Xosé A. Touriñán ya tiene nuevo proyecto sobre los escenarios. El actor y humorista gallego presentó este martes 'Moi Animal', su nuevo monólogo en solitario, un espectáculo que utilizará el humor para reflexionar sobre la relación entre las personas y los animales y las contradicciones que, a su juicio, definen a la especie humana.

El estreno de la gira está previsto para el 16 de octubre en Cee y, hasta diciembre, el espectáculo recorrerá otras diez localidades gallegas: Pontevedra, Vilalba, Ourense, O Grove, Vigo, Lugo, Burela, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y A Coruña.

La presentación estuvo acompañada de una acción promocional de gran formato en el paseo marítimo de A Coruña, donde se instaló una lona de 480 metros cuadrados a la altura de la Fuente de los Surfistas. Además, desde este martes ya están disponibles las entradas para todas las funciones a través de la página web oficial del espectáculo.

Un recorrido humorístico por la relación entre personas y animales

En 'Moi Animal', Touriñán parte de una idea sencilla: los seres humanos también son animales, aunque a menudo intenten olvidarlo. A partir de esa premisa, el monólogo aborda situaciones cotidianas y paradojas sobre la forma en que las personas se relacionan con el resto de especies.

El espectáculo pasa por temas como los animales de compañía, la vida en el rural, los lobos, el vegetarianismo o incluso fenómenos recientes como los therians, para construir una reflexión en clave de humor sobre cómo la sociedad ha cambiado en su manera de entender a los animales.

"Queremos a los animales, los comemos, los humanizamos, los protegemos, les ponemos ropa y los convertimos en parte de nuestras familias. Pero también podemos pasar horas intentando matar un mosquito que aparece a las tres de la mañana", resume la sinopsis del espectáculo.

A través de estas situaciones, el actor propone un retrato de una sociedad capaz de mostrar una enorme empatía hacia determinadas especies mientras mantiene relaciones muy diferentes con otras, utilizando ese contraste como punto de partida para hablar también de la evolución de los hábitos y las costumbres.

Un nuevo espectáculo tras 'Aquí Tou!'

Con 'Moi Animal', Touriñán abre una nueva etapa como monologuista después del recorrido de 'Aquí Tou!', espectáculo con el que realizó varias giras por Galicia y que también llegó a otros escenarios del país.

El nuevo montaje cuenta con texto original de Xosé A. Touriñán y José L. Prieto, manteniendo el sello habitual del humorista, basado en la observación de situaciones cotidianas y en el análisis de las contradicciones de la vida diaria desde un enfoque humorístico.

Las entradas para las once funciones de esta primera gira ya pueden adquirirse a través de la web oficial del espectáculo.