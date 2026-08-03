Pedro Duque, astronauta: "Solo durante la totalidad del eclipse de Sol podremos quitarnos las gafas y apreciarlo"

El próximo 12 de agosto Galicia será testigo de un fenómeno astronómico único: un eclipse solar total visible desde más de un centenar de municipios gallegos. La Xunta de Galicia ha confirmado 143 municipios en los que disfrutar de este fenómeno en su totalidad, así como 29 lugares que ha excluido por motivos de seguridad, movilidad y accesibilidad.

Con la cuenta atrás activada para disfrutar de este fenómeno astronómico, seguro que muchos se están preparando para no perdérselo. Pero si todavía no entiendes muy bien en qué consiste este fenómeno y cómo disfrutarlo al máximo, Pedro Duque, astronauta e ingeniero aeronáutico, ha publicado un vídeo en sus redes sociales muy interesante sobre ello.

¿Por qué se produce un eclipse de Sol?

Los mejores lugares para contemplar el eclipse total que se vivirá en España el próximo 12 de agosto estarán en una línea que atraviesa desde Galicia hasta Castellón y también en Baleares. "Si vives al norte o al sur de esa franja también se verá, pero con un eclipse parcial", indica Pedro Duque, astronauta español.

El astronauta recuerda que un eclipse total de Sol ocurre porque "la Luna y la Tierra se alinean y la sombra de la Luna toca nuestro planeta. Esa sombra convierte el día en noche y en muchas culturas antiguas tenía significados muy poderosos", informa.

Se trata de un acontecimiento poco frecuente, ya que "un eclipse total en un sitio determinado ocurre muy raras veces". En el caso de España, la situación es especialmente llamativa porque, como señala Duque, "España lleva 100 años sin eclipses totales y ahora tendremos tres seguidos, en 2026, 2027 y 2028".

Además, explica una curiosidad astronómica: "El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Por eso, visto desde la Tierra, la Luna puede tapar el Sol por completo. Pero esto va a cambiar: la Luna se aleja unos centímetros cada año y dentro de cientos de millones de años, ya no habrá eclipses totales".

¿Qué ocurrirá el 12 de agosto?

Sobre el desarrollo del eclipse, Pedro Duque explica que "la Luna empezará a tapar el Sol sobre las 19:30 horas. La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura. Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara. Al pasar la luz entre las hojas de los árboles, en el suelo, podremos ver pequeñas imágenes del sol ocultándose, como si fuese una media luna".

El momento culminante llegará poco después: "Sobre las 20:30 horas llegará el anillo de diamante, el último rayo de sol que se cuela entre las montañas de la Luna. Veremos puntitos. Ahí todavía necesitas las gafas del eclipse puestas. Justo después el Sol desaparecerá por completo. El día se hará noche y veremos la corona solar: un halo de luz alrededor del disco oscuro. Solo en ese momento, durante la totalidad, podremos quitarnos las gafas y apreciar ese halo de luz".

Aunque "el eclipse total durará menos de 2 minutos. Poco tiempo, pero inolvidable", será un espectáculo increíble para quienes se encuentren en la franja de totalidad. Duque recuerda también que "en cuanto reaparezca el primer rayo de Sol habrá acabado y tendremos que volver a ponernos las gafas", ya que observar el Sol sin protección fuera de la totalidad puede causar daños graves en la vista.

Ten en cuenta que nunca debe mirarse el Sol directamente sin protección adecuada y se recomienda utilizar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.

El eclipse de Sol en Galicia

El eclipse del 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde Galicia en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará la región de oeste a este y pasará por un total de 143 localidades, por lo que será visible en el 45,6% de la Comunidad.

Este fenómeno astronómico sucederá al final de la tarde y hacia el atardecer. Estas son las ciudades de Galicia en las que se verá el eclipse de Sol total y sus horarios, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN):