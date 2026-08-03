¿Qué hacer en agosto de 2026 en Ferrol? Fiestas de San Ramón, Equiocio, Rock en Canido y mucho más Cedida

El mes de agosto en la ciudad ferrolana se perfila como una de las temporadas más intensas del año. No solo celebrarán sus fiestas patronales en honor a San Ramón, sino que también acogerán una gran variedad de eventos para todos los públicos que atraerán a visitantes de todos los lugares de Galicia.

El mes arrancará con la celebración del certamen hípico Equiocio, el cual dará paso a la celebración del Nachiños Fest, un gran festival de música que traerá hasta el Muelle de Curuxeiras nombres tan destacados del panorama musical gallego como The Rapants, Baiuca, Puño Dragón o La Milagrosa.

Conciertos destacados del mes

FANGORIA PROMO 2026.jpg Cedida

El mes de agosto estará protagonizado por las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón. Con motivo de estas importantes celebraciones, la ciudad acogerá una serie de conciertos gratuitos de algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. Todos ellos tendrán lugar en la Plaza de Armas:

El viernes 21 a las 21:00 horas, justo después del pregón inaugural de las fiestas de San Ramón, dará inicio el espectáculo Cadena 100 con las actuaciones de Fangoria, el icónico dueto de electropop formado por Alaska y Nacho Canut; Yoli Saa, una de las voces más destacadas del pop-rock gallego; y Bombai, grupo valenciano con éxitos frescos y contagiosos.

El sábado 22 a las 22:00 horas aterriza la artista malagueña Vanesa Martín en la plaza de Armas. Será un emocionante concierto donde sonarán éxitos como Complicidad, Durmiendo sola y Arráncame.

El domingo 23 a las 22:00 horas bailaremos al ritmo de Siloé, uno de los tríos musicales más emblemáticos de la música española, autores de grandes hits como La Verdad, La Luz y Metrópolis.

El lunes 24 a las 21:00 horas tenemos cita con la tradición gallega de la mano de Budiño, uno de los gaiteiros más destacados de la música gallega.

El miércoles 26 a las 22:00 horas aterrizan los Celtas Cortos en la ciudad ferrolana, grupo con influencias celtas que ha marcado un antes y un después en el panorama musical español con canciones como Cuéntame un cuento o El ritmo del mar.

El viernes 28 a las 20:30 horas tenemos cita con tres grandes artistas del género urbano español: Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, quienes darán un concierto conjunto que se convertirá en una auténtica fiesta al aire libre.

El domingo 30 a las 22:30 horas cerramos el gran ciclo de conciertos de las fiestas de San Ramón con el dueto femenino conocido como Marlena, quienes han conquistado el panorama musical español con temas como Me Sabe Mal, Gitana y Último Baile.

1, 2 y 3 de agosto: Mercado Medieval de Ferrol

Cartel de la edición de 2026 del Mercado Medieval de Ferrol Concello de Ferrol

Del sábado 1 al lunes 3 se podrá disfrutar de las tres últimas jornadas del Mercado Medieval de Ferrol, el cual transformará el paseo marítimo de la ciudad en un mercado de la Edad Media con puestos de artesanía, hostelería, alimentación, talleres infantiles, música en directo y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Del 6 al 9 de agosto: Equiocio

Cartel de la edición de 2026 del Equiocio de Ferrol Cedida

El certamen hípico de Ferrol conocido como Equiocio regresa al campo de As Cabazas con una nueva edición que dará inicio el jueves 6 y se extenderá hasta el domingo 9.

Este evento volverá a reunir alrededor de la ciudad ferrolana una amplia representación de jinetes y amazonas de Galicia, a quienes se sumarán invitados del resto de España y otros países.

El programa de la edición de 2026 de Equiocio todavía no ha salido a la luz, pero se espera que se vuelva a presentar una serie de actividades que combinen competiciones hípicas con el ocio familiar al aire libre.

Del 6 al 9 de agosto: Festa da Cervexa

Brindis con cerveza Shutterstock

Uno de los eventos que se encargarán de abrir el mes de fiestas en la ciudad ferrolana será la Festa da Cervexa en la Plaza de Armas.

Este festival hecho por y para los amantes de la cerveza volverá a celebrar cuatro jornadas de degustación, música en directo y muchas más actividades que solo descubrirás si te acercas a la Plaza de Armas a partir del jueves 6.

Del 10 al 14 de agosto: XXI Campus Chiquibásquet

Cartel de la edición de 2026 de XXI Campus Chiquibásquet Cedida

La 21.ª edición del Campus Chiquibásquet vuelve un año más al pabellón polideportivo de Esteiro desde el lunes 10 hasta el viernes 14, perfilándose como una de las principales citas deportivas que acogerá la ciudad de Ferrol durante el mes de agosto.

Es un evento destinado a los niños y jóvenes de 5 a 22 años con un total de 30 plazas disponibles. Los horarios serán de 10:00 a 13:00 horas. Al igual que cada año, habrá presencia de reconocidas figuras nacionales del baloncesto y muchas más sorpresas.

14 y 15 de agosto: Nachiños Fest

Cartel de la edición de 2026 del Nachiños Fest Cedida

El viernes 14 y sábado 15 vuelve una nueva edición del Nachiños Fest al Muelle de Curuxeiras para presentar dos jornadas completas de actuaciones de reconocidas bandas nacionales. Aunque la música será la gran protagonista de este encuentro, también habrá disponibles grandes ofertas gastronómicas, de market y actividades de día para todos los públicos.

El cartel de artistas confirmados del Nachiños Fest 2026:

The Rapants

Baiuca

Puño Dragón

La Milagrosa

Pavlenha

Eris Mackenzie

hydn

Raze

DJ Flaca

Grande Osso

15, 16, 22 y 23 de agosto: Fiestas de la Espuma

Este fin de semana hay fiesta de la espuma para los más pequeños. Cedida

A lo largo de todo el mes de agosto, diferentes localizaciones de la ciudad ferrolana presentarán una serie de Fiestas de la Espuma para que los más pequeños de la familia se refresquen y lo pasen en grande.

Todas las Fiestas de la Espuma se celebrarán los sábados y domingos dentro de la programación de las fiestas de San Ramón 2026 y darán inicio a las 17:00 horas:

Sábado 15 - O Lago

- O Lago Domingo 16 - Valón

- Valón Sábado 22 - Covas

- Covas Domingo 23 - Vilagóniga

Del 21 al 23 de agosto: Brión Folk Festival

Llega la segunda edición del Brión Folk Festival Cedida

Después de su primera edición, el Brión Folk Festival regresa con más fuerza que nunca a Santa María de Brión con una segunda edición donde las claves volverán a ser la defensa de la cultura y música de raíz, la apuesta por los grupos locales y el seguir potenciando las actividades familiares.

Las fechas señaladas para la celebración del Brión Folk Festival serán el viernes 21, sábado 22 y domingo 23.

La programación completa del Brión Folk Festival todavía no ha salido a la luz, pero ya tenemos las primeras confirmaciones:

La madrina de esta edición será la regueifa Lupe Blanco, una de las principales figuras de improvisación oral en Galicia. En cuanto a los conciertos, darán inicio el viernes 21 con los cantos de taberna de Os Feroces da Galgueira y Airiños do Eume.

El sábado 22 dará inicio con una sesión vermú amenizada por la charanga tradicional Alxibeira. Acto seguido, la 'batalla' musical se realizará con Algalía, As Pías y LidiaIndia como bandos locales y The Lighthouse Keepers como bando invasor.

La segunda 'batalla' tendrá lugar el último día del festival, domingo 23, con Terra de Trasancos, Encrucillada y Lenda Ártabra & Ghaldaripas como bandos locales y Xara como bando invasor.

21 y 22 de agosto: 57.º Rallye de Ferrol

Cartel de la edición de 2026 del Rallye de Ferrol Cedida

El viernes 21 y sábado 22 tendrá lugar la 57.ª edición del clásico Rallye de Ferrol. Como es costumbre, el recorrido se hará por los alrededores de la ciudad y tendrá una extensión total de 398,98 kilómetros divididos en cuatro secciones y una etapa.

La programación completa todavía ya ha sido revelada:

Viernes, 21 de agosto

Por la mañana - Tramo de pruebas (shakedown)

19:00 horas - Salida de la 1.ª etapa en el Puerto de Ferrol

Sábado, 22 de agosto

09:00 horas - Salida de la 2.ª etapa desde el Puerto de Ferrol

desde el Puerto de Ferrol 18:30 horas - Fin del rallye

19:30 horas - Entrega de trofeos

Del 21 al 30 de agosto: Fiestas de San Ramón en Ferrol

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de San Ramón en Ferrol Cedida

Las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón darán inicio de manera oficial el viernes 21 y se extenderán hasta el domingo 30. Serán diez días en los que todos los vecinos ferrolanos y visitantes interesados podrán disfrutar de una gran variedad de actividades de ocio, música y cultura.

Las fiestas darán inicio el viernes 21 con el pregón en la Plaza de Armas, el mismo lugar donde a continuación podremos disfrutar del espectáculo La noche de Cadena 100 con las actuaciones de Fangoria, Bombai y Yoly Saa, tres nombres de lo más reconocidos por el público ferrolano.

Asimismo, cerraremos este programa el lunes 31 con una gran verbena a cargo de La Misión y Paris de Noia. Además, a las 23:45 horas se podrá disfrutar de un espectáculo pirotécnico que pondrá el broche de oro a las fiestas de Ferrol 2026.

Hay que recordar que todos los conciertos de la programación de las fiestas tendrán lugar la tradicional plaza de Armas de la ciudad ferrolana.

La programación completa de las fiestas de San Ramón 2026:

Viernes, 21 de agosto

20:15 horas - Pregón

21:00 horas - Cadena 100: Yoli Saa, Bombai y Fangoria

Sábado, 22 de agosto

17:00 horas - Fiesta de la Espuma (Covas)

21:30 horas - Agris

22:00 horas - Vanesa Martín

00:30 horas - Orquesta América de Vigo (Festas de Caranza)

Domingo, 23 de agosto

17:00 horas - Fiesta de la Espuma

20:00 horas - Concierto solidario de Aba Taano (San Xiao)

22:00 horas - Siloé

Lunes, 24 de agosto

21:00 horas - Budiño

22:15 horas - De Ninghures

Martes, 25 de agosto

21:00 horas - Paula Koops

22:30 horas - Leire Martínez

Miércoles, 26 de agosto

22:00 horas - Celtas Cortos

Jueves, 27 de agosto

19:00 horas - Rondallas

20:00 horas - Rock en Canido

Niño Asqueroso

Los Deltonos

Shug R' Band

Alfredo Piedrafita

Viernes, 28 de agosto

20:30 horas - Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez

Sábado, 29 de agosto

17:00 horas - Fiesta infantil

20:30 horas - Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LG1DO

Domingo, 30 de agosto

21:00 horas - Enol

22:30 horas - Marlena

Lunes, 31 de agosto

20:30 horas - La Misión

23:30 horas - Drones

23:45 horas - Fuegos artificiales

00:00 horas - Paris de Noia (Puerto)

Del 21 al 25 de agosto: Fiestas de Caranza

Sesión de fuegos artificiales Shutterstock

Desde el viernes 21al martes 25 se podrá disfrutar de las fiestas del barrio ferrolano de Caranza.

Las fiestas arrancarán a las 16:00 horas con el pregón de la actriz Paula Morado y fusionarán actividades clásicas, como pasacalles de gaitas y cabezudos, con gastronomía, espectáculos pirotécnicos y mucha música en directo con Unión y Fuerza, Panorama City y hasta una batalla de DJs con Kike Varela.

Del 24 al 28 de agosto: ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Cartel de la edición de 2026 del Pantín Classic Cedida

La 39.ª edición del campeonato de surf ABANCA Pantín Classic Galicia Pro vuelve con más fuerza que nunca a la playa de Esmelle de la ciudad ferrolana desde el lunes 24 hasta el viernes 28.

El campeonato de surf más grande Galicia volverá a presentar un amplio programa de actividades gratuitas que irán desde propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales en directo.

Como novedades de este año tendremos un camping en As Cabazas para dormir, un campeonato de skate y un márket con marcas locales y del sector.

27 de agosto: Rock en Canido

Cartel de la edición de 2026 de Rock en Canido Concello de Ferrol

El festival más rockero del verano, Rock en Canido, vuelve al parque Antón Varela de la ciudad ferrolana el jueves 27 con una jornada entera que promete hacer bailar, cantar y gritar a todo su público.

Los artistas y grupos que protagonizan el cartel de esta edición son Los Deltonos, Shug R'Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita.

Del 28 al 30 de agosto: Fiestas de Covas

Ferrol se vuelca con el Carnaval: ‘Troupele troupele’ gana el festival de comparsas Quincemil

Las Fiestas de Covas son unas de las últimas celebraciones del mes de agosto en la ciudad de Ferrol. Darán inicio el viernes 28 y culminarán el domingo 30.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de una serie de actividades de ocio y gastronomía. El evento más importante de estas celebraciones son sus carrozas, una serie de desfiles que llenarán de color y disfraces las calles del barrio ferrolano de Covas.

29 de agosto: Concentración Clásicos Ferrol

Cartel de la edición de 2026 de la Concentración de Vehículos Clásicos en Ferrol Cedida

Un año más, a finales del mes de agosto se celebrará la 12.ª edición de la Concentración de Vehículos Clásicos de Ferrol, un evento ideal para todos los amantes del motor en la ciudad.

La programación completa de esta nueva edición: