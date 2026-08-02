Ya es oficial: estos son los mejores lugares de Lugo para ver el eclipse de Sol del 12 de agosto

La fecha se acerca. El 12 de agosto ya está a la vuelta de la esquina y muchas personas se están preparando para el eclipse de Sol con la localización de las mejores ubicaciones para su observación.

En la ciudad de Lugo, este evento astronómico será visible en su totalidad. El instante de máxima ocultación tendrá lugar a las 20:28:02 horas, y la fase de totalidad se prolongará durante 1 minuto y 14 segundos.

¿Dónde puedo ver el eclipse de Sol en Lugo?

El eclipse total del 12 de agosto tendrá lugar al atardecer. El Sol estará muy bajo en el horizonte; por ello, se recomienda buscar zonas altas sin edificios ni obstáculos visibles que impidan ver este fenómeno.

Lugo gozará de unas excelentes condiciones para ver el eclipse gracias a su ubicación en la franja de la totalidad. En esta línea, la ciudad contará con dos puntos específicos para disfrutar de este hito histórico:

Adarve de la Muralla

Muralla de Lugo. Shutterstock

El adarve de la Muralla Romana de Lugo es una buena localización, ya que ofrece altura. No obstante, "es preciso buscar la orientación idónea, que en este caso es la franja de la muralla que da al barrio del Carmen", detallan fuentes municipales a este medio.

Desde este punto es posible observar, entre las 20:28:02 y las 20:29:26 horas, el fenómeno de manera óptima.

Mirador del Parque Rosalía de Castro

Mirador del Parque Rosalía de Castro Concello de Lugo

En el Parque Rosalía de Castro, será posible visualizar el eclipse en la franja derecha a la pérgola del mirador; una explanada desde la que hay también buena orientación.

Otras ubicaciones

El Ayuntamiento señala que otro lugar que gozará de buena visualización, será el Parque de Marcos Cela.

"Cuenta con una altura interesante para observar el fenómeno, si bien las zonas de acceso al mirador son más pequeñas y el mantenimiento del parque puede hacer posible que, en ciertos puntos la maleza o el deterioro de la superficie, no permita una experiencia cómoda".

Recomendaciones para el eclipse de Sol del 12 de agosto

El 12 de agosto promete ser una fecha histórica en España. Un eclipse total de Sol cruzará el país de oeste a oeste y pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas Lugo.

Para ver de forma segura este evento astronómico, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomienda buscar lugares elevados con el horizonte oeste despejado y salir con suficiente tiempo de antelación para evitar atascos.

Nunca se debe observar el Sol directamente sin protección homologada. Asimismo, se desaconseja utilizar cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, incluso si llevan gafas certificadas para eclipses.