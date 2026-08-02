Llega a Action el mueble de almacenaje más barato del verano: 14,95 euros y 12 kilos de carga

La cadena de tiendas neerlandesa Action ha escalado hasta consolidarse en Galicia alcanzando los 6 establecimientos gracias a un catálogo muy variado y precios bajos.

Precisamente, uno de los productos más interesantes que tiene disponible Action es un mueble de baño con gran capacidad de almacenamiento.

Ya a la venta por 14,95 euros

No siempre es posible disponer de un baño amplio, por lo que contar con soluciones de almacenaje resulta imprescindible para guardar champús, cremas y otros productos.

En este sentido, los muebles de almacenamiento, como el que vende Action, se convierten en un elemento esencial para muchos hogares para mantener el baño ordenado.

Mueble de Action. Ref: 3215051 Action

El modelo 'Estante de baño de bambú', con número de referencia 3215051, es ideal para el cuarto de baño, tanto por su capacidad de almacenaje como por su diseño.

"El bambú es muy acogedor y resiste a la humedad", indica la marca en la descripción del producto, que resulta ideal para exhibir toallas, productos de cuidado y otros artículos en las estanterías.

La madera de este mueble cuenta con la certificación FSC. "Esto significa que procede de bosques gestionados de forma sostenible. Así es como nos aseguramos de que las personas, los animales y las plantas que dependen de estos bosques estén protegidos".

En su página web, Action detalla las especificaciones de este producto: está dividido en tres compartimentos y tiene una capacidad máxima de carga de 12 kilos, 4 por cada balda.

Está disponible en un color único, marrón, y está fabricado en bambú. Sus dimensiones, de 80x22x30 centímetros, lo convierten en una opción perfecta para aprovechar rincones o pequeños espacios.

Más allá de sus características, otro de sus grandes atractivos es el precio. Está a la venta por solo 14,95 euros, lo que lo sitúa entre los muebles de baño más económicos del momento.

Ideal para espacios más pequeños

Carrito de almacenaje. Ref: 3220268 Action

Para quienes necesiten una estantería de dimensiones más reducidas, Action también tiene a la venta otro modelo que se adapta a espacios más pequeños.

Esta estantería, tipo carrito, crea un espacio de almacenamiento adicional en el baño. Presenta un diseño delgado y extensible que encaja perfectamente en espacios estrechos, con unas dimensiones de 40x17,5x5,5 cm.

Está fabricado en plástico y la capacidad de carga máxima es de 4,5 kilos. Dispone de ruedas giratorias y está disponible en dos colores (beige y gris).