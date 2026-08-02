José Elías, empresario: "El que viene por dinero se va por dinero. No es solo atraer talento, es mantenerlo"

El pasado mes de septiembre se celebró en Ferrol el Congreso Anual de AJE Galicia bajo el lema "Construíndo futuro: reconversión empresarial e impulso do rural". Una cita anual en la que se busca acercar las iniciativas emprendedoras emergentes a los líderes del sector y que reunió a empresarios destacados y representantes institucionales.

Uno de los ponentes estrella fue José Elías, el empresario multimillonario dueño de Audax Renovables y La Sirena, quien habló sobre diferentes cuestiones como el escaso compromiso de las nuevas generaciones, la atracción y retención de talento, y la necesidad de tener una buena educación financiera.

La falta de profesionales, uno de los mayores problemas de las empresas

El empresario José Elías, propietario de Audax Renovables y de la cadena de congelados La Sirena, compartió en este congreso su visión sobre uno de los principales desafíos que afrontan las empresas actualmente: la dificultad para encontrar y conservar profesionales cualificados.

En su opinión, este problema está relacionado con un cambio en la actitud de las nuevas generaciones hacia el trabajo y su nivel de compromiso.

Durante su intervención, afirmó que "les estamos vendiendo a los jóvenes que solo tienen derechos y no obligaciones", una idea con la que quiso expresar su preocupación y malestar por la falta de implicación que, según él, percibe en parte de la sociedad.

Asimismo, señaló que observa a muchas personas "muy despegadas y con poco orgullo de pertenencia", tanto hacia su entorno como hacia su empleo. También lamentó que exista una tendencia a vivir en un estado de frustración permanente porque "les criamos en la excelencia y no les hacemos entender que la vida no es así".

Elías también centró parte de su discurso en la importancia del capital humano dentro de las organizaciones. Explicó que el verdadero valor de una empresa ya no reside únicamente en sus instalaciones o recursos materiales, sino en la calidad y estabilidad de quienes las dirigen y las hacen crecer. "Si se te va el equipo directivo, te has quedado sin empresa", afirmó.

Además, describió cómo ha cambiado el mercado laboral en los últimos años. Mientras que antes los candidatos debían esforzarse por convencer a una empresa para ser contratados, ahora son muchas las compañías las que buscan atraer a los trabajadores con ventajas adicionales. "El empresario es el que tiene que convencer al trabajador con teletrabajo, ping-pong o futbolines en la oficina". Sin embargo, considera que el equilibrio es fundamental: "Ni tanto ni tan poco".

Para Elías, la clave para captar y conservar talento no se limita al salario. Defiende que las empresas deban escuchar a sus empleados y comprender sus necesidades individuales. "El que viene por dinero se va por dinero. No solo es atraer talento, es mantenerlo", afirmó, insistiendo en que cada persona tiene motivaciones diferentes.