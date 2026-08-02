Todos los grandes eventos que acogerá A Coruña en agosto 2026 con motivo de las Fiestas de María Pita Cedida

Durante el mes de agosto la música será una de las grandes protagonistas, pues podremos disfrutar de una serie de conciertos gratuitos y festivales a lo largo de toda la ciudad de A Coruña. Las Noites de María Pita, el Festival Noroeste Estrella Galicia, las Noites do Parque, BEATOUT Week, Festival de Electrónica Coruñés serán los ciclos protagonistas de estas semanas.

Otros grandes eventos de este mes serán las diferentes ferias culturales y literarias, como la Feria del Libro o Viñetas desde O Atlántico; los espectáculos pirotécnicos, como la Batalla Naval; las diferentes fiestas de barrios coruñeses y, por supuesto, el gran eclipse solar total.

Conciertos destacados en A Coruña

Luz Casal, durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid. Efe

El sábado 1 abrimos el mes de agosto por todo lo alto con un concierto gratuito de Luz Casal en la Plaza de María Pita. La aclamada artista gallega, que ha estado recorriendo toda España con su tour Me voy a permitir, será la encargada de inaugurar el mes de fiestas en la ciudad herculina.

El domingo 9 tenemos cita en la Plaza de María Pita con el grupo femenino de indie rock conocido como Ginebras, quienes serán las encargadas de animar la plaza coruñesa con un concierto gratuito que ningún fan del rock español se querrá perder.

El martes 11 el escenario de la Plaza de María Pita se llenará de orgullo gallego y verbeneo con un concierto gratuito de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección de los últimos años.

El miércoles 12, coincidiendo con el eclipse solar total, la formación musical de Los Satélites dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. Será una actuación simbólica que tiene como objetivo rendir homenaje a toda la tradición musical coruñesa y gallega que representan Los Satélites.

El jueves 13 el dueto femenino gallego conocido como Fillas de Cassandra dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. Será una de las últimas grandes citas musicales que tendrán lugar en la mítica plaza coruñesa. Durante su concierto, todo el público podrá disfrutar de los nuevos éxitos de su último álbum, Tertúlia.

El sábado 15 llega a la Plaza de María Pita el concierto gratuito dentro del programa de las Fiestas de María Pita, el cual estará protagonizado por Israel Fernández, uno de los cantautores flamencos más icónicos de España.

El domingo 16 cerramos el ciclo de conciertos Noites do Porto 2026 con un gran espectáculo de la mano de Tony Hadley, el destacado exvocalista de la banda de los 80 Spandau Ballet. Se subirá al escenario de la plaza de María Pita a las 22:00 horas para cantar junto a su público éxitos como Through the Barricades.

Fiestas de los barrios de A Coruña

Fiestas silenciosas en Novo Mesoiro Concello da Coruña

Las fiestas de los barrios herculinos son unas de las citas más importantes del verano que, año tras año, reúnen a visitantes y vecinos alrededor de varias jornadas de música en directo, sesiones vermú, propuestas gastronómicas y mucho más. ¿Te las vas a perder?

14, 15 y 16 de agosto - Fiestas del Barrio de A Gaiteira

19 de agosto - Fiesta de la Fresa de Eirís

19, 20 y 21 de agosto - Fiestas de Castrillón - Urbanización Soto

21, 22 y 23 de agosto - Fiestas de la Sagrada Familia

22 de agosto - Fiestas de Pedralonga

Del 1 al 10 de agosto: Feria del Libro

Cartel de la edición de 2026 de la Feria del Libro Xunta de Galicia

La Feria del Libro tiene cita en la ciudad herculina desde el sábado 1 hasta el lunes 10. Esta feria tradicional, que tendrá lugar en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, se perfila como uno de los primeros grandes eventos dentro de la programación de las Fiestas de María Pita.

La lista de actividades y librerías participantes ya ha sido revelada y puedes consultarla en el siguiente enlace.

Los horarios de la feria serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Del 1 al 30 de agosto: Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Dará inicio el sábado 1 y acogerá su última jornada el domingo 30.

A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Del 1 al 15 de agosto: Noites de María Pita

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas de María Pita Cedida

La edición de 2026 de las Fiestas de María Pita dará inicio oficialmente el sábado 1 con el pregón de la actriz Lucía Veiga, el cual dará paso al concierto de la icónica artista gallega Luz Casal, quien se subirá al escenario de la Plaza de María Pita para dar el pistoletazo de salida a un mes lleno de eventos.

Al igual que en anteriores años, las primeras semanas de agosto se celebrarán las Noites de María Pita, una selección de conciertos gratuitos que se podrán disfrutar en la Plaza de María Pita. Darán inicio el sábado 1 y se extenderán hasta el miércoles 15.

La programación de este año goza de una selección de artistas, grupos y formaciones locales y nacionales:

Sábado 1 - Luz Casal

Domingo 2 - Mercedes Peón

Lunes 3 - La Delio Valdez

Martes 4 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)

(DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas) Domingo 9 - Ginebras

Lunes 10 - O Libro da Selva (infantil)

(infantil) Martes 11 - The Rapants

Miércoles 12 - Los Satélites

Jueves 13 - Fillas de Cassandra

Sábado 15 - Israel Fernández

Domingo 16 - Tony Hadley

Del 5 al 8 de agosto: Noroeste Estrella Galicia

Cartel de la edición de 2026 del Festival Noroeste Estrella Galicia Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia volverá a llenar de música la ciudad herculina con una serie de conciertos gratuitos que se repartirán entre la Plaza de María Pita, Campo da Leña, Praza Azcárraga, C. de Santo Antón, O Portiño, y la Playa de Riazor entre el miércoles 5 y el domingo 9.

Como es costumbre, durante estos días también se celebrará de manera paralela el ciclo Contos ao Noroeste, el cual presentará actuaciones en vivo para todos los públicos. Por el momento, tan solo hay un espectáculo confirmado para el domingo 9: Amoriños de Xosé A. Touriñán y David Perdomo, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

El cartel de artistas confirmados incluye bandas y artistas internacionales, nacionales y locales. El cartel completo de artistas, horarios y localizaciones ya ha sido revelado:

Miércoles, 5 de agosto

Plaza de Azcárraga

13:00 horas - LAW

19:00 horas - David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

22:00 horas - Pamela Rodríguez

00:00 horas - Fantastic Negrito

Campo da Leña

14:00 horas - Colorado

20:00 horas - Greasy Belly

23:00 horas - Agoraphobia

01:00 horas - Frankie and The Witch Fingers

Santa Margarita

19:00 horas - Freestyle People & Gallos del Norte

20:30 horas - Orquesta Invisible

22:00 horas - Catuxa Salom

23:30 horas - Bongeziwe Mabandla

Castillo de San Antón

21:00 horas - Anna Andreu

Plaza de María Pita

20:00 horas - Ángel Stanich

22:00 horas - Dorian

00:00 horas - Familia Caamagno e a Orquesta do Quince

Jueves, 6 de agosto

Plaza de Azcárraga

13:00 horas - Apolo18

19:00 horas - MFC Chicken

22:00 horas - La Perra Blanco

00:00 horas - Moura

Campo da Leña

19:15 horas - Mar de Fondo

20:30 horas - Meu

23:00 horas - Tsunami Arise

01:00 horas - Ruxe Ruxe

Santa Margarita

19:00 horas - Banda Diversidatye ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20:30 horas - Mounqup

22:00 horas - Xosé Lois Romero & Aliboria

23:30 horas - Mari Froes

Castillo de San Antón

21:00 horas - Ana Lua Caiano

Plaza de María Pita

20:00 horas - Vicente Calderón

22:00 horas - Yerai Cortés

Viernes, 7 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas - Crowded

21:00 horas - Bala

22:30 horas - Sprints

00:30 horas - Rusowsky

O Portiño

DJ Mil

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

21:00 horas - Sés

23:00 horas - Echo & The Bunnymen

01:00 horas - Bomba Estéreo

O Portiño

Sofiperies

Saya DJ

Domingo, 9 de agosto

Rey DJ /La Yaya DJ

Monkey Mambo Club

Del 5 al 9 de agosto: Certamen de Habaneras

Cartel de la edición 2026 del Certamen de Habaneras Concello de A Coruña

La 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña tendrá lugar desde el miércoles 5 hasta el domingo 9. Este evento musical es referente en las Fiestas de María Pita. Como cada año, gozará con la participación de diferentes entidades locales y de otras provincias gallegas.

Los conciertos del Certamen de Habaneras se reparten en tres diferentes escenarios. Los dos primeros días se celebrarán en el Teatro Colón y, acto seguido, darán paso a las actuaciones de la Plaza de María Pita. El evento finalizará con una jornada en Campo da Leña.

La programación de 2026 del Certamen de Habaneras:

Miércoles 5

Teatro Colón

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Ludus tonalis

19:55 horas - Sporting Club Casino

20:15 horas - Grupo Entrelas

20:35 horas - Coral Polifónica El Eco

Jueves 6

Teatro Colón

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral La Antigua

19:55 horas - Coral Pontis Veteris

20:15 horas - Coral Sancta María Maris

20:35 horas - Coral Sagrada Familia

Viernes 7

Plaza de María Pita

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Orfeón Hercullino

19:55 horas - Coral Lembranzas de Santa Cruz

20:15 horas - Polifónica coruñesa Canticorum

20:35 horas - Tuna de veteranos

Sábado 8

Plaza de María Pita

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral Polifónica Ferrolana

19:55 horas - El Acorde Secreto

20:15 horas - Coral Polifónica Follas Novas

Domingo 9

Campo da Leña

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral os Mallos

19:55 horas - Coral Montealto

20:15 horas - Corales Monelos y San Diego

20:35 horas - Coral Feáns

Del 10 al 16 de agosto: Viñetas desde O Atlántico

Cartel de la edición de 2026 de Viñetas desde O Atlántico Miguel Robledo

La feria de cómic conocida como Viñetas desde O Atlántico vuelve un año más a la ciudad herculina desde el lunes 10 hasta el domingo 16, protagonizando una semana completa de actuaciones, firmas, presentaciones y muchas más actividades hechas por y para los amantes del cómic.

Este año, el Salón Internacional del Cómic reunirá a más de 70 autores en total y ofrecerá 24 exposiciones a las que se sumarán una serie de actividades para todos los públicos que se repartirán entre cinco secciones diferentes: Viñetas Expo, Viñetas Show, Viñetas Rúa BD, Viñetas Pro y Viñetas Mini.

Algunos de los artistas destacados que protagonizan el cartel de este año son Pep Brocal, Sebas Martín, José Pablo García y Xulia Pisón. Asimismo, podremos disfrutar de shows como el de Lumedoloop con Alberto Taracido o la proyección de Los Simpson: La Película en el Teatro Colón.

Si quieres conocer la programación completa de esta nueva edición de Viñetas desde O Atlántico puedes consultarlo en nuestra agenda.

Del 10 al 28 de agosto: Cascarillarte

Una edición anterior de Cascarillarte Concello de A Coruña

El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte, vuelve un año más como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.

Nuevamente, las calles de la ciudad herculina se llenarán de diferentes espectáculos gratuitos con teatro, magia, música y cuentos desde el lunes 10 hasta el viernes 28.

La programación completa todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las próximas semanas.

12 de agosto: Eclipse Solar Total

La ciudad herculina será uno de los mejores de Europa para disfrutar del eclipse solar total Concello de A Coruña

El miércoles 12 es la fecha señalada para poder disfrutar del eclipse total de sol 2026, una cita de lo más especial en la ciudad herculina debido a que ha sido señalada como uno de los mejores lugares para poder observar este fenómeno astronómico.

Habrán tres puntos de observación clave: el Portiño, el Parque de Bens y el Monte de San Pedro. No obstante, hay muchos más lugares desde los que se puede disfrutar del eclipse. En Quincemil hemos elaborado una guía de los mejores lugares de la ciudad y sus alrededores para presenciar esta mágica cita.

Además, cada barrio y distrito coruñés dispondrá de un punto especial de observación del eclipse. Para finalizar, se organizarán diferentes acciones culturales especiales, entre las que se encuentra la actuación inédita de Los Satélites en la plaza de María Pita y un concierto de la Banda Municipal de A Coruña, que se encargará de interpretar de bandas sonoras de películas con temática espacial.

12 y 13 de agosto: Trofeo Teresa Herrera

Cartel de la edición de 2026 del Trofeo Teresa Herrera Cedida

El Trofeo Teresa Herrera regresa a la ciudad herculina el miércoles 12 y jueves 13, perfilándose como una de las citas deportivas más importantes del verano en A Coruña.

El torneo está dirigido al público general y se espera que vuelva a reunir en el Estadio de Riazor a la afición deportivista en una cita de fútbol de primer nivel con su doble programación masculina y femenina.

La programación completa de la edición de 2026 del Trofeo Teresa Herrera:

Miércoles, 12 de agosto

LXXXI Trofeo Teresa Herrera masculino

21:00 horas - R.C. Deportivo vs Real Madrid

Jueves, 13 de agosto

XIV Trofeo Teresa Herrera femenino

17:00 horas - Dépor Abanca vs FC Porto

Del 12 al 16 de agosto: Festival Internacional de Folclore

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Folclore Internacional en A Coruña Cedida

Cada año, como parte de la programación de las Fiestas de María Pita, se celebrará el Festival Internacional de Folclore, el cual tiene como objetivo impulsar el intercambio cultural.

La lista de asociaciones participantes todavía no ha sido revelada, mas se espera que estén presentes cuatro o cinco grupos extranjeros y varios locales. Hay que recordar que las actuaciones durarán aproximadamente 20 minutos y se repartirán en las siguientes localizaciones:

Miércoles 12 - Campo da Leña

Jueves 13 - Campo da Leña

Viernes 14 - Plaza de María Pita

Sábado 15 - Campo da Leña

Domingo 16 - Plaza de María Pita

14 de agosto: Batalla Naval

Imagen de la Batalla Naval de 2025. Cedida.

El viernes 14 será el día que el espectáculo de pirotecnia conocido como la Batalla Naval ilumine el cielo de la ciudad herculina.

Esta tradición que reúne a miles de personas en las playas de Riazor y Orzán marca el fin de las semanas grandes de las Fiestas de María Pita, aunque el mes de agosto todavía tiene mucho más que ofrecernos.

Al igual que años anteriores, los fuegos artificiales de la Batalla Naval darán inicio a las 23:30 horas y se extenderán hasta prácticamente los 20 minutos de duración, aunque es posible que estos tiempos varíen.

14 y 15 de agosto: Lembranza Rock

Cartel de la edición de 2026 de las Festas da Gaiteira y el Lembranza Rock Concello de A Coruña

Si eres un fanático del rock ya sabes qué fechas reservar: viernes 14 y sábado 15, dos días en los que el Parque Europa se convertirá en el corazón del rock de la ciudad herculina.

Lembranza Rock es un festival de rock gratuito dentro de la programación de las Festas da Gaiteira. Es una actividad destinada para todo el público, así que no dudes en acercarte con familia o amigos.

Al fin conocemos el cartel completo de esta edición y, sin duda alguna, promete dos jornadas llenas del mejor rock, punk, urbano y electrónica de la escena musical gallega:

Viernes, 14 de agosto

20:30 horas - Pregón de Gonzalo Castro

21:00 horas - Zavala + Cantareiras

22:00 horas - Loita Armada

23:30 horas - Grande Amore

Sábado, 15 de agosto

20:30 horas - Batucada

21:00 horas - Boogies

22:00 horas - Océano Eskizo

23:00 horas - Ortiga

00:30 horas - A Rapariga DJ

14 y 15 de agosto: Festival de Electrónica Coruñés (FEC)

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Electrónica Coruñés (FEC) FEC

Los amantes de la electrónica en la ciudad herculina están de suerte, pues tras dos años de ausencia regresa al anfiteatro del Parque de Santa Margarita el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que tendrá lugar el viernes 14 y sábado 15.

Serán dos días completos en los que se podrá compartir, celebrar y descubrir la música electrónica a través de conciertos al aire libre que no te dejarán parar de bailar. Los horarios serán de 17:00 a 01:30 horas los dos días.

Los artistas que participarán en esta nueva edición del FEC:

Viernes 14

DJ Swisherman

Kangding Ray

Roi

Russ

Slit Observers

Surgeon

Sábado 15

Breixo Martínez

Objekt

Reeko

Steve Bug

Weisheit

14 y 15 de agosto: Festival de Autoedición e BD - Autobán

Llega a la ciudad herculina la 11.ª edición de Autobán Cedida

El viernes 14 y sábado 15 se celebrará una nueva edición del festival de A Coruña de fanzines y cómic autoeditado conocido como el Festival de Autoedición e BD - Autobán.

Hay que recordar que este festival tendrá lugar en dos localizaciones diferentes: el Círculo de Artesanos y la Plaza de San Andrés.

La programación de este año todavía no ha sido revelada, pero ya se ha hecho un adelanto de algunas de las actividades del viernes 14: el autobombo, una serie de presentaciones cortas de participantes que quieren difundir su proyecto, y el combate de dibujantes.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas.

Del 14 al 30 de agosto: Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cartel de la edición de 2026 en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Xunta de Galicia

Unos días más tarde después de la finalización de la Feria del Libro, llega al paseo de los jardines de Méndez Núñez la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

La Feria del Libro Antiguo se celebrará desde el viernes 14 hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Del 18 al 23 de agosto: Semana Clásica

La Semana Clásica en A Coruña. Concello da Coruña

La Semana Clásica completa la programación de las Fiestas de María Pita con una semana completa de espectáculos de orquestas y bandas de música clásica en la Plaza de María Pita.

Este año, la Semana Clásica tendrá lugar desde el martes 18 hasta el domingo 23.

La programación completa de la Semana Clásica 2026:

Martes 18 - Orquesta Gaos

Miércoles 19 - Orquesta de Cámara de Galicia

Viernes 21 - Xove Orquestra Sinfónica de Galicia

Sábado 22 - Orquesta Sinfónica de Galicia

Domingo 23 - Banda Municipal de Música

20, 21 y 22 de agosto: Festival BEATOUT Week

Metrika actuará en el BEATOUT week 2026 Cedida

El Parque de Santa Margarita volverá a convertirse en un punto de encuentro de la escena urbana contemporánea con la sexta edición del Festival BEATOUT Week que se celebrará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22.

El objetivo de BEATOUT es acercar a un público interesado a proyectos emergentes del panorama musical urbano de España. Además, por sus escenarios han pasado grandes artistas, como C. Tangana, Ralphie Choo y Rusowsky.

Y el cartel de este año promete no dejar a nadie indiferente:

Jueves, 20 de agosto

Metrika

Reality

Stereo Madness

Xianpais

Xmaseda

Viernes, 21 de agosto

Blanco Palamera

Guzmen

Juicy Bae

Pablopablo

Sábado, 22 de agosto

Akriila

El Bugg

Fukai Club

LG1DO

Yapi

26 y 27 de agosto: As Noites do Parque

Valeria Castro será una de las artistas invitadas en las Noites do Parque Cedida

El ciclo de As Noites do Parque nace como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026 y tiene como intención reunir artistas consolidados alrededor del Parque de Santa Margarita.

Por el momento contamos con las confirmaciones de dos artistas representativas de la música española en el panorama internacional: Judeline y Valeria Castro.

Hay que tener en cuenta que las horas de inicio de los conciertos todavía están pendientes de confirmación, mas se espera que den inicio alrededor de las 21:00 horas.

Miércoles, 26 de agosto: Judeline

La artista gaditana ha logrado ganar reconocimiento tanto dentro como fuera de España con su álbum debut Bodhiria, un viaje sonoro de amor, desamor, pérdida, nostalgia y olvido.

Recientemente ha sacado su EP Verano Saudade, un trabajo en el que colabora con algunos artistas destacados tanto dentro como fuera de España como Pa Salieu, DELLAFUENTE, Amaia y Sega Bodega.

Jueves, 27 de agosto: Valeria Castro

La cantautora, con solo 26 años, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop de autor dentro del panorama musical español. Su último álbum, el cuerpo después de todo, demuestra su madurez sonora.

Tras una gira nacional en la que Valeria Castro realizó más de 80 conciertos, regresa a los escenarios para seguir cantando sus éxitos de siempre, pero esta vez de la mano de la ciudad herculina.

Del 28 al 30 de agosto: Romería de Santa Margarita

Romería de Santa Margarita 2024 Concello de A Coruña

La Romería de Santa Margarita, celebrada el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 es uno de los últimos grandes eventos que forman parte de la programación de las Fiestas de María Pita.

Esta fiesta incluye actividades y conciertos de música y baile tradicional para todos los públicos. Una gran celebración que pone el broche de oro a las fiestas de agosto en A Coruña.

El programa de esta edición todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas.