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Todos los grandes eventos que acogerá A Coruña en agosto 2026 con motivo de las Fiestas de María Pita
Las Fiestas de María Pita 2026 presentan una amplia programación de eventos que no dejarán que la ciudad herculina se aburra
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Durante el mes de agosto la música será una de las grandes protagonistas, pues podremos disfrutar de una serie de conciertos gratuitos y festivales a lo largo de toda la ciudad de A Coruña. Las Noites de María Pita, el Festival Noroeste Estrella Galicia, las Noites do Parque, BEATOUT Week, Festival de Electrónica Coruñés serán los ciclos protagonistas de estas semanas.
Otros grandes eventos de este mes serán las diferentes ferias culturales y literarias, como la Feria del Libro o Viñetas desde O Atlántico; los espectáculos pirotécnicos, como la Batalla Naval; las diferentes fiestas de barrios coruñeses y, por supuesto, el gran eclipse solar total.
Conciertos destacados en A Coruña
El sábado 1 abrimos el mes de agosto por todo lo alto con un concierto gratuito de Luz Casal en la Plaza de María Pita. La aclamada artista gallega, que ha estado recorriendo toda España con su tour Me voy a permitir, será la encargada de inaugurar el mes de fiestas en la ciudad herculina.
El domingo 9 tenemos cita en la Plaza de María Pita con el grupo femenino de indie rock conocido como Ginebras, quienes serán las encargadas de animar la plaza coruñesa con un concierto gratuito que ningún fan del rock español se querrá perder.
El martes 11 el escenario de la Plaza de María Pita se llenará de orgullo gallego y verbeneo con un concierto gratuito de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección de los últimos años.
El miércoles 12, coincidiendo con el eclipse solar total, la formación musical de Los Satélites dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. Será una actuación simbólica que tiene como objetivo rendir homenaje a toda la tradición musical coruñesa y gallega que representan Los Satélites.
El jueves 13 el dueto femenino gallego conocido como Fillas de Cassandra dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. Será una de las últimas grandes citas musicales que tendrán lugar en la mítica plaza coruñesa. Durante su concierto, todo el público podrá disfrutar de los nuevos éxitos de su último álbum, Tertúlia.
El sábado 15 llega a la Plaza de María Pita el concierto gratuito dentro del programa de las Fiestas de María Pita, el cual estará protagonizado por Israel Fernández, uno de los cantautores flamencos más icónicos de España.
El domingo 16 cerramos el ciclo de conciertos Noites do Porto 2026 con un gran espectáculo de la mano de Tony Hadley, el destacado exvocalista de la banda de los 80 Spandau Ballet. Se subirá al escenario de la plaza de María Pita a las 22:00 horas para cantar junto a su público éxitos como Through the Barricades.
Fiestas de los barrios de A Coruña
Las fiestas de los barrios herculinos son unas de las citas más importantes del verano que, año tras año, reúnen a visitantes y vecinos alrededor de varias jornadas de música en directo, sesiones vermú, propuestas gastronómicas y mucho más. ¿Te las vas a perder?
- 14, 15 y 16 de agosto - Fiestas del Barrio de A Gaiteira
- 19 de agosto - Fiesta de la Fresa de Eirís
- 19, 20 y 21 de agosto - Fiestas de Castrillón - Urbanización Soto
- 21, 22 y 23 de agosto - Fiestas de la Sagrada Familia
- 22 de agosto - Fiestas de Pedralonga
Del 1 al 10 de agosto: Feria del Libro
La Feria del Libro tiene cita en la ciudad herculina desde el sábado 1 hasta el lunes 10. Esta feria tradicional, que tendrá lugar en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, se perfila como uno de los primeros grandes eventos dentro de la programación de las Fiestas de María Pita.
La lista de actividades y librerías participantes ya ha sido revelada y puedes consultarla en el siguiente enlace.
Los horarios de la feria serán de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Del 1 al 30 de agosto: Feria Mostrart
La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Dará inicio el sábado 1 y acogerá su última jornada el domingo 30.
A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Del 1 al 15 de agosto: Noites de María Pita
La edición de 2026 de las Fiestas de María Pita dará inicio oficialmente el sábado 1 con el pregón de la actriz Lucía Veiga, el cual dará paso al concierto de la icónica artista gallega Luz Casal, quien se subirá al escenario de la Plaza de María Pita para dar el pistoletazo de salida a un mes lleno de eventos.
Al igual que en anteriores años, las primeras semanas de agosto se celebrarán las Noites de María Pita, una selección de conciertos gratuitos que se podrán disfrutar en la Plaza de María Pita. Darán inicio el sábado 1 y se extenderán hasta el miércoles 15.
La programación de este año goza de una selección de artistas, grupos y formaciones locales y nacionales:
- Sábado 1 - Luz Casal
- Domingo 2 - Mercedes Peón
- Lunes 3 - La Delio Valdez
- Martes 4 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)
- Domingo 9 - Ginebras
- Lunes 10 - O Libro da Selva (infantil)
- Martes 11 - The Rapants
- Miércoles 12 - Los Satélites
- Jueves 13 - Fillas de Cassandra
- Sábado 15 - Israel Fernández
- Domingo 16 - Tony Hadley
Del 5 al 8 de agosto: Noroeste Estrella Galicia
El Festival Noroeste Estrella Galicia volverá a llenar de música la ciudad herculina con una serie de conciertos gratuitos que se repartirán entre la Plaza de María Pita, Campo da Leña, Praza Azcárraga, C. de Santo Antón, O Portiño, y la Playa de Riazor entre el miércoles 5 y el domingo 9.
Como es costumbre, durante estos días también se celebrará de manera paralela el ciclo Contos ao Noroeste, el cual presentará actuaciones en vivo para todos los públicos. Por el momento, tan solo hay un espectáculo confirmado para el domingo 9: Amoriños de Xosé A. Touriñán y David Perdomo, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.
El cartel de artistas confirmados incluye bandas y artistas internacionales, nacionales y locales. El cartel completo de artistas, horarios y localizaciones ya ha sido revelado:
Miércoles, 5 de agosto
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas - LAW
- 19:00 horas - David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
- 22:00 horas - Pamela Rodríguez
- 00:00 horas - Fantastic Negrito
Campo da Leña
- 14:00 horas - Colorado
- 20:00 horas - Greasy Belly
- 23:00 horas - Agoraphobia
- 01:00 horas - Frankie and The Witch Fingers
Santa Margarita
- 19:00 horas - Freestyle People & Gallos del Norte
- 20:30 horas - Orquesta Invisible
- 22:00 horas - Catuxa Salom
- 23:30 horas - Bongeziwe Mabandla
Castillo de San Antón
- 21:00 horas - Anna Andreu
Plaza de María Pita
- 20:00 horas - Ángel Stanich
- 22:00 horas - Dorian
- 00:00 horas - Familia Caamagno e a Orquesta do Quince
Jueves, 6 de agosto
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas - Apolo18
- 19:00 horas - MFC Chicken
- 22:00 horas - La Perra Blanco
- 00:00 horas - Moura
Campo da Leña
- 19:15 horas - Mar de Fondo
- 20:30 horas - Meu
- 23:00 horas - Tsunami Arise
- 01:00 horas - Ruxe Ruxe
Santa Margarita
- 19:00 horas - Banda Diversidatye ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
- 20:30 horas - Mounqup
- 22:00 horas - Xosé Lois Romero & Aliboria
- 23:30 horas - Mari Froes
Castillo de San Antón
- 21:00 horas - Ana Lua Caiano
Plaza de María Pita
- 20:00 horas - Vicente Calderón
- 22:00 horas - Yerai Cortés
Viernes, 7 de agosto
Playa de Riazor
- 20:00 horas - Crowded
- 21:00 horas - Bala
- 22:30 horas - Sprints
- 00:30 horas - Rusowsky
O Portiño
- DJ Mil
Sábado, 8 de agosto
Playa de Riazor
- 21:00 horas - Sés
- 23:00 horas - Echo & The Bunnymen
- 01:00 horas - Bomba Estéreo
O Portiño
- Sofiperies
- Saya DJ
Domingo, 9 de agosto
- Rey DJ /La Yaya DJ
- Monkey Mambo Club
Del 5 al 9 de agosto: Certamen de Habaneras
La 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña tendrá lugar desde el miércoles 5 hasta el domingo 9. Este evento musical es referente en las Fiestas de María Pita. Como cada año, gozará con la participación de diferentes entidades locales y de otras provincias gallegas.
Los conciertos del Certamen de Habaneras se reparten en tres diferentes escenarios. Los dos primeros días se celebrarán en el Teatro Colón y, acto seguido, darán paso a las actuaciones de la Plaza de María Pita. El evento finalizará con una jornada en Campo da Leña.
La programación de 2026 del Certamen de Habaneras:
Miércoles 5
Teatro Colón
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Ludus tonalis
- 19:55 horas - Sporting Club Casino
- 20:15 horas - Grupo Entrelas
- 20:35 horas - Coral Polifónica El Eco
Jueves 6
Teatro Colón
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Coral La Antigua
- 19:55 horas - Coral Pontis Veteris
- 20:15 horas - Coral Sancta María Maris
- 20:35 horas - Coral Sagrada Familia
Viernes 7
Plaza de María Pita
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Orfeón Hercullino
- 19:55 horas - Coral Lembranzas de Santa Cruz
- 20:15 horas - Polifónica coruñesa Canticorum
- 20:35 horas - Tuna de veteranos
Sábado 8
Plaza de María Pita
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Coral Polifónica Ferrolana
- 19:55 horas - El Acorde Secreto
- 20:15 horas - Coral Polifónica Follas Novas
Domingo 9
Campo da Leña
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Coral os Mallos
- 19:55 horas - Coral Montealto
- 20:15 horas - Corales Monelos y San Diego
- 20:35 horas - Coral Feáns
Del 10 al 16 de agosto: Viñetas desde O Atlántico
La feria de cómic conocida como Viñetas desde O Atlántico vuelve un año más a la ciudad herculina desde el lunes 10 hasta el domingo 16, protagonizando una semana completa de actuaciones, firmas, presentaciones y muchas más actividades hechas por y para los amantes del cómic.
Este año, el Salón Internacional del Cómic reunirá a más de 70 autores en total y ofrecerá 24 exposiciones a las que se sumarán una serie de actividades para todos los públicos que se repartirán entre cinco secciones diferentes: Viñetas Expo, Viñetas Show, Viñetas Rúa BD, Viñetas Pro y Viñetas Mini.
Algunos de los artistas destacados que protagonizan el cartel de este año son Pep Brocal, Sebas Martín, José Pablo García y Xulia Pisón. Asimismo, podremos disfrutar de shows como el de Lumedoloop con Alberto Taracido o la proyección de Los Simpson: La Película en el Teatro Colón.
Si quieres conocer la programación completa de esta nueva edición de Viñetas desde O Atlántico puedes consultarlo en nuestra agenda.
Del 10 al 28 de agosto: Cascarillarte
El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte, vuelve un año más como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.
Nuevamente, las calles de la ciudad herculina se llenarán de diferentes espectáculos gratuitos con teatro, magia, música y cuentos desde el lunes 10 hasta el viernes 28.
La programación completa todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las próximas semanas.
12 de agosto: Eclipse Solar Total
El miércoles 12 es la fecha señalada para poder disfrutar del eclipse total de sol 2026, una cita de lo más especial en la ciudad herculina debido a que ha sido señalada como uno de los mejores lugares para poder observar este fenómeno astronómico.
Habrán tres puntos de observación clave: el Portiño, el Parque de Bens y el Monte de San Pedro. No obstante, hay muchos más lugares desde los que se puede disfrutar del eclipse. En Quincemil hemos elaborado una guía de los mejores lugares de la ciudad y sus alrededores para presenciar esta mágica cita.
Además, cada barrio y distrito coruñés dispondrá de un punto especial de observación del eclipse. Para finalizar, se organizarán diferentes acciones culturales especiales, entre las que se encuentra la actuación inédita de Los Satélites en la plaza de María Pita y un concierto de la Banda Municipal de A Coruña, que se encargará de interpretar de bandas sonoras de películas con temática espacial.
12 y 13 de agosto: Trofeo Teresa Herrera
El Trofeo Teresa Herrera regresa a la ciudad herculina el miércoles 12 y jueves 13, perfilándose como una de las citas deportivas más importantes del verano en A Coruña.
El torneo está dirigido al público general y se espera que vuelva a reunir en el Estadio de Riazor a la afición deportivista en una cita de fútbol de primer nivel con su doble programación masculina y femenina.
La programación completa de la edición de 2026 del Trofeo Teresa Herrera:
Miércoles, 12 de agosto
- LXXXI Trofeo Teresa Herrera masculino
- 21:00 horas - R.C. Deportivo vs Real Madrid
Jueves, 13 de agosto
- XIV Trofeo Teresa Herrera femenino
- 17:00 horas - Dépor Abanca vs FC Porto
Del 12 al 16 de agosto: Festival Internacional de Folclore
Cada año, como parte de la programación de las Fiestas de María Pita, se celebrará el Festival Internacional de Folclore, el cual tiene como objetivo impulsar el intercambio cultural.
La lista de asociaciones participantes todavía no ha sido revelada, mas se espera que estén presentes cuatro o cinco grupos extranjeros y varios locales. Hay que recordar que las actuaciones durarán aproximadamente 20 minutos y se repartirán en las siguientes localizaciones:
- Miércoles 12 - Campo da Leña
- Jueves 13 - Campo da Leña
- Viernes 14 - Plaza de María Pita
- Sábado 15 - Campo da Leña
- Domingo 16 - Plaza de María Pita
14 de agosto: Batalla Naval
El viernes 14 será el día que el espectáculo de pirotecnia conocido como la Batalla Naval ilumine el cielo de la ciudad herculina.
Esta tradición que reúne a miles de personas en las playas de Riazor y Orzán marca el fin de las semanas grandes de las Fiestas de María Pita, aunque el mes de agosto todavía tiene mucho más que ofrecernos.
Al igual que años anteriores, los fuegos artificiales de la Batalla Naval darán inicio a las 23:30 horas y se extenderán hasta prácticamente los 20 minutos de duración, aunque es posible que estos tiempos varíen.
14 y 15 de agosto: Lembranza Rock
Si eres un fanático del rock ya sabes qué fechas reservar: viernes 14 y sábado 15, dos días en los que el Parque Europa se convertirá en el corazón del rock de la ciudad herculina.
Lembranza Rock es un festival de rock gratuito dentro de la programación de las Festas da Gaiteira. Es una actividad destinada para todo el público, así que no dudes en acercarte con familia o amigos.
Al fin conocemos el cartel completo de esta edición y, sin duda alguna, promete dos jornadas llenas del mejor rock, punk, urbano y electrónica de la escena musical gallega:
Viernes, 14 de agosto
- 20:30 horas - Pregón de Gonzalo Castro
- 21:00 horas - Zavala + Cantareiras
- 22:00 horas - Loita Armada
- 23:30 horas - Grande Amore
Sábado, 15 de agosto
- 20:30 horas - Batucada
- 21:00 horas - Boogies
- 22:00 horas - Océano Eskizo
- 23:00 horas - Ortiga
- 00:30 horas - A Rapariga DJ
14 y 15 de agosto: Festival de Electrónica Coruñés (FEC)
Los amantes de la electrónica en la ciudad herculina están de suerte, pues tras dos años de ausencia regresa al anfiteatro del Parque de Santa Margarita el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que tendrá lugar el viernes 14 y sábado 15.
Serán dos días completos en los que se podrá compartir, celebrar y descubrir la música electrónica a través de conciertos al aire libre que no te dejarán parar de bailar. Los horarios serán de 17:00 a 01:30 horas los dos días.
Los artistas que participarán en esta nueva edición del FEC:
Viernes 14
- DJ Swisherman
- Kangding Ray
- Roi
- Russ
- Slit Observers
- Surgeon
Sábado 15
- Breixo Martínez
- Objekt
- Reeko
- Steve Bug
- Weisheit
14 y 15 de agosto: Festival de Autoedición e BD - Autobán
El viernes 14 y sábado 15 se celebrará una nueva edición del festival de A Coruña de fanzines y cómic autoeditado conocido como el Festival de Autoedición e BD - Autobán.
Hay que recordar que este festival tendrá lugar en dos localizaciones diferentes: el Círculo de Artesanos y la Plaza de San Andrés.
La programación de este año todavía no ha sido revelada, pero ya se ha hecho un adelanto de algunas de las actividades del viernes 14: el autobombo, una serie de presentaciones cortas de participantes que quieren difundir su proyecto, y el combate de dibujantes.
Las inscripciones ya se encuentran cerradas.
Del 14 al 30 de agosto: Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Unos días más tarde después de la finalización de la Feria del Libro, llega al paseo de los jardines de Méndez Núñez la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.
La Feria del Libro Antiguo se celebrará desde el viernes 14 hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.
El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Del 18 al 23 de agosto: Semana Clásica
La Semana Clásica completa la programación de las Fiestas de María Pita con una semana completa de espectáculos de orquestas y bandas de música clásica en la Plaza de María Pita.
Este año, la Semana Clásica tendrá lugar desde el martes 18 hasta el domingo 23.
La programación completa de la Semana Clásica 2026:
- Martes 18 - Orquesta Gaos
- Miércoles 19 - Orquesta de Cámara de Galicia
- Viernes 21 - Xove Orquestra Sinfónica de Galicia
- Sábado 22 - Orquesta Sinfónica de Galicia
- Domingo 23 - Banda Municipal de Música
20, 21 y 22 de agosto: Festival BEATOUT Week
El Parque de Santa Margarita volverá a convertirse en un punto de encuentro de la escena urbana contemporánea con la sexta edición del Festival BEATOUT Week que se celebrará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22.
El objetivo de BEATOUT es acercar a un público interesado a proyectos emergentes del panorama musical urbano de España. Además, por sus escenarios han pasado grandes artistas, como C. Tangana, Ralphie Choo y Rusowsky.
Y el cartel de este año promete no dejar a nadie indiferente:
Jueves, 20 de agosto
- Metrika
- Reality
- Stereo Madness
- Xianpais
- Xmaseda
Viernes, 21 de agosto
- Blanco Palamera
- Guzmen
- Juicy Bae
- Pablopablo
Sábado, 22 de agosto
- Akriila
- El Bugg
- Fukai Club
- LG1DO
- Yapi
26 y 27 de agosto: As Noites do Parque
El ciclo de As Noites do Parque nace como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026 y tiene como intención reunir artistas consolidados alrededor del Parque de Santa Margarita.
Por el momento contamos con las confirmaciones de dos artistas representativas de la música española en el panorama internacional: Judeline y Valeria Castro.
Hay que tener en cuenta que las horas de inicio de los conciertos todavía están pendientes de confirmación, mas se espera que den inicio alrededor de las 21:00 horas.
Miércoles, 26 de agosto: Judeline
La artista gaditana ha logrado ganar reconocimiento tanto dentro como fuera de España con su álbum debut Bodhiria, un viaje sonoro de amor, desamor, pérdida, nostalgia y olvido.
Recientemente ha sacado su EP Verano Saudade, un trabajo en el que colabora con algunos artistas destacados tanto dentro como fuera de España como Pa Salieu, DELLAFUENTE, Amaia y Sega Bodega.
Jueves, 27 de agosto: Valeria Castro
La cantautora, con solo 26 años, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del pop de autor dentro del panorama musical español. Su último álbum, el cuerpo después de todo, demuestra su madurez sonora.
Tras una gira nacional en la que Valeria Castro realizó más de 80 conciertos, regresa a los escenarios para seguir cantando sus éxitos de siempre, pero esta vez de la mano de la ciudad herculina.
Del 28 al 30 de agosto: Romería de Santa Margarita
La Romería de Santa Margarita, celebrada el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 es uno de los últimos grandes eventos que forman parte de la programación de las Fiestas de María Pita.
Esta fiesta incluye actividades y conciertos de música y baile tradicional para todos los públicos. Una gran celebración que pone el broche de oro a las fiestas de agosto en A Coruña.
El programa de esta edición todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas.