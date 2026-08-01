Estos son todos los grandes conciertos de agosto 2026 en A Coruña que no te dejarán parar de bailar Cedida

La ciudad herculina le da la bienvenida al mes más musical del año. Durante estas semanas, cada rincón de A Coruña se llenará de conciertos que nadie querrá perderse. Desde citas tan icónicas como Luz Casal y Los Satélites, pasando por iconos internacionales como Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo o Tony Hadley y terminando con la nueva escena musical española: Rusowsky, Judeline o Valeria Castro.

En Quincemil hemos hecho una lista de los conciertos imprescindibles de este verano, entre los que se encuentran los de las Fiestas de María Pita, el Festival Noroeste, Noites no Parque y mucho más. ¡No olvides apuntar la fecha y hora a la que actuarán tus artistas y grupos favoritos!

1 de agosto: Luz Casal

Luz Casal Cedida

El sábado 1 a las 22:00 horas abrimos el mes de agosto por todo lo alto con un concierto gratuito de Luz Casal en la Plaza de María Pita.

La aclamada artista gallega, que ha estado recorriendo toda España con su tour Me voy a permitir, será la encargada de inaugurar el mes de fiestas en la ciudad herculina con un concierto inédito en el que cantará sus éxitos de siempre, como No aguanto más, Eres tú, Deseo en silencio y muchos más.

Animará la Plaza de María Pita hasta la madrugada, justo a continuación del pregón de la actriz, monologuista y presentadora Lucía Veiga, otra mujer referente y enormemente querida por el público coruñés.

7 de agosto: Rusowsky

El pop experimental de Rusowsky Cedida

El viernes 7 a las 00:30 horas llega a la ciudad herculina uno de los artistas nacionales más destacados de la actualidad: Rusowsky, quien dará un concierto gratuito en la playa de Riazor como parte de la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia.

El artista, compositor y productor madrileño se perfila como una de las grandes citas musicales de este verano. El año pasado publicó su exitoso primer álbum, Daisy, el cual cuenta con grandes colaboraciones con Las Ketchup, Ralphie Choo y hasta Ravyn Lenae.

No te pierdas este gran espectáculo de Rusowsky, donde todos sus fanáticos coruñeses podrán cantar junto a él sus grandes hits, como malibU, neo roneo (ft. LATIN MAFIA) o mwah :3.

8 de agosto: Bomba Estéreo

Bomba Estéreo actuará en la Playa de Riazor como parte del Festival Noroeste 2026 Bomba Estéreo

El sábado 8 a las 01:00 horas la Playa de Riazor se convertirá en el escenario donde se subirá el grupo colombiano conocido como Bomba Estéreo, formado por Pacho Carnaval, Li Saumet y José Castillo.

Esta formación fusiona el sonido del reggaetón experimental con sonidos caribeños, creando una perfecta mezcla que los ha llevado a estar nominados en los Latin Grammys durante los años 2013, 2017 y 2021. También destaca su presencia en grandes festivales internacionales, como Lollapalooza, Glastonbury o Coachella.

El grupo que alcanzó la fama mundial con su colaboración con Bad Bunny, Ojitos Lindos, dará un concierto gratuito inolvidable en A Coruña como parte del Festival Noroeste. ¡No te lo pierdas!

8 de agosto: Echo & The Bunnymen

Echo & The Bunnymen encabezan el cartel del Festival del Noroeste en A Coruña Echo & The Bunnymen

La histórica banda británica Echo & The Bunnymen se suma al cartel de la edición de 2026 del Festival Noroeste Estrella Galicia para dar un inolvidable concierto en la Playa de Riazor el sábado 8 a las 23:00 horas.

Este icónico grupo de rock alternativo fue fundado en los 70 y, desde entonces, ha conseguido una gran cantidad de reconocimientos. De hecho, sus álbumes Crocodiles, Porcupine y Ocean Rain fueron incluidos en la lista 1001 Álbumes que debes oír antes de morir.

Y este verano la ciudad herculina está de suerte, pues podrá escuchar a Echo & The Bunnymen en directo. ¡No te pierdas esta gran cita musical en la que sonarán éxitos como The Killing Moon o Lips Like Sugar!

9 de agosto: Ginebras

Ginebras protagonizarán uno de los grandes conciertos de las Fiestas de María Pita cedida

El domingo 9 a las 21:00 horas tenemos cita en la Plaza de María Pita con el grupo femenino de indie rock conocido como Ginebras, quienes serán las encargadas de animar la plaza coruñesa con un concierto gratuito que ningún fan del rock español se querrá perder.

Saltaron a la fama en 2020 con su primer LP, Ya Dormiré Cuando Me Muera, un repertorio lleno de éxitos que alcanzó el Top 4 de los mejores discos de pop-rock nacional del momento. Esto llevó a Ginebras a colaborar con artistas de la talla de Dani Martín e, incluso, llegaron a grabar en los míticos Abbey Road Studios de Londres.

Este año, regresan a los escenarios para presentar en directo su nuevo álbum, Donde nada es para tanto. La Plaza de María Pita se convertirá en el escenario donde todo el público coreará junto a Ginebras sus nuevos éxitos, como Mi Diario.

11 de agosto: The Rapants

El grupo The Rapants. Andrea Sánchez

El martes 11 a las 22:00 horas el escenario de la Plaza de María Pita se llenará de orgullo gallego y verbeneo con un concierto gratuito de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección de los últimos años.

Tras haber gozado de varios sold outs a lo largo de toda Galicia y haber participado en multitud de festivales y fiestas, The Rapants aterrizan en la ciudad herculina para protagonizar un concierto donde sonarán sus guitarras frenéticas, sintetizadores y estribillos directos.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de algo que es mucho más que un concierto, sino que se trata de una fiesta donde todos pueden cantar y bailar al ritmo de The Rapants.

12 de agosto: Los Satélites

Actuación de la orquesta Los Satélites Los Satélites (Facebook)

El miércoles 12, coincidiendo con el eclipse solar total, la formación musical de Los Satélites dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Será una actuación simbólica que tiene como objetivo rendir homenaje a toda la tradición musical coruñesa y gallega que representan Los Satélites. Volverán a repetir escenario, ya que también estuvieron presentes en la programación de las Fiestas de María Pita del año pasado.

Todos los vecinos y visitantes de A Coruña podrán disfrutar de una verbena irrepetible en uno de los días más mágicos del año de la mano de una formación que ha marcado generaciones. ¡No te lo pierdas!

13 de agosto: Fillas de Cassandra

Fillas de Cassandra. Cedida

El jueves 13 a las 22:00 horas el dueto femenino gallego conocido como Fillas de Cassandra dará un concierto gratuito en la Plaza de María Pita. Será una de las últimas grandes citas musicales que tendrán lugar en la mítica plaza coruñesa.

El dueto formado por María Soa y Sara Faro representa una de las formaciones más aclamadas dentro del panorama musical gallego. Su fusión de sonidos folclóricos con ritmos modernos y letras feministas que aluden a la mitología griega han conseguido llevarlas al podio de las formaciones gallegas.

Durante su concierto en la Plaza de María Pita, todo el público podrá disfrutar de los nuevos éxitos de su último álbum, Tertúlia.

15 de agosto: Israel Fernández

Israel Fernández en una calle de Madrid EuropaPress

El sábado 15 llega a la Plaza de María Pita el gran concierto gratuito de Israel Fernández, uno de los cantautores flamencos más icónicos de España, quien ha marcado un antes y un después en la trayectoria de este género musical.

El autor de flamenco gitano, nominado a los Latin Grammy de 2021 como Mejor Álbum de Música Flamenca, representa el cante jondo tradicional fusionado con la vanguardia sonora del nuevo siglo XXI. Su amor por el flamenco lo ha convertido en uno de los autores más queridos del género.

Israel Fernández será el penúltimo espectáculo gratuito que se celebrará en la Plaza de María Pita, quien además va calentando los motores para el apoteósico final que nos espera. ¡No te lo pierdas!

16 de agosto: Tony Hadley

Tony Hadley será el último artista del ciclo Noites de María Pita 2026 Cedida

El domingo 16 a las 22:00 horas la plaza de María Pita tendrá como protagonista de la noche a una de las voces más destacadas de los años 80: Tony Hadley, el conocido exvocalista de la banda Spandau Ballet.

El pop inglés sonará esta noche de domingo como broche de oro final al ciclo de conciertos de Noites de María Pita 2026. Será un gran espectáculo que reunirá a varias generaciones alrededor de una de las figuras más míticas de la música internacional.

¿Estás listo para cantar y bailar éxitos como Lost In Your Love, Because of You o Through the Barricades? ¡Entonces no te pierdas este gran concierto gratuito!

26 de agosto: Judeline

Cartel del concierto de Judeline como parte del ciclo 'As Noites do Parque' Cedida

El miércoles 26 la artista gaditana conocida artísticamente como Judeline se subirá al escenario del Parque de Santa Margarita como parte del nuevo ciclo de conciertos de verano: As Noites do Parque.

La cantautora, con tan solo 23 años, ha sacado su exitoso primer álbum, Bodhiria, y ya goza de colaboraciones con grandes artistas internacionales, como DUKI, y nacionales, como Rusowsky, Amaia o DELLAFUENTE. También ha sacado una recopilación en forma de EP, Verano Saudade, que interpretará en directo en el Parque de Santa Margarita.

Tras sus nominaciones en los Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Alternativo y Mejor Ingeniería en un Álbum, Judeline se embarca en una nueva gira por España a través de diferentes festivales y fiestas veraniegas. La ciudad herculina será su próxima esperada parada.

27 de agosto: Valeria Castro

Cartel del concierto de Valeria Castro como parte del ciclo 'As Noites do Parque' Cedida

El jueves 27 llega al Parque de Santa Margarita una de las voces españolas con mayor proyección durante los últimos años, Valeria Castro, quien acaba de completar una gira de 82 conciertos con varios teatros agotados.

Su álbum del año pasado, el cuerpo después de todo, marca un nuevo camino de maduración de la artista y la consolida como una de las propuestas sonoras más grandes del pop de autor en España. Además, Valeria Castro goza también de varias colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz o Vetusta Morla.

Su siguiente parada en el escenario del Parque de Santa Margarita será una de las citas musicales más esperadas del verano, la cual además se pronuncia como una de las últimas grandes fechas del mes de agosto.

Conciertos de agosto día a día