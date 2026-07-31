Cuenta atrás para Alfaroleiros: así será la fiesta del barro de Oleiros (A Coruña) del 5 al 9 de agosto

El evento se ha consolidado como una de las grandes citas de alfarería a nivel nacional y contará en su XXXII edición con una amplia programación de actividades para todos los públicos

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Es una cita imperdible del verano de Oleiros y un referente de la alfarería tradicional a nivel nacional. Alfaroleiros se celebrará un año más en el parque Luis Seoane, consolidándose como un evento que atrae cada año a miles de visitantes hasta el municipio coruñés, donde es posible comprar diversos artículos y admirar el trabajo de los artesanos.

Considerada como una de las propuestas culturales más emblemáticas del verano en Oleiros, la feria celebra este 2026 su XXXII edición entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto. Y es que tal y como reivindica el propio ayuntamiento, "hay tradiciones que crecen con el paso del tiempo, y Alfaroleiros es una de ellas".

Santa Cruz se convertirá de esta forma en el epicentro de la alfarería en la Península Ibérica, con artesanos llegados de diversos puntos de España y Portugal. Maestros artesanos, vecinos y visitantes llegarán un año más a este espectacular enclave de la costa coruñesa para disfrutar de un evento único que reivindica un oficio más vivo que nunca.

Muchas personas disfrutan cada año de Alfaroleiros. Concello de Oleiros

Un total de 23 alfareros y alfareras llenarán el parque Luis Seoane con sus piezas únicas. Elaboradas de forma totalmente artesanal, los platos, las macetas, las figuras de animales y otros artículos tradicionales hechos de barro llenan de vida Santa Cruz, mostrando la amplia variedad de la tradición alfarera en la Península Ibérica.

Los vecinos y los visitantes, de esta forma, podrán llevarse a casa alguna de las piezas, pero también conocer de primera mano las técnicas que desarrollan los profesionales y el oficio que mantienen vivo con su trabajo. Las ferias culturales, los talleres artesanales y el relevo generacional son una parte fundamental para que esta profesión siga vigente tras miles de años.

Más allá de los puestos de la feria, el público podrá disfrutar de conciertos, demostraciones, talleres y actividades pensados para pequeños y mayores. Una forma de completar la programación de la XXXII edición de Alfaroleiros, una feria que quien visita un año, repite al siguiente. Y todos los que vendrán, porque este evento, al igual que el oficio, están muy vivos.

Todas las actividades

Alfaroleiros contará este 2026 con una amplia programación para todos los públicos. Desde su inauguración el próximo miércoles 5 de agosto al mediodía, la feria ofrecerá diversas actividades gratuitas en el parque Luis Seoane y la praza Esther Pita.

Conciertos, demostraciones o talleres son algunas de las propuestas que el Concello de Oleiros ha preparado para que los asistentes a la feria se lo pasen en grande.

Esta es la programación completa:

Miércoles 5 de agosto

12:30 horas. Inauguración de la feria

17:00-21:00 horas. Taller de Rakú. Parque Luis Seoane

21:00 horas. Concierto de Abril. Parque Luis Seoane

Jueves 6 de agosto

13:00-14:00 horas. Demostraciones de alfarería. Parque Luis Seoane

18:30-20:00 horas. Bautismo de torno. Parque Luis Seoane

20:00 horas. Espectáculo de circo y malabares de Pistacatro: Sen patrón. Parque Luis Seoane

21:00 horas. Concierto de MJ Pérez. Parque Luis Seoane

Viernes 7 de agosto

13:00-14:00 horas. Demostraciones de alfarería. Parque Luis Seoane

18:00-20:00 horas. Olimpiada alfarera. Parque Luis Seoane

20:00 horas. Espectáculo de magia del Mago Teto, O camiño do afiador. Parque do Emigrante

22:00 horas. Concierto de Camellos. Praza Esther Pita

Sábado 8 de agosto

13:00-14:00 horas. Demostraciones de alfarería. Parque Luis Seoane

18:30-20:00 horas. Taller A olería nas túas mans. Parque Luis Seoane

22:00 horas. Concierto de Colectivo Panamera. Praza Esther Pita

Domingo 10 de agosto