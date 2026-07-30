Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que podrás hacer este fin de semana

Estos son todos los planes en Santiago de Compostela que podrás hacer este fin de semana Quincemil

El mes de julio se despide de Santiago de Compostela con el fin de la edición 2026 de las fiestas del Apóstol y dos citas musicales de los Atardeceres no Gaiás de la mano de Sheila Patricia y Lisdexia.

Además, a lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de la celebración de la 4.ª edición del festival Electrofauna. También se podrá asistir a tres días de celebraciones en el barrio compostelano de Amio en honor a San Félix.

Fiestas del Apóstol 2026

Cartel de las Festas do Apóstol 2026 en Santiago. Concello de Santiago

Las fiestas del Apóstol 2026 de la ciudad compostelana llegarán a su fin este fin de semana.

Su penúltimo día de celebraciones será hoy, jueves 30, con un gran concierto en la Praza da Quintana del grupo femenino madrileño de indie rock conocido como Shego.

Finalmente, la edición de este año se completará el viernes 31 con un concierto de clausura de la mano de The Rapants, quienes animarán la Praza da Quintana durante el increíble espectáculo pirotécnico que marcará el fin de las fiestas patronales de Compostela.

Si deseas conocer toda la programación de estas fiestas puedes consultar nuestra guía.

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres. Esta semana nos despediremos del mes de julio con los últimos conciertos del mes: Sheila Patricia y Lisdexia.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

La programación de esta semana:

Jueves, día 30 de julio: Sheila Patricia

Una de las voces gallegas femeninas más destacadas del momento, quien presentará su tercer disco, Epifanía, una fusión de lo íntimo, acústico y electrónico con una mirada profundamente feminista.

Viernes, día 31 de julio: Lisdexia

El punk-rock gallego más canalla y descarado del momento: eso es Lisdexia. Traen hasta los escenarios del Gaiás su nuevo EP, Escravos do baile, seis himnos que viajan entre la sátira lingüística hasta la épica de la resaca.

IV Electrofauna

Cartel de la edición de 2026 de Electrofauna Cedida

La 4ª edición del festival Electrofauna regresa con una nueva edición al parque compostelano de Vista Alegre durante el 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto.

Un año más, podremos disfrutar de una programación llena de música, obradoiros, roteiros, visitas al Museo de Historia Natural y actividades que tienen como objetivo conectar con el bosque y la naturaleza.

El cartel de este año reunirá varios nombres de renombre internacional, como Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Marruecos), Nidia Góngora, quien estará acompañada de músicos de Colombia y Francia; y Tiraya, artista venezolano afincado en Madrid.

Para completar este increíble cartel, a lo largo de estos días podremos disfrutar de las actuaciones en directo de propuestas locales como Zeltia Irevire, Catuxa Salom, Peitoescuro, High Paw, XianPais, Terrae DJs, BStudio Danza y las sesiones de DJ Daasanach y DJ Eva Chloé.

Fiestas de San Félix de Amio

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Amio en honor a San Félix Cedida

La parroquia compostelana de Amio celebrará sus fiestas en honor a San Félix durante el viernes 31 de julio, el sábado 1 y el domingo 2 de agosto. Serán tres jornadas llenas de música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

La programación completa:

Viernes, 31 de julio

09:00 horas - Inicio de fiesta con gran salva de bombas

13:00 horas - Sesión vermú a cargo del grupo Galia

22:00 horas - Verbena con Galia y el Grupo Orquesta Los Coleguitas

Sábado, 1 de agosto

09:00 horas - Gran salva de bombas de palenque

10:00 horas - Pasacalles del grupo de gaitas Colexiata do Sar

13:00 horas - Sesión vermú a cargo de la orquesta Galaxia

22:00 horas - Gran verbena con las orquestas Galaxia y Acordes

Domingo, 2 de agosto