El castillo medieval más grande de Galicia: del siglo XII, símbolo de poder y una planta de 3.500 m2

Hoy solo se conservan los restos, pero en su día fue el castillo medieval "más grande y fuerte" del Reino de Galicia.

Hablamos del Castillo de Rocha Forte, también conocido como Castillo de los Churruchaos, una de las construcciones medievales más increíbles de la región.

Una de las fortalezas medievales más increíbles

Galicia es tierra de castillos. La Comunidad alberga una gran cantidad de fortalezas y torres defensivas que recuerdan viejas batallas y las Revueltas Irmandiñas, entre ellas el Castillo de Rocha Forte.

Situada en las proximidades de la ciudad de Santiago de Compostela, esta fortaleza medieval fue levantada en el siglo XIII por el arzobispo Xoán Arias.

Su localización es una de las cosas que suscita más curiosidad: "el castillo fue erigido en un valle, cerca del río Sar y de Rego do Vila, y no en alguna de las montañas que circundan Compostela".

El periodo de ocupación va desde el año 1240 hasta el 1467, momento en el que fue destruido durante las Revueltas Irmandiñas.

Durante estos más de dos siglos, el Castillo de Rocha Forte fue residencia arzobispal, refugio en tiempos de guerra, punto de control comercial, bastión militar y un largo etcétera.

Todo ello lo convirtió en un auténtico símbolo de poder durante la Edad Media. Sin embargo, tras las Revueltas Irmandiñas, la fortaleza fue destruida y cayó en el olvido.

De hecho, a día de hoy se pueden observar las grandes piedras lanzadas por las catapultas contra la imponente fortaleza.

Un castillo sobre rocas graníticas

"Rocha Forte es la versión local de un tipo de fortaleza conocida como castillo concéntrico", señala el Concello de Santiago. Este modelo incorpora y potencia elementos defensivos, como las cercas concéntricas y la división de espacio entre los muros.

En el siglo XIV, la reforma del arzobispo de Berenguel de Landoira le dio al castillo la forma que se le conoce hoy en día:

"Un monumental recinto con nueve torres y un número aún por definir por cercas exteriores. Entre ellas, la documentación recoge la existencia de todo un complejo de casas y casales, como si de una pequeña ciudad se tratase".

El castillo tiene una planta cuadrada de unos 3.500 metros cuadrados (m2). Está construido sobre un conjunto de rocas graníticas y conserva todavía los cimientos de la torre del homenaje, que coronaba la fortaleza y el sistema defensivo.

¿Cómo llegar?

El Castillo de Rocha Forte está situado al lado del Viaducto da Rocha. Para llegar en coche, "debes circular en dirección a O Milladoiro y tomar el desvío de A Rocha Vella que hay justo al terminar el puente".

Después, dirígete por la primera salida (Rúa do Churruchao) hasta una nueva rotonda. "Coge de nuevo la primera salida y luego dirígete siempre a la derecha por Rúa do Piñeiro para llegar al castillo".

Si no tienes coche, puedes llegar también en autobús. La línea 5 llega hasta A Rocha Vella y, desde allí, hay que dirigirse a la Rúa do Piñeiro.