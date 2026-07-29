El Súper Weekend del Outlet Área Central vuelve con descuentos y gastronomía única en Santiago

El Outlet Área Central celebra una nueva edición de su Súper Weekend los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, tres jornadas en las que las mejores marcas del centro ofrecerán descuentos especiales que se suman a los precios outlet habituales. Una cita que ya se ha consolidado entre los amantes de las compras y que este verano propone, además, completar la experiencia con una variada oferta gastronómica para disfrutar sin prisas.

El Outlet Área Central se ha convertido en un referente para quienes buscan primeras marcas con descuentos permanentes. De hecho, firmas como Scalpers, Bimba y Lola, Purificación García, El Ganso y Silbon cuentan en Área Central con su único establecimiento en formato outlet de toda Galicia y la zona norte de España, un valor diferencial que convierte cada edición del Súper Weekend en una oportunidad única para acceder a moda y complementos de grandes firmas a precios especialmente competitivos.

Durante estos tres días, estas marcas, junto con otros establecimientos del outlet como Grupo Fifty, ofrecerán promociones adicionales por tiempo limitado, reforzando una campaña que convierte el último fin de semana del mes en una de las citas comerciales más esperadas por los clientes.

Pero el Súper Weekend va mucho más allá de las compras. Área Central invita a hacer una pausa y disfrutar de las terrazas de la Plaza, un espacio perfecto para relajarse entre compra y compra. La Cuca y Amasarte ofrecen una cuidada propuesta para desayunos, cafés, meriendas y brunch, ideal para disfrutar de una jornada completa en el centro comercial.

La oferta gastronómica se completa con algunos de los conceptos culinarios más destacados de Santiago. Los visitantes podrán descubrir la cocina coreana de Damta NuMaru, la propuesta peruana de Atahualpa Tasty Cuisine o el Espacio Gastronómico El Dieciocho, que reúne cuatro cocinas diferentes en un mismo espacio. Entre ellas destacan The Carnivan, distinguida como Mejor Hamburguesa de España 2025 y reconocida con un Solete Repsol, y Oura Pizza, elegida 4ª Mejor Pizza de España y Nº14 de Europa según la prestigiosa guía 50 Top Pizza, convirtiendo a Área Central en un destino que combina compras y gastronomía de primer nivel.