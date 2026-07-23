Todos los planes que puedes hacer el fin de semana del Apóstol en Santiago de Compostela

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela Quincemil

Las dos últimas semanas del mes de julio en Santiago de Compostela son conocidas por acoger las celebraciones de las tradicionales fiestas del Apóstol. Este año regresan más fuertes que nunca con dos sesiones de espectáculos pirotécnicos, videomapping y conciertos de Julian Marley, Lila Downs, Budiño, Shego y The Rapants.

Paralelamente, también podremos disfrutar de una nueva sesión de los Atardeceres en Gaiás con un espectáculo protagonizado por el grupo de rock Bala. A este encuentro musical se le sumará también Festigal, el festival músico-cultural que estará amenizado por las actuaciones de grandes grupos y artistas locales como Grande Amore, Nadie González, Mercedes Peón y muchos más.

Fiestas del Apóstol 2026

Fuegos artificiales por las fiestas del Apóstol. Shutterstock. Santiago de Compostela.

Las fiestas más destacadas de la capital compostelana ya dieron inicio el pasado miércoles 22 con un pregón inaugural leído por Ghaleb Jaber Ibrahim. A lo largo de este fin de semana continuarán las celebraciones, las cuales culminarán a finales de mes, más concretamente el viernes 31.

Por lo tanto, nos espera un fin de semana cargado de actividades, como los conciertos de Julian Marley, Belém Tajes, Lila Downs, Felisa Segade o Budiño, propuestas de entretenimiento para los más pequeños, espectáculos de orquestas y mucho más.

Si quieres saber la programación completa de las fiestas del Apóstol 2026 te recomendamos leer la guía completa que hemos elaborado desde Quincemil.

Orballo Cultural 2026

Ciclo 2026 Orballo Cultural Cedida

Como parte de la programación de las fiestas del Apóstol 2026, el viernes 24 podremos disfrutar de una sesión gratuita del ciclo de conciertos conocido como Orballo Cultural, una serie de eventos únicos donde podrás conocer artistas gallegos e internacionales.

El concierto de Orballo Cultural tendrá lugar a partir de las 21:00 horas con las actuaciones de Belém Tajes y Lila Downs en la Praza da Quintana.

Trad Fest 2026

Cartel de la edición de 2026 del Tradfest Cedida

Uno de los eventos de las fiestas del Apóstol 2026 que cerrará este fin de semana de celebraciones es el Trad Fest, un conocido festival de música y danza tradicional que recorre varios espacios destacados del casco histórico de la capital compostelana.

Praza da Quintana

12:00 horas - Banda de Música Municipal + Pedro Lamas «Horizonte Tradi»



Igrexa da Universidade

12:30 horas - Ana Alcaide «A maxia dos instrumentos antigos»



Praza de Mazarelos

13:30 horas - Martin Bruhn presenta «Folklore»

Igrexa da Universidade

16:00 horas - Vox Stellae

Praza de Mazarelos

O Serán 17:00 horas - Ferrinhas Bravas 17:45 horas - Faíscas da Pontraga 18:45 horas - Os da Porfía



Igrexa da Universidade

19:45 horas - O Gajo

Praza de Mazarelos

20:30 horas - Allan MacDonald & Chick McAuley + friends

Praza da Quintana

22:00 horas - Felisa Segade

23:00 horas - Budiño

Día do Traxe Galego

Cartel de la edición de 2026 del Día do Traxe Galego Cedida

La tradicional celebración del Día do Traxe Galego el domingo 26 es un evento enmarcado dentro de la programación de las fiestas del Apóstol 2026. Es una gran celebración llena de desfiles, exhibiciones y muchos premios

11:30 horas - Concentración de los participantes en la Alameda

11:45 horas - Salida del desfile (rúa do Vilar, Praterías, rúa da Conga, Preguntoiro, Cervantes y Acibechería)

12:30 horas - Foto oficial en la Praza da Inmaculada-San Martín Pinario

13:00 horas - Misa en San Paio de Antealtares

14:00 horas - Recepción en el Concello

16:15 horas - Concurso en el salón de peregrinos de la hospedería de San Martín Pinario

19:00 horas - Desfile (Acibechería, Cervantes, Preguntoiro, Conga y Praza da Quintana)

19:30 horas - Exhibición en la Praza da Quintana

20:45 horas - Fin del evento

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

La programación de esta semana será un único día: el jueves 23 de la mano de Bala, una de las bandas de rock gallegas más relevantes del momento, quienes mantienen magistralmente su sonido de rock intenso de los 90 con fusiones de hardcore y punk. En los últimos años han destacado por sus colaboraciones con Tanxugueiras, Ana Curra o Surfbort.

Festigal

Cartel de la edición de 2026 del Festigal compostelano.

El festival cultural Festigal vuelve el viernes 24 y sábado 25 al Campus Vida de la Universidad de Santiago, donde reunirá nuevamente a representantes del mundo de la música, las artes escénicas, las letras y muchos más.

Los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades gratuitas, como una feria del libro, artesanía, debates, conciertos y mucho más que busca celebrar la creación cultural colectiva.

La programación de esta edición:

Viernes, 24 de julio

Desde las 21:45 horas

Fuego Lolita

Nadie González

Mercedes Peón

Grande Amore

Sábado, 25 de julio