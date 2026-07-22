Un grupo de jóvenes de A Coruña muestra su apoyo a El Xokas coreando su nombre en un Burger King

"Xokas, Xokas, Xokas...". Coreando el nombre del streamer gallego entró un grupo de jóvenes en un Burger King de A Coruña el pasado domingo. Todo ello después de que la cadena de comida rápida anunciase el fin de su colaboración con el creador de contenido lucense.

La marca se desmarcó de las declaraciones que hizo El Xokas durante un directo, en el que aseguró que había ganado "más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando", después de que un usuario le dijera que tenía entradas.

Pocas horas después, Burger King anunciaba en sus redes sociales la ruptura de su colaboración con el streamer y eliminaba su menú personalizado de la campaña Grand King, en la que también participaban los creadores de contenido Peldanyos, María Rivers y Marta Díaz.

Pocos días después, coincidiendo con la victoria de España en el Mundial, un grupo de jóvenes coruñeses decidió celebrarlo en el establecimiento de la calle Alfredo Vicenti. Alrededor de una decena de chavales accedieron al local coreando el nombre de El Xokas, en lo que parece ser una muestra de apoyo al creador de contenido tras su cancelación.

El vídeo, en el que se les ve entrando al restaurante entre cánticos, se ha difundido rápidamente por redes sociales y ha recibido más críticas que apoyos.

🇪🇸 | Un grupo de jóvenes españoles entró al Burger King para apoyar al Xokas frente a la censura woke durante la celebración del mundial. pic.twitter.com/wxetk87Mao — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 20, 2026

Crisis reputacional del streamer

Y es que la polémica que rodea a El Xokas no se limita al comentario sobre Burger King. El streamer atraviesa una crisis reputacional después de afirmar en otro directo de Twitch que Ester Expósito "es una colgada".

Pero no solo eso. También aseguró que prefería "estar con una tía que fuera un 6", al considerar que "no vale la pena estar con una mujer así por su pensamiento político, doctrina, etc.".

Las reacciones no tardaron en llegar. Numerosas creadoras de contenido criticaron públicamente sus palabras. Lejos de rebajar la polémica, El Xokas respondió también en directo: "No me importa tu apariencia física. Me da igual que sea un 4, un 9 o un 18 porque no quiero estar con alguien como tú".

Si ya estaba en el punto de mira por esos comentarios, el revuelo aumentó con su referencia a Burger King. El streamer respondió a un usuario asegurando que tenía "dinero para enterrarlo" y añadió que había ganado "más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando".

La respuesta de la cadena no tardó en llegar. La empresa puso fin a su colaboración con el creador de contenido, que contestó públicamente durante otro directo. "Cuando tú contratas a un tío como yo, ya sabes a quién estás contratando", afirmó ante sus seguidores. Además, añadió que, si querían a una persona "plana y blanca", podían haber contratado a cualquier otro.

Ese mismo día en el que El Xokas respondía con esas palabras, el grupo de jóvenes entraba en el Burger King de Alfredo Vicenti coreando su nombre como muestra de apoyo.