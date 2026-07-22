Arranca en A Coruña la 30ª edición de la Feira das Marabillas: "Cita imprescindible del verano coruñés"

A Coruña ya ha viajado a la Edad Media. La 30ª edición de la Feira das Marabillas ha arrancado este miércoles con una multitudinaria inauguración que llenó la Ciudad Vieja de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de una de las citas más emblemáticas del verano en la ciudad.

La inauguración oficial comenzó a las 12:30 horas con el tradicional pasacalles. Dragones, cabezudos, zancudos, músicos, bailarinas, artesanos y decenas de personajes medievales recorrieron las calles del casco histórico hasta llegar a María Pita.

"Ya son 30 años de esta cita habitual e imprescindible del verano coruñés", destacó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien puso en valor la consolidación de un evento que "impregna la Ciudad Vieja de espíritu medieval con una amplia oferta de artesanía, gastronomía y espectáculos".

Rey aseguró además que la elevada afluencia registrada durante la inauguración hace prever una gran participación durante los próximos días. "Hacía años que no veíamos tanta gente el primer día. Creo que es el preludio de lo que será esta edición, con muchísimas personas disfrutando de la feria", señaló.

La alcaldesa destacó también que las buenas previsiones meteorológicas contribuirán al éxito del evento. "El tiempo acompaña y las noches ya son cálidas, lo que invita a pasear y disfrutar de la ciudad", afirmó, al tiempo que hizo un llamamiento a vivir la feria "con responsabilidad, cuidando el patrimonio, el entorno y manteniendo limpia la ciudad".

Cinco días de programación

Hasta el próximo domingo, la Feira das Marabillas ofrecerá una programación prácticamente ininterrumpida desde la mañana hasta la noche en distintos espacios de la Ciudad Vieja y de la plaza de María Pita.

Hoy miércoles, día 22 de julio, se llevarán a cabo actuaciones de compañías como Sbandieratori Città di Foligno, conocidas por sus exhibiciones de banderas medievales; Saltinpunqui, con sus gigantes y personajes fantásticos; A Todo Trapo, Teatro Infinito, Grus Grus, Fantabulosía, Gaeloc, Galata y Nazareth, entre otras.

Durante los próximos días continuarán los espectáculos de teatro de calle, música, acrobacias, danza, fuego, cuentacuentos y animación itinerante, además de los tradicionales puestos de artesanía y gastronomía repartidos por todo el casco histórico.

Como cada año, la plaza de María Pita volverá a acoger el Recuncho das Pícaras, con atracciones y actividades dirigidas al público infantil, mientras que las plazas de Azcárraga, As Bárbaras y la Constitución concentrarán buena parte de la programación cultural.

La Feira das Marabillas se prolongará hasta el domingo 26 de julio, cuando un gran pasacalles pondrá el broche final a cinco días en los que A Coruña volverá a transformarse en una villa medieval.