La feria medieval junto al mar ideal para visitar desde el 24 de julio: artesanía, animación y gastronomía

En la época estival es muy común que diferentes municipios de Galicia celebren sus ferias medievales, decorando las calles de sus cascos históricos y paseos marítimos para viajar a la Edad Media durante varios días con programaciones maravillosas.

Estas ferias medievales cuentan con puestos de venta en los que se pueden adquirir productos de artesanía, alimenticios o de cerámica, entre otros. También se realizan espectáculos en directo, talleres de oficios artesanales y suele dedicarse una zona de actividades para niños. En este contexto, el próximo fin de semana llega la Feria Medieval de Corcubión (A Coruña).

Tres días para celebrar el XXIV Mercado Medieval de Corcubión

Mercado Medieval de Corcubión en una edición anterior Facebook Mercado Medieval de Corcubión

El Mercado Medieval de Corcubión suele celebrarse durante el tercer fin de semana del mes de julio, siempre que no coincida con la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que, en ese caso, pasaría a celebrarse al fin de semana siguiente. Así, su edición 24ª tendrá lugar desde el viernes 24 al domingo 26 de julio, ambos incluidos.

A lo largo de estos tres días, vecinos y visitantes podrán recorrer las calles del casco histórico extendiéndose hasta el paseo marítimo del municipio, todo decorado y ambientado para trasladar a los asistentes a la Edad Media.

El mercado contará con numerosos puestos dedicados a la artesanía, la alimentación y distintos productos tradicionales, ofreciendo la posibilidad de descubrir y adquirir artículos elaborados por artesanos y productores. La oferta gastronómica también tendrá un papel destacado, con opciones para todos los gustos y paladares.

Además de la zona de puestos, se prevé que, como otros años, la programación cuente con actividades pensadas para públicos de todas las edades, con espectáculos de animación, música, danza, teatro y otras actuaciones que recorrerán las calles de la localidad.

Uno de los aspectos más característicos del Mercado Medieval de Corcubión es la implicación de la propia localidad. Es habitual que muchos vecinos participen vistiendo trajes inspirados en la época, con el objetivo de reforzar la ambientación del evento y hacerlo, todavía, más especial.

Desde la organización han indicado que la exposición del Desembarco Playmobil, que tendrá lugar en la localidad entre el 15 de julio y el 17 de agosto, durante los días 24, 25 y 26 de julio tendrá un horario especial con motivo del Mercado Medieval de Corcubión.

Con el paso de los años, esta celebración se ha consolidado como uno de los eventos destacados del calendario de mercados medievales en Galicia.

"Corre, disfruta, vive a Idade Media"

Para calentar motores de cara a la celebración del Mercado Medieval de Corcubión que tendrá lugar entre el 24 y 26 de julio, el miércoles 23 se llevará a cabo la Milla Medieval de Corcubión a partir de las 20:30 horas.

Esta cita es una prueba deportiva organizada por la Peña Deportivista Ave César y la Asociación Cantigas de Dona Xoana. La salida y la meta serán en la Plaza Castelao y el recorrido se desarrollará por las calles del casco histórico de Corcubión, Conjunto Histórico-Artístico en 1984. Ha tenido tan buena acogida, que ya no quedan plazas para la prueba.

Desde Turismo Costa da Morte indican que la distancia es de 1.540 metros y que el itinerario "pasará por lugares representativos como el Pazo dos Altamira, la iglesia de San Marcos, el Pazo dos Obregón, el Campo do Rollo, la Casa del Pirata y diferentes casas y escudos históricos de la localidad".