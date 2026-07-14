Mariano Rajoy, 71 años: "Estudié en un colegio público y en otro privado. Mis padres me educaron con gran libertad"

Mariano Rajoy nació en Santiago de Compostela en 1955, aunque muy pequeño se marchó con sus padres a O Carballiño (Ourense) y después a Oviedo, "hasta que aterricé con cinco años en León", comenta el ex presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018 en uno de sus libros, En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España (2011).

En este libro Mariano Rajoy habla sobre su lado más personal, haciendo un recorrido desde sus primeros años de vida y sus cambios de ciudad, hasta hablar sobre su visión de la política española. Entre sus vivencias habló de su infancia y adolescencia en los colegios por los que pasó, así como de su relación con sus padres.

"Estudié en pueblos de Galicia y en León"

De todos los libros publicados por Mariano Rajoy, En confianza. Mi vida y mi proyecto para España, es el que ofrece un retrato más íntimo de su infancia, su educación y los años que marcaron su formación personal.

A diferencia de otras obras centradas en la política o la gestión pública, este volumen dedica buena parte de sus primeras páginas a recordar los lugares, las personas y las experiencias que configuraron su carácter.

El libro comienza con una declaración cargada de orgullo sobre sus orígenes: "Yo nací en Santiago de Compostela, tan llena de arte e historia y tan vinculada a la trayectoria espiritual de España y Europa". Aunque nació en la capital gallega, Rajoy explica que pasó su infancia entre distintos puntos de Galicia y León debido a los traslados profesionales de su padre, magistrado de profesión.

Aquellos cambios hicieron que estudiara tanto en colegios públicos como privados. "Estudié en un colegio público y en otro privado, en pueblos de Galicia y en León, aunque mi pequeña patria y la de mi mujer, Elvira —Viri—, está en Pontevedra y la zona de Sanxenxo. Nos casamos en la isla de la Toja", recuerda, subrayando el fuerte vínculo sentimental que mantiene con las Rías Baixas.

Uno de los episodios que relata con gran simpatía es su paso por León. Allí estudió en el mismo centro educativo que José Luis Rodríguez Zapatero, "un colegio de monjas, las Discípulas, en el que estuve hasta los diez años". Lejos de cualquier tópico, conserva un recuerdo bonito de aquella etapa: "Las Discípulas ocupaban un edificio antiguo y de aspecto serio, pero he de decir que guardo de mi infancia allí buenos recuerdos".

También dedica espacio a rememorar su afición por el deporte. En el patio del colegio, explica, el fútbol ocupaba gran parte de sus días, aunque también descubrió el baloncesto. "En el colegio, jugábamos habitualmente en el patio al fútbol, y más tarde también al baloncesto. Gracias a mi buena altura, jugué en el equipo del curso, y disfrutaba mucho haciendo deporte", comenta.

Su relación con sus padres

En este libro, Rajoy atribuye gran parte de su formación personal a la influencia de su familia, especialmente de su padre. Aunque sus padres residían en Piedrahita (Ávila), donde su padre ejercía como juez, ciudad con la que siempre ha mantenido un fuerte vínculo.

Los sucesivos destinos profesionales de su padre llevaron a la familia a vivir en distintos lugares hasta establecerse en León, donde, según recuerda, "comienzan mis primeros recuerdos". Rajoy describe a su padre como la persona que más ha influido en su vida: "Ha sido un ejemplo permanente en mi vida", del que heredó "el respeto a las reglas, el sentido de la justicia y el esfuerzo".

También destaca la educación recibida en casa. "Mis padres me educaron siempre con gran libertad" y le inculcaron desde muy pequeño "el esfuerzo y la exigencia personal", valores que considera fundamentales tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional.