El mercadillo con siglos de historia ideal para visitar cada domingo: artesanía, embutidos y pulpo

Los mercadillos, conocidos en Galicia como feirones, forman parte de la tradición y son una de las actividades más populares de la comunidad. Es habitual visitar un municipio gallego y encontrarse con las calles llenas de puestos donde se venden todo tipo de productos, desde artesanía y alimentos locales hasta ropa, calzado y otros artículos.

Mientras que algunos municipios celebran estos mercados entre semana, otros reservan esta cita para el fin de semana. Es el caso de Padrón (A Coruña), cuyo popular y emblemático mercadillo dominical cuenta con una larga historia que se remonta a la Edad Media y continúa siendo uno de los más concurridos y representativos de Galicia.

"Los domingos... ¡A Padrón!"

Mercadillo dominical de Padrón (A Coruña) Turismo Padrón

Si eres gallego y te apetece un plan diferente de domingo o tienes en mente hacer una visita a Galicia y te coincide en fin de semana, no pierdas la oportunidad de visitar el feirón dominical de Padrón, muy cerca de Santiago de Compostela, en horario de mañana.

Visitar el mercadillo de Padrón es mucho más que ir de compras: es descubrir una tradición centenaria que sigue reuniendo cada domingo a miles de personas llegadas de todos los rincones de Galicia e incluso de otras comunidades. Es el plan perfecto para ir con amigos, en pareja o con la familia.

Este mercado, considerado uno de los más antiguos e importantes de la comunidad, tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando la villa destacaba por el intercambio de ganado, productos agrícolas y mercancías procedentes de los puertos de las rías gallegas.

Productos textiles en el mercadillo dominical de Padrón (A Coruña) Turismo Padrón

Con el paso del tiempo, el mercado ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Hoy en día, sus calles se llenan de cientos de puestos donde es posible encontrar prácticamente de todo. Desde frutas y verduras de temporada hasta quesos artesanos, embutidos, licores, plantas, ropa, calzado, complementos, muebles y útiles de labranza, entre otros.

Pero si hay un auténtico protagonista de este feirón, ese es el pulpo "á feira". Las pulperías instalan sus mesas y el ambiente solo huele al inconfundible aroma del pulpo recién cocido, aderezado con aceite de oliva, sal y pimentón. A esto se suman otras especialidades gallegas, como el churrasco, siempre acompañado de un buen vino y café.

Mercadillo dominical de Padrón (A Coruña) Turismo Padrón

Así que ya lo sabes, si quieres vivir un plan diferente y conocer una de las villas con más historia de Galicia, el mercadillo de Padrón es lo que necesitas. Tradición, historia, productos locales, un ambiente maravilloso y, por supuesto, mucha gastronomía gallega.