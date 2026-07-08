Luis Zahera recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes: "Gracias por la pasión que dedicas a tu profesión"

Luis Zahera se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda temporada de Animal, la exitosa serie de Netflix que ya ha sido renovada para una tercera entrega. Lo que el actor gallego no imaginaba es que un día de rodaje aparentemente normal acabaría convirtiéndose en una jornada muy especial, al recibir una inesperada sorpresa y un nuevo reconocimiento.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se desplazó hasta Santiago de Compostela para saldar una cuenta pendiente: hacer entrega a Luis Zahera de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que le fue concedida en 2023 y que aún no había podido recoger.

"El reconocimiento a su excelente carrera viene dado por el cariño de los espectadores"

La sorpresa de Luis Zahera al recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de la mano de Ernest Urtasun @e_urtasun

"Aunque coincidir no ha sido sencillo, he tenido el placer de entregarle al fin esa Medalla que desde hace tanto le esperaba. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que aprovechar un pequeño descanso durante el rodaje de "Animal", serie en la que ahora está trabajando, para poder dársela personalmente", comentaba el ministro de Cultura de España en la publicación de Instagram.

El texto va acompañado de una serie de imágenes que muestran la gran sorpresa que se llevó Zahera al recoger la medalla, algo con lo que no contaba al llegar al plató de rodaje. También se puede ver una instantánea general con todo el equipo de la serie de Netflix.

"Hemos escuchado a Luis Zahera decir en alguna ocasión que es un actor casado con su profesión. Una constante vorágine de trabajo con monólogos, series de televisión y películas que le han llevado a convertirse en uno de los rostros más conocidos del audiovisual español", afirmaba Urtasun.

Luis Zahera emocionado al recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes @e_urtasun

"El reconocimiento a su excelente carrera viene dado por el cariño de los espectadores, pero también por los numerosos premios que ha conquistado", además de poner en valor y agradecerle al actor "el amor y la pasión" que dedica a su profesión "para que el resto podamos seguir disfrutando de tu talento".

Esta Medalla concedida en 2023 es un reconocimiento más que Luis Zahera puede sumar a sus dos Premios Goya al mejor actor de reparto por sus interpretaciones en El reino (2018) y As bestas (2022).