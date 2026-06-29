El Mercado Modernista vuelve al paseo marítimo de Sada (A Coruña) del 31 de julio al 2 de agosto

El paseo marítimo de Sada volverá a viajar al pasado este verano con una nueva edición del Mercado Modernista, una de las propuestas más esperadas de la XV Feira Modernista. Durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, el municipio reunirá puestos de artesanía, decoración, antigüedades, gastronomía, coctelería, música y espectáculos para recrear el ambiente característico de principios del siglo XX.

El mercado forma parte de la programación cultural y de ocio de la Feira Modernista y busca que tanto los puestos como sus responsables contribuyan a recrear la estética y el espíritu de la época. Además de la oferta comercial, el paseo marítimo se ambientará con decoración, animación y actividades para trasladar a vecinos y visitantes al universo modernista.

Con motivo de esta cita, el Concello de Sada ha abierto la convocatoria para seleccionar los puestos que formarán parte del mercado. En total, se ofertan 24 espacios: 22 destinados a la venta de artesanía, antigüedades, oficios tradicionales y productos alimentarios artesanos o ecológicos, uno para bebidas y coctelería y otro para repostería o heladería.

Podrán presentar solicitud tanto personas físicas como jurídicas dedicadas a estos sectores, siempre que se comprometan a decorar sus puestos con elementos inspirados en el movimiento modernista y a participar en la ambientación del evento. Asimismo, las personas autorizadas para la venta deberán acudir caracterizadas con vestimenta acorde a la época para contribuir a la recreación histórica.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto entre las 9:00 horas del 6 de julio y las 23:59 horas del 12 de julio. Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción ya están disponibles en la página web municipal.

Con esta iniciativa, Sada volverá a convertir su paseo marítimo en un escenario ambientado en el modernismo durante tres jornadas en las que la artesanía, la gastronomía, la música y los espectáculos serán los grandes protagonistas de una de las citas estivales más singulares del municipio.