Grandes descuentos por el Súper Weekend, solo durante tres días en el Outlet Área Central de Santiago

El Outlet Área Central tiene ya preparado su Súper weekend, que trae sólo durante tres días grandes descuentos en las marcas más conocidas. Estas ofertas se pueden encontrar por tiempo limitado ya que sólo se pueden disfrutar desde este jueves 25 hasta este sábado 27.

Estos importantes descuentos se unen a los que ya se llevan ofreciendo estas semanas con motivo de las rebajas de verano. Por tanto, este Súper weekend se convierte en una ocasión inmejorable para conseguir la moda de las firmas más relevantes con promociones muy llamativas. Los Súper weekend son la oportunidad perfecta para equiparse con los productos de las mejores firmas gracias a las promociones que se pueden encontrar.

Los Súper weekend se pueden disfrutar todos los finales de mes ya que se celebran todos los últimos jueves de mes, viernes y sábado siguientes. La edición de este mes de junio es especialmente llamativa ya que coincide con el período estival de rebajas, lo que hace que sea un momento único para vestirse y calzarse para el verano. Los outlets de marcas importantes, como Bimba y Lola, Scalpers, El Ganso o Silbon, entre otros, participan en estas jornadas especiales.