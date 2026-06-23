Marineda City organiza jornadas de intercambio de cromos del Mundial 2026 en A Coruña

El centro comercial Marineda City, en A Coruña, ha puesto en marcha unas jornadas de intercambio de cromos del Mundial de Fútbol 2026, una actividad gratuita dirigida a aficionados de todas las edades que forma parte de su Fan Zone de verano.

La iniciativa se desarrolla en la Fan Kids Zone, situada en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja), y estará operativa hasta el 18 de julio. Los encuentros de intercambio se celebrarán los viernes de 18:00 a 20:00 horas y los sábados de 12:00 a 14:00 horas, facilitando así la participación de coleccionistas y familias.

Además del intercambio de cromos, la Fan Zone incorpora diferentes propuestas de ocio vinculadas al fútbol, como el Torneo Panna 1 contra 1, los retos Salta y gana y Tira penalti, espacios de Subsoccer, futbolines y una jaula de Street Football de acceso libre.

La programación se completa con una Fan Kids Zone que incluye actividades como pintacaras, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para familias y aficionados durante toda la temporada estival.