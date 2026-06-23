El Grupo Pelícano impulsa una nueva sala de conciertos en el centro de A Coruña

El Grupo Pelicano trabaja ya en el desarrollo de una nueva sala de conciertos en el centro de A Coruña, un proyecto que se encuentra en fase de planificación y que busca reforzar la oferta cultural y musical de la ciudad. La iniciativa supondrá la creación de un espacio de referencia para actuaciones en directo en pleno casco urbano. La apertura está prevista en septiembre.

Según ha podido conocer Quincemil, la futura sala contará con equipamiento técnico de última generación, especialmente en materia de sonido e iluminación, con el objetivo de situarse al nivel de los principales recintos musicales del noroeste peninsular. El proyecto se enmarca en la estrategia de expansión del grupo en el ámbito del ocio y la música en directo.

Todo ello en un año en el que A Coruña ha sido declarada la capital nacional del ocio nocturno en 2026. De hecho, la ciudad acogerá en estos 365 días encuentros, fotos y eventos organizados por Galicia de Noite y España de Noite, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

En Galicia, el ocio nocturno factura 314,2 millones de euros al año y genera 10.600 empleos, de los cuales 1.150 corresponden a A Coruña, donde alcanza una facturación anual de 34,3 millones.

No renovará el contrato de gestión del Playa Club

En paralelo a este nuevo desarrollo, el grupo ha confirmado que el contrato de gestión del histórico Playa Club llega a su fin y no será renovado, lo que supondrá el cierre de una etapa en uno de los espacios más emblemáticos de la noche coruñesa bajo su dirección.