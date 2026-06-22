Las hermanas colombianas que huyeron de la guerrilla y emprenden ahora en A Coruña: "Vamos a abrir nuestro negocio"

Imagina tenerlo todo y que, por miedo, tengas que renunciar a ello. Eso es lo que les pasó a las hermanas Guauque Fandiño. Dos colombianas que pasaron de tener su propio negocio y el trabajo de sus sueños en la ciudad de Popayán, Colombia, a verse en España, concretamente en A Coruña, trabajando en algo que no tenía nada que ver con lo suyo.

Rocío, la mayor, de 38 años, había creado su propia titulación universitaria. "La Universidad de la Belleza. Formábamos manicuristas, maquilladoras, esteticistas, barberos...", explica. Mientras que Ángela, de 34, era enfermera: "Trabajaba como circulante en quirófano".

Sin embargo, cuanto mejor les iba en lo suyo, más sufrían las consecuencias de las guerrillas. "Cada ocho días venían y te pedían unos 5.000 euros. Si no los tenías, empezaban las amenazas", cuenta Rocío sobre lo que allí llaman "vacunas". "Es algo muy normal, que esta gente te extorsione para que puedas continuar con tus negocios", añade Ángela.

Por eso, y por la inseguridad y el terror que sentían, la primera en marcharse fue Ángela. "No tenía otra opción". "Yo pensaba en venir y ayudar desde aquí a mi familia", indica. Pero Rocío, seis meses después, también se vino. "Me traje a mis hijos y empezamos de cero", recuerda.

Por suerte, al poco tiempo se reunió toda la familia. "Empezamos a trabajar en lo que pudimos. Yo, como camarera o dependienta", dice Rocío. Y Ángela se sacó de nuevo la titulación de auxiliar de enfermería para poder ejercer cuanto antes.

En noviembre harán ocho años desde que se mudaron. En todo este tiempo, Rocío no paraba de repetirle la misma frase a su hermana: "Vamos a abrir nuestro propio negocio".

Ángela trabajó hasta hace dos meses en un programa de atención domiciliaria. Le gustaba, pero necesitaba más. "Siento que se habla mucho de enfermedad y poco de salud". Y es que el tema de la salud es lo que la mueve. Por eso decidieron unir lo que mejor se les da a las dos.

¿Piedras shungit?

Las hermanas abrirán próximamente su propio negocio en A Coruña. Rocío, experta en emprendimiento, aportará la parte administrativa, mientras que Ángela ha diseñado cada uno de los productos que se venderán. El negocio se llamará Oase Verde y estará ubicado en Alfonso Molina, número 3, dos portales al lado de donde se encontraba la cafetería de especialidad Doña Bárbara.

Será un local de smoothies saludables con algo muy especial: las piedras shungit. Este mineral procedente de Karelia (Rusia), aseguran, sirve para "purificar, armonizar, energizar y mineralizar" el agua. "El agua que bebemos del grifo está tratada, pero pasa por tuberías oxidadas y demás elementos que hacen que no sea 100 % pura".

Piedra Shunguit Quincemil

Y es que Ángela, además de adorar la salud, también es un tanto espiritual. "Yo de pequeña la veía comer plantas con mi padre y flipaba", ríe Rocío. De ahí que le haya dado tanta importancia a que todo lo que se sirva sea lo más natural y puro posible.

"El café también se hará con el agua tratada con esta piedra", cuenta. Y sin utilizar ningún tipo de plástico.

Cafetera en Oase Verde Quincemil

Además de smoothies de frutas, también venderán bowls de yogur. La idea es que todo se elabore a través de proteínas vegetales como cáñamo, espirulina o cacao puro. "Sin ningún potenciador del sabor", explica.

"Tu vibra atrae tu tribu"

"Tu vibra atrae tu tribu", ríe Ángela. "Y al ser A Coruña una ciudad que ama el deporte y la vida saludable, la idea es que pasen por aquí, pidan para llevar uno de los batidos y se vayan caminando hacia el centro o donde sea", explica Rocío.

El negocio abrirá "próximamente". Si bien, todavía están a la espera de que les otorguen la licencia. "Lo estamos deseando. Llevamos dos meses", lamentan. En ese sentido, echan de menos Colombia. "Allí cualquiera puede abrir un negocio de la noche a la mañana", ríen. ¿Por qué? "No necesitas ninguna licencia".