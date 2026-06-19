La plaza José Sellier volverá a encender el San Juan de A Coruña con DJs, gastronomía y buen rollo

La cuenta atrás para la noche más mágica del año ya está en marcha en A Coruña. Aunque las playas volverán a ser el epicentro de la noche, cada año son más los bares que sacan sus barras a las calles para celebrar aunque sea sin hogueras.

Entre esos puntos destaca la plaza José Sellier, que volverá a reunir música en directo, gastronomía y ambiente festivo alrededor de La Urbana, Bar Tracio, Zócalo Mexcalería, Bodega Martirio y A Buserana. La cita arrancará a las 19:00 horas y busca ofrecer una alternativa urbana para quienes quieran disfrutar de la celebración a pocos minutos del mar, donde ir y volver siempre es una opción.

La verbena mantendrá el espíritu de anteriores ediciones, apostando por un espacio seguro, inclusivo y respetuoso, con especial atención a la protección de las mujeres y del colectivo LGBTQ+.

La programación musical contará con algunos de los DJs más conocidos del panorama local y gallego. Kástor abrirá la jornada a las 19:00 horas, Gorllitox tomará el relevo a partir de las 22:00 horas y La Kristopher será la encargada de cerrar la fiesta desde la 01:00 de la madrugada.

Además de la música, la plaza ofrecerá una propuesta gastronómica variada, entre cerveza y cerveza. Los establecimientos organizadores destacan que el objetivo es "hacer barrio" y consolidar la plaza José Sellier como uno de los puntos de referencia de la ciudad durante San Juan.

Cartel plaza José Sellier Cedida

Toda la ciudad sale a la calle

No será, sin embargo, el único escenario de celebración. Como cada año, la calle San Juan, la plaza de Azcárraga, en pleno corazón de la Ciudad Vieja, o la calle Torreiro concentrarán también buena parte del ambiente festivo de la noche. Así como el Chaflán en la zona de Os Mallos, así como otros puntos clave en el resto de barrios.

A ellos se sumarán decenas de bares y locales repartidos por toda A Coruña, que preparan actividades especiales, sesiones musicales y propuestas gastronómicas para una de las fechas más señaladas del calendario coruñés.

De este modo, la ciudad volverá a vivir una celebración descentralizada, con múltiples focos de actividad que complementarán la gran fiesta de las playas y convertirán cada rincón de A Coruña en un lugar donde disfrutar de la noche de San Juan.