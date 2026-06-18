Feijóo, rotundo sobre la corrupción: "Mi compromiso es mi biografía. Yo no he metido la mano en la caja en mi vida"

Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Popular desde 2022 y anterior presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022, acudió anoche a El Hormiguero, con Pablo Motos para analizar la actualidad política y social de España.

El presidente del Partido Popular aprovechó su visita al espacio de Antena 3 para informar sobre cuáles serán los pasos que dará si llega a ser el presidente del Gobierno, así como para dar su opinión más sincera sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la política española.

El papel de Feijóo si llega a ser Presidente del Gobierno

.@NunezFeijoo explica qué pueden esperar los españoles de él si llega a la presidencia del Gobierno #FeijóoEH pic.twitter.com/adM1fGRRW6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2026

"Lo primero, decencia. Devolver a la política española lo que la mayoría de los años ha tenido. Un Gobierno decente con gente decente que no venga a robar y que no tenga más compromiso que los españoles. Lo segundo, una alternativa de gobierno para que la gente pueda llegar a fin de mes y para que los jóvenes puedan tener una vivienda".

Y añadió: "También, por supuesto, para los 3.500.000 de autónomos que están muy jorobados y que tienen muchas dificultades para sacar adelante sus negocios. Y volver otra vez a crear riqueza, porque lo importante en un país no es distribuir la pobreza, lo importante es crear riqueza para después distribuirla. Y por último, mantener la eficiencia en los servicios públicos".

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo explicaba qué pueden esperar los españoles de él si logra ganar las últimas elecciones y convertirse en el Presidente del Gobierno.

También ha criticado los impuestos que se pagan en este país. "Este Gobierno es especialista en cuentos y no en cuentas", afirma con rotundidad. "Las cuentas van mal. Nunca hemos debido tanto dinero, nunca hemos pagado tantos impuestos y el Gobierno nunca ha tenido más dinero".

Por supuesto, también habló sobre los casos de corrupción que están saliendo a la luz del PSOE y ha afirmado que "es muy posible que el PSOE acabe imputado". Pablo Motos le ha preguntado cuál es su compromiso respecto a esto, dado que hay casos de corrupción en ambos partidos.

Por su parte, lo tiene claro, indicando que él no ha llegado a la política recientemente, sino que tiene años de trayectoria. "Mi compromiso es mi biografía. Yo no he metido la mano en la caja en mi vida. Las personas que trabajan conmigo saben que si la meten, se van a la calle", afirma.

El aborto y la eutanasia

Su postura con el derecho al aborto es clara. "Nosotros vamos a proteger la vida y a cualquier mujer que quiera tener un hijo, la vamos a ayudar". El líder del PP se compromete a que una mujer no deje de tener un hijo por cuestiones económicas.

"Ahora bien, si una mujer quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, las leyes la protegen y nosotros no se lo vamos a impedir". Lo que sí opina es que "los poderes públicos tienen que proteger la vida y tienen que buscar todos los mecanismos posibles para que esa vida prevalezca".

"¿No hay ninguna posibilidad de que si usted gobierna o gobierna con Vox la ley de plazos cambie?", le pregunta Motos. "No, no la hay, porque me parece que es una ley que se contextualiza en el ámbito de Europa".

No ocurre lo mismo con la ley de la eutanasia, de la cual ha indicado que someterán "a una nueva redacción" para perfeccionarla con garantías. Feijóo ha recordado que fue uno de los primeros presidentes autonómicos en aprobar la ley de los cuidados paliativos y en regular el testamento vital.

Ha reiterado que es consciente de que hay veces que un paciente no tiene ninguna posibilidad médica de supervivencia y que "tenemos que ser muy respetuosos en ese contexto". Pero con algún pero: "Lo que no puede ser es que España se convierta en el país donde más fácil sea provocar la muerte, porque España tiene que ser el país donde más fácil sea mantener la vida".

Así, afirma que la ley de la eutanasia actual "no se ha hecho con consenso con las sociedades científicas, con las organizaciones médicas y con los profesionales de la salud ni con consenso político" y que, si llega al Gobierno, la modificarán.