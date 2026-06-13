Dos citas para disfrutar del fin de semana en A Coruña: Mercado das Nubes y Festival Mar de Mares

Quienes busquen planes para este fin de semana en A Coruña tienen dos citas marcadas en el calendario. El Mercado das Nubes llena de creatividad el Mercado de San Agustín, mientras que el Festival Mar de Mares apura sus últimos días con actividades para descubrir la relación de la ciudad con el océano.

El Mercado das Nubes abrió sus puertas ayer viernes en el Mercado Municipal de San Agustín y continuará durante todo el fin de semana. Más de 50 marcas de arte, diseño textil, artesanía y producción local llenan los pasillos del recinto con propuestas creativas, piezas únicas y productos de proximidad.

La programación incluye además una oferta gastronómica basada en las tradicionales Tapas de Mercado, organizadas junto a Rivera Reposada y Coruña Cocina. Este sábado, el chef Koke Trigo, de A Espiga, elaboró una tapa de albóndigas de ternera con curry verde, chícharos y menta. El domingo será el turno de Alma García, de Greca Bar, que preparará una receta de callos para los asistentes.

La música en directo también tendrá protagonismo durante el fin de semana gracias a las actuaciones de Kiko Reimúndez & Lisandro, Eric Le Peich, Alda Varez & Richi Ponce e Iván es Juan. El programa se completa con talleres infantiles y una zona solidaria en la que diferentes entidades sociales mostrarán sus proyectos.

El Mercado das Nubes permanecerá abierto este sábado de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Mar de Mares encara sus últimas jornadas

El otro gran protagonista del fin de semana es Mar de Mares, que afronta la recta final de una edición dedicada a poner en valor la cultura atlántica bajo el lema "Cultura que nace del océano".

Organizado por la asociación Redes de Sal con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, el festival lleva desde el pasado 4 de junio ofreciendo actividades relacionadas con el mar, la sostenibilidad, la divulgación científica, el arte y el patrimonio marítimo.

Entre las propuestas previstas para este domingo destaca el paseo guiado "Las piedras del mar de la Torre", una actividad conducida por Xurxo Souto que recorrerá el entorno de la Torre de Hércules entre las 11:00 y las 13:00 horas. El recorrido invita a descubrir la conexión marinera de A Coruña y las historias ligadas a su litoral. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa.