Ya es oficial: reabre el 19 de junio este parque acuático español con toboganes y entrada desde 12 euros

Los parques acuáticos son, sin duda, el plan estrella del verano. Se trata de una de las mejores opciones para combatir el calor y pasarlo en grande, ya que combinan adrenalina, diversión y también zonas de relajación.

En Galicia tenemos el Aquapark de Cerceda y el Parque Acuático de Monterrei. No obstante, para quienes deseen conocer otras instalaciones, a unas dos horas de la Comunidad se encuentra IslaLeón, en Trobajo del Camino (León), una alternativa perfecta para todas las edades.

Toboganes, piscinas y un trampolín

Parque acuático IslaLeón IslaLeón (Facebook)

En un espacio amplio y rodeado de zonas verdes, IslaLeón cuenta con unas instalaciones diseñadas para ofrecer a los visitantes una experiencia acuática inolvidable. La cuenta atrás para su reapertura está a punto de finalizar: la fecha elegida es el 19 de junio.

Coincidiendo prácticamente con el inicio oficial del verano, el complejo reabrirá sus puertas para que pequeños y mayores disfruten de sus emocionantes toboganes, deslizadoras hinchables y actividades como tirolina, trampolines e incluso billares.

El Parque Acuático IslaLeón dispone de cuatro toboganes que son perfectos para que toda la familia descargue adrenalina.

"El primero es el Río Rápido, un tobogán en el que puedes bajar con flotadores a una velocidad súper divertida. El segundo es el Gran Tobogán Azul, donde puedes lanzarte solo o con alguien más", explican desde el complejo.

Los dos restantes son: el Kamikaze y el Tubo Verde, ideales para quienes buscan emociones fuertes.

La zona interactiva de IslaLeón cuenta con una piscina para niños y juegos con chorros de agua y otras atracciones, mientras que el área de saltos alberga algunas atracciones para disfrutar en familia, como un trampolín y una tirolina.

A continuación, te detallamos los horarios de apertura de las distintas zonas del parque:

Zona interactiva (piscinas): de 12:00 a 20:00 horas

de 12:00 a 20:00 horas Zona de toboganes: de 13:00 a 19:00 horas

de 13:00 a 19:00 horas Zona de saltos (solo la tirolina): de 12:00 a 12:30 horas, de 16:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 19:30 horas

de 12:00 a 12:30 horas, de 16:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 19:30 horas Zona de alta emoción (toboganes): el Tubo Verde de 13:00 a 19:00 horas y el Kamikaze de 13:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

Además, el recinto cuenta con otros servicios para completar la experiencia, como una zona de merendero y un bar cafetería donde recargar energías. También dispone de un área de acampada para pasar el día en el parque acuático y la noche en un entorno natural y tranquilo.

Tarifas del Parque Acuático IslaLeón

En función del día de la semana el Parque Acuático IslaLeón tiene un precio u otro. De lunes a viernes cuesta 12 euros, mientras que los sábados, domingos y festivos el precio es de 15 euros. Existe, además, un bono de temporada por 100 euros.

Las personas que quieran acampar en el complejo podrán hacerlo por un precio de 30 euros por persona, una tarifa que incluye desayuno. El uso de la barbacoa tiene un coste adicional de 10 euros, al que se suma una fianza de otros 10 euros.