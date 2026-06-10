El MUNCYT A Coruña se prepara para el gran eclipse total de sol con charlas, talleres y una exposición

Falta poco más de dos meses para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña quiere que la ciudadanía llegue preparada. El centro ha diseñado una programación especial entre junio y agosto con charlas, talleres y una exposición para acercar al público el eclipse total de sol que podrá observarse desde la ciudad el próximo 12 de agosto.

La iniciativa reunirá a especialistas en astronomía, divulgadores científicos y miembros de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío y de la Universidade da Coruña, con el objetivo de explicar cómo se produce este fenómeno y cómo contemplarlo de forma segura.

La programación arrancará este viernes, 12 de junio, con la charla-taller "Cuando la Luna apaga el Sol: el gran eclipse de 2026 en A Coruña", impartida por el matemático y astrofísico Xabier Pérez Couto. La actividad servirá para descubrir la singularidad de los eclipses totales, su importancia científica y algunas recomendaciones para disfrutar de la experiencia.

A partir de julio, el museo acogerá además la exposición "A nosa estrela: a eclipse total de Sol 2026", elaborada por la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, que explicará de forma divulgativa por qué se producen los eclipses solares y qué aspectos conviene tener en cuenta antes del gran día.

Del cine a la construcción de cajas estenopeicas

La siguiente cita será el 3 de julio con la conferencia "Los eclipses en el cine", a cargo del crítico cinematográfico Martín Pawley, miembro también de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. La actividad analizará la presencia de estos fenómenos en distintas películas y su papel dentro del lenguaje cinematográfico.

El 15 de julio, las familias podrán participar en un taller de construcción de cajas estenopeicas, dispositivos que permiten observar el Sol de manera indirecta y segura. La actividad, organizada en colaboración con la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, permitirá a los asistentes fabricar su propia caja y llevársela a casa para utilizarla durante el eclipse.

La programación culminará el 1 de agosto con "ECLIPSE: Charla-taller divulgativa para mirar al cielo, entender el universo", impartida por el físico instrumentalista del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Juan F. Cabrero Gómez. La sesión buscará despertar la curiosidad por la astronomía y acercar el conocimiento científico a los más jóvenes.

Toda la información sobre horarios y reservas puede consultarse en la página web del MUNCYT. El objetivo es que cuando el cielo se oscurezca durante unos minutos el próximo 12 de agosto, los coruñeses no solo contemplen el fenómeno, sino que también comprendan uno de los espectáculos naturales más extraordinarios que puede ofrecer el universo.