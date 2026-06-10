ALAS presenta su programación para el Orgullo 2026 en A Coruña

Durante los meses de junio y julio, la asociación ALAS A Coruña impulsará una completa programación para conmemorar el Orgullo. Las propuestas se centrarán en salud sexual, memoria, participación comunitaria y también la defensa de los derechos LGTBI+, además de un nuevo homenaje a Samuel Luiz, todo ello para "visibilizar la diversidad, fortalecer la convivencia y seguir avanzando en la defensa de los derechos LGTBI+".

Como antesala, el 13 de junio la entidad participará en la Fiesta de la Diversidad de Noia 'A Berberechiña' con un puesto informativo.

En A Coruña, el 16 de junio organizará una charla sobre salud sexual en colaboración con el Comité Antisida de A Coruña (CASCO) impartida por el psicólogo Juan Bonome y centrada en el ocio saludable.

Cuatro días después, el 20 de junio, se proyectará el cortometraje documental Querer ser que protagoniza Juan Luis Recio. Después, el propio Recio compartirá su historia de vida y reflexionará sobre sus experiencias.

El día 27, antes de la manifestación del Día del Orgullo, tendrá lugar un taller de elaboración de pancartas. La marcha partirá el domingo a las 19:30 horas de la plaza de Ourense hasta acabar en María Pita, donde se leerá el manifiesto.

Para cerrar la programación, el 3 de julio tendrá lugar una vigilia homenaje a Samuel Luiz a las 20:00 horas junto al Playa Club.