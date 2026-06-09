El Mercado das Nubes transforma A Coruña en el gran escaparate del talento local este fin de semana

Más de 50 marcas, tapas elaboradas con producto de temporada, música en directo, actividades infantiles y un espacio solidario convierten el Mercado de San Agustín en el plan imprescindible para disfrutar de la ciudad del 12 al 14 de junio

El Mercado das Nubes regresa este fin de semana a A Coruña con una edición de verano que promete llenar el Mercado Municipal de San Agustín de creatividad, sabor y ambiente.

Del 12 al 14 de junio, más de 50 marcas de arte, diseño textil, artesanía y producción local llenarán los pasillos del mercado para quienes buscan piezas únicas, productos con identidad propia y proyectos que nacen y crecen en el entorno local.

Durante tres jornadas, el público podrá recorrer la selección de proyectos creativos y productores locales. A ello se sumará una completa propuesta gastronómica con las tradicionales Tapas de Mercado, organizadas en colaboración con Rivera Reposada y Coruña Cocina, que pondrán en valor el producto fresco y de temporada.

El sábado 13 de junio, a partir de las 13:30 horas, el chef Koke Trigo, de A Espiga, elaborará una tapa de albóndigas de ternera con curry verde, chícharos y menta. El domingo será el turno de Alma García, de Greca Bar, que sorprenderá al público con una receta de callos.

La música también tendrá un papel principal gracias a Estrella Galicia. Cuatro conciertos en directo amenizarán el mercado durante todo el fin de semana, con actuaciones de Kiko Reimúndez & Lisandro, Eric Le Peich, Alda Varez & Richi Ponce e Iván es Juan.

El evento contará también con talleres infantiles para que los más pequeños disfruten de actividades creativas, así como una zona solidaria en la que diferentes entidades sociales de la ciudad darán visibilidad a sus proyectos y ofrecerán sus productos con fines benéficos.

El Mercado das Nubes abrirá sus puertas el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas, un fin de semana para toda la familia en una celebración del talento local coruñés.