El inicio del Mundial 2026 dispara la venta de cromos en A Coruña: "La demanda aumenta cada vez más"

La fiebre por los cromos del Mundial sigue creciendo en A Coruña y ya se ha convertido en un fenómeno de consumo que vacía estanterías en cuestión de horas. A medida que se acerca la fecha de inicio del torneo, la demanda aumenta de forma exponencial y el interés de los clientes es cada vez mayor, tanto en tiendas físicas como en canales de reventa.

En FNAC confirman que la situación no ha cambiado respecto a semanas anteriores, aunque sí el ritmo de presión sobre el producto. "La demanda aumenta de forma exponencial. El volumen de clientes que se interesan es cada vez más alto", explican desde la compañía.

El stock, sin embargo, continúa en el mismo escenario de roturas puntuales y reposiciones que vuelan en menos de 24 horas.

Peregrinaciones por establecimientos de barrio

La situación se repite en el resto de negocios de la ciudad, donde la disponibilidad del producto sigue siendo muy limitada y la rotación extremadamente rápida, con nuevas partidas que desaparecen prácticamente en cuanto llegan.

En los establecimientos de barrio la dinámica es similar a la de otras colecciones recientes, pero con una intensidad mayor. En locales como My Fruits Coruña o Parada Dulce, las reposiciones semanales no duran más allá de unos días e incluso en algunos casos se agotan el mismo día de llegada. "Los lunes me reponen, pero se agotan rápido. No suelen pasar del jueves", explican desde uno de los puntos de venta habituales.

De hecho, es hasta habitual ver peregrinaciones de personas que van de un establecimiento a otro, barrio a barrio, buscando un sobre para poder cumplir con su deseo, encontrándose en muchos casos con la respuesta de que no les quedan. Ni la propia fábrica, en manos de Panini, da abasto para satisfacer la demanda a nivel mundial.

También crece el componente social del fenómeno. No solo acuden niños, sino adultos de todas las edades que intentan completar el álbum, lo que ha convertido la búsqueda de cromos en una actividad transversal en la ciudad. En algunos establecimientos incluso se evita aceptar reservas para no generar conflictos ante la escasez.

Internet, la balsa salvavidas

Internet, mientras tanto, se ha convertido en el gran refugio para suplir la falta de stock. Plataformas como Wallapop concentran intercambios y ventas con precios muy dispares. Entre los anuncios detectados figuran propuestas como la de Marta R., que vende cromos a 0,3 euros la unidad, o la de Euge G., que ofrece un pack de 40 cromos por 40 euros con piezas como Alexandre Djiku, selecciones de Brasil y acabados brillantes.

También destacan lotes de mayor volumen, como el de Miguel Ángel, que vende 77 cromos por 19,50 euros, o el de Nati, que ofrece un cromo de Lamine Yamal por 9 euros. En el extremo más alto del mercado aparecen anuncios como el de un usuario que pide 50 euros por cromos de Hakimi y Mbappé, reflejo de cómo la reventa ha elevado el valor de algunas piezas.

Otros perfiles optan por estrategias mixtas de intercambio y venta, con catálogos completos donde los precios varían en función de la rareza: desde un euro por jugador hasta 10 euros por cromos considerados "top", pasando por escudos, versiones plata o cartas especiales.