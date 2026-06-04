Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol para pasarlo en grande

El primer fin de semana de junio prepara en la ciudad ferrolana una serie de eventos que irán desde un concierto de Les Greene, pasando por un gran espectáculo de magia y terminando con una andaina solidaria.

Otros planes de los que se podrá disfrutar a lo largo de estos días será del AgroCabaré, un espacio de encuentro del ocio y la cultura ferrolana y de una jornada de delicioso churrasco y música en directo.

Concierto de Les Greene & The Pickin' Boopers

El gran concierto del mes vendrá de la mano de Les Greene & The Pickin' Boopers

El viernes 5 a las 20:30 horas llega Les Greene al Teatro Jofre, quien además vendrá acompañado de la banda The Pickin Boopers, una combinación que promete hacer de este concierto una velada inolvidable.

Les Greene aterriza en Ferrol desde América para inundar los escenarios ferrolanos del mejor rock de los años 50 y 60. Su trayectoria como artista no tiene nada que envidiar, pues empezó siendo el vocalista de The Swayzees, saltando a la fama en American Idol, lo que llevó al artista a poner su voz en la película Elvis de Baz Luhrmann.

¿Te vas a perder esta cita musical exclusiva?

Espectáculo Nada es lo que parece de El Mago Invisible

El Mago Invisible se presentará en Ferrol este mes

El sábado 6 a las 17:30 horas tenemos una cita con la magia en el Auditorio del Ferrol, donde se presentará Dakris, El Mago Invisible, Premio Nacional de Magia, para transformar tu concepto de la realidad para siempre.

Un espectáculo ideal para toda la familia donde se encuentran la ilusión, el humor, los efectos imposibles y, como la guinda del pastel, la invisibilidad. ¡Es ver para creer! ¿Te atreves?

Churrascada de Mandiá

Cartel de la churrascada de Mandiá de este fin de semana

El sábado 6 a las 14:00 horas en el campo da festa de Mandiá (Ferrol) se podrá disfrutar de una gran churrascada por tan solo 20 euros por persona. El menú incluirá churrasco, pan, sobremesa y bebida a elegir.

Además, toda la jornada estará amenizada por la música en directo de Alex.

AgroCabaré

Cartel de la 5.ª edición del AgroCabaré de Canido

El sábado 6 a partir de las 13:00 horas en la Horta Comunitaria tendrá lugar la 5.ª edición del AgroCabaré de Canido, un encuentro musical, de humor, clown, títeres y muchísimo más.

El cartel de este año viene más cargado que nunca con una gran variedad de artistas:

Teatro musical - Rebeldes y Revoltosos (Rock School Center Ferrol)

(Rock School Center Ferrol) Concierto de Sofijeich

Performance de As tres nebrosas

Baile de Canido Hoppers

Circo de Jaxxay Abel

Títeres subversivos de Trécola Produccións

Teatro Circense de Odoluscofuso

Concierto de David L.H. & The Blowing Cow

Clown de Fredi Muíño (N+1)

Cabaré, teatro y Drag - Marinita y Sus Maromas

Batucada de Sons de Canido

Para completar este increíble cartel también tendremos como propuesta gastronómica una paella omnívora o vegana por tan solo 5 euros.

V Andaina Solidaria Memorial Carmela Pino

Cartel de la 5.ª edición de la Andaina Solidaria de Carmela Pino

El sábado 6 a las 11:00 horas tendrá lugar la celebración de la 5.ª edición del evento deportivo solidario en memoria de Carmela Pino.

La andaina saldrá desde dos puntos diferentes: el Cantón de Molins (Ferrol) y la Iglesia de San Nicolás (Neda). La distancia máxima que se podrá recorrer son 7 kilómetros. Finalmente, la llegada para ambos puntos será la Plaza de Galicia en Narón.