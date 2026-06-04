¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Wake Up, Folk no Sar, FunFunFun y más

¿Qué puedo hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Wake Up, Folk no Sar, FunFunFun y más

Este fin de semana estará protagonizado por los festivales de todo tipo, pues en diferentes puntos de Santiago de Compostela se celebrarán de forma paralela el Festival Folk na Beira do Sar, una de las fiestas Wake Up! electrónicas más grandes del año y una nueva edición del festival de autoedición y cómic independiente FunFunFun.

Al mismo tiempo, se celebrará una nueva carrera popular, una jornada de Emprendimiento e Innovación Social de Maker Faire Galicia 2026 y dos conciertos de reconocidos artistas nacionales: Andrés Suárez y Julián Maeso.

Conciertos del fin de semana

Andrés Suarez

El día de hoy, jueves 4 a las 21:00 horas, tenemos una cita en la sala Capitol, pues podremos disfrutar en directo de los éxitos de Andrés Suárez. El autor gallego aterriza en la ciudad ferrolana con su gira Lúa, homónima a su nuevo álbum, el cual ha descrito como uno de sus trabajos más significativos y trascendentes.

El sábado 6 a las 20:30 horas podremos disfrutar en la sala Capitol de una ocasión única para escuchar todas las vertientes musicales que Julián Maeso ha dominado a lo largo de los años: rock, soul, country, funk... ¡Y mucho más! La mejor celebración para recordar sus 30 años de trayectoria musical. Además, estará acompañado de su banda de lujo y recibirá sobre el escenario a increíbles invitados especiales.

Wake Up! SDC2026

Cartel de la fiesta Wake Up! SDC2026 que tendrá lugar a inicios de junio

Iniciamos el mes de junio por todo lo alto con una de las fiestas Wake Up! más grandes del año.

La Wake Up! SDC2026 llega a la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela el viernes 5 y sábado 6 para presentar un ambicioso cartel lleno de los mejores artistas y DJs internacionales de techno, house y otros sonidos electrónicos que resonarán hasta que salga el sol.

Destacamos entre los invitados más especiales al británico Dax J; Joris Voorn, referente del techno melódico; los españoles Andrés Campo y Christian Varela, pioneros de la electrónica en España; Anne, una de las artistas emergentes más reconocidas en la escena del techno; y Ben Sims, icono con más de 25 años de experiencia.

Las últimas entradas están por agotarse. ¡Date prisa y no te quedes sin ellas!

Folk na beira do Sar 2026

Cartel de la edición de 2026 del festival Folk na beira do Sar

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 la Colegiata Santa María a Real do Sar acogerá la edición 2026 del festival de música Folk na beira do Sar, una esperada cita cultural en la que se podrá disfrutar de la mejor música tradicional galega alrededor de diferentes espacios emblemáticos de la ciudad compostelana.

El festival arranca el viernes 5 con la inauguración de la exposición Cosar e cantar en el Claustro de la Colegiata. La primera jornada se completará con un concierto de rock en gallego a cargo del grupo Astarot.

El sábado 6 será uno de los días más cargados del festival, pues desde primera hora de la mañana podremos disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos como pasacalles, cabezudos, una sesión vermú, rutas comentadas, un mercado de artesanía y hasta una serie de deliciosas propuestas gastronómicas.

Por la tarde-noche dará inicio el festival de música tradicional, protagonizado por Faíscas da Pontraga, Xurxo Fernandes y Tiruleque.

El domingo 7 a las 20:00 horas asistiremos a la clausura del festival con un emocionante concierto de Carlos Núñez en la Praza da Colexiata.

Monólogo de Susi Caramelo

Susi Caramelo aterriza en Santiago de Compostela con su nuevo monólogo

El viernes 5 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela la humorista Susi Caramelo, quien protagonizará su divertido y atrevido monólogo en solitario, un auténtico disfrute en el que su público podrá disfrutar de una Susi sin filtros.

Anécdotas personales, crítica social, humor sexual y muchísimo más. Nuestra cómica catalana se sincera como nunca para ofrecer a la capital compostelana un show cargado de frescura y autenticidad inconfundible.

Tómate un respiro del día a día y acércate al Teatro Compostela para disfrutar del carisma natural de Susi Caramelo. ¿Te lo vas a perder?

Representación de A Furia da Amanita

La obra teatral 'A Furia da Amanita' será estrenada en Santiago este mes

La obra teatral A Furia da Amanita, coproducida por Redrum Teatro y el Centro Dramático Galego, será representada en el Salón Teatro de Santiago a lo largo de este fin de semana: viernes 5, sábado 6 y domingo 7.

Esta obra aborda temas universales de nuestra era como la guerra y la responsabilidad individual y colectiva ante ella, así como otros temas más íntimos como los traumas infantiles o nuestra relación con la muerte.

Está protagonizada por Irene, quien regresa a la casa de su infancia y se encuentra a su padre ahogado en el silencio y la rutina. Intentará reconstruir un vínculo roto por la pérdida, la distancia y diferencias ideológicas.

VIII Festival FunFunFun

Cartel de la edición 2026 del Festival FunFunFun

El sábado 6 se celebrará la 8.ª edición del Festival FunFunFun en la Casa das Máquinas, el evento de autoedición y cómic independiente más importante de Galicia.

Un año más, reunirá diferentes proyectos de Galicia, Cataluña, Euskadi y Portugal, promoviendo el intercambio cultural y la diversidad creativa en torno a la ilustración contemporánea.

Esta nueva edición promete un programa cargado de actividades. Desde las 11:00 horas se podrá disfrutar de una gran variedad de eventos que combinan feria, música, encuentros de profesionales y actividades participativas.

Por la mañana se podrá disfrutar de una sesión de rol de Xulián Pintos, un concierto sorpresa y una sesión vermú a las 13:30 horas amenizada por Saibran DJ.

En cuanto a las actividades de la tarde destacamos una charla con el ilustrador José Feitor y el combate de dibujantes, que estará presentado por Leandro Barea y Alberto Guitián. Estas actividades se extenderán hasta las 21:30 horas.

Jornada de Emprendimiento e Innovación Social de Maker Faire Galicia 2026

Cartel de la edición 2026 de Maker Faire Galicia

El sábado 6 de 10:00 a 20:00 horas en el Centro Comercial Área Central tenemos la edición 2026 de la Jornada de Emprendimiento e Innovación Social de Maker Faire Galicia 2026.

Podremos disfrutar de una jornada completa de diferentes charlas y talleres especializados para todas las edades.

El programa de charlas de esta nueva edición fusiona inclusión, emprendimiento y compromiso con el medio ambiente:

11:30 a 12:00 - Pablo Nuñez. No soy párkinson: tecnología para hacer lo invisible

12:30 a 13:30 horas - Voces Ocultas

17:30 a 18:30 horas - Nuska Chousa. Huerta viva: plagas, compost y equilibrio natural

19:00 horas - Gallos del Norte con la propuesta inclusiva Freestyle People

En cuanto a los talleres, tenemos una interesante programación de manualidades y otras actividades para niños y jóvenes:

11:00 a 12:30 horas - PixelArt Vella Escola

12:30 a 13:30 horas - Taller de elaboración artesanal de acuarelas veganas SEPIA ArtShop

12:30 - 14:00 horas - Llaveros de Resina Vella Escola

13:00 a 14:00 horas - Toca-toca artrópodos . Mundo Bichos

. Mundo Bichos 16:30 a 18:00 horas - PixelArt Vella Escola

18:00 - 19:00 horas - Taller de elaboración artesanal de acuarelas veganas SEPIA ArtShop

18:00 - 19:00 horas - Toca-toca artrópodos . Mundo Bichos

. Mundo Bichos 18:00 - 19:30 horas - Llaveros de Resina Vella Escola

II Feira Sabugueira Saudable

Cartel de la 2.ª edición de la Feria Sabugueira Saudable

El sábado 6 de 11:00 a 14:00 horas en la Alameda da Lavacolla se podrá asistir a la 2ª edición de la Feria Sabugueira Saudable, un evento que consolida el éxito de la innovación comunitaria en el rural compostelano.

En esta edición, la Feria Sabugueira se centrará en el Plan As Marías, el cual movilizó a más de 237 personas de la parroquia de Lavacolla para mejorar la salud, los cuidados y la gestión ambiental.

Representación de Iribarne

Cartel promocional de la gira de despedida de 'Iribarne'

El sábado 6 a las 20:30 horas el Auditorio de Galicia acogerá la gira de despedida de Iribarne, una investigación escénica sobre una de las figuras políticas más relevantes de la historia gallega contemporánea: Manuel Fraga.

Una obra teatral irreverente que nos hará reflexionar acerca de nuestra historia pasada más reciente: Iribarne, hai que ir morrendo. ¡No te la puedes perder!

XII Corresan Barrio de Conxo

Cartel de la carrera popular que se celebrará este fin de semana en Santiago de Compostela

El sábado 6 el barrio compostelano de Conxo acogerá la 12ª edición de la carrera popular Corresan, un evento en el que adultos y escolares podrán participar en diferentes recorridos.

Las categorías estarán divididas en tres categorías diferentes: los adultos tendrán que recorrer una distancia de 5,3 kilómetros, los escolares 1 tendrán que alcanzar los 900 metros y los escolares 2 llegarán hasta los 2,3 kilómetros.