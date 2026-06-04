Desde A Coruña hasta Roma para operar 2 pacientes con cáncer de pulmón: "Fumar mata y el vapeo también"

Ayer volvió a conectar, una vez más, el doctor coruñés Diego González Rivas con el programa La Revuelta de David Broncano en RTVE. En esta ocasión lo hizo desde Roma, donde impartió sesiones teóricas a decenas de cirujanos y operó a dos pacientes con cáncer de pulmón.

Como es habitual en el programa, no faltaron las bromas durante la conexión. Mientras relataba su trabajo en la capital italiana, Diego González Rivas habló sobre los pacientes a los que atendió y presentó al equipo de profesionales que lo acompañaba. También aprovechó su intervención para insistir en los riesgos del consumo del tabaco y de los peligros asociados al vapeo.

"Que dejen el tabaco y el vapeo, que el vapeo no es inocuo"

El doctor coruñés Diego González Rivas conectó con La Revuelta desde el Hospital Tor Vergata, en Roma, donde está impartiendo un curso internacional de cirugía poco invasiva. En esta formación participaron 60 cirujanos procedentes de distintos países, que asisten tanto a sesiones teóricas como a intervenciones quirúrgicas retransmitidas en directo.

Diego González Rivas operó a 2 pacientes y todavía le quedaba otra más. Aprovechando la presencia de una de las pacientes intervenidas, el cirujano lanzó un mensaje de concienciación: "Quiero lanzar un mensaje, porque esta señora (la paciente) ha fumado durante 50 años. Toda la gente joven, sobre todo, que dejen el tabaco y el vapeo, que el vapeo no es inocuo".

Además, insistió en la importancia de la prevención: "Lanzo un mensaje de salud pública: fumar mata y el vapeo también va a matar. Hay que cuidar el cuerpo y la mente que solo tenemos uno".

La paciente, que tenía un tumor en fase inicial y pudo ser operada con éxito, intervino apenas cuatro horas después de la cirugía: "No fumar de nada, porque fumar mata", afirmó. Su rápida recuperación sorprendió a todo el público, ya que se encontraba en muy buen estado.