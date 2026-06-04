A Coruña parcelará este San Juan 2026 una zona de la playa de Riazor como experiencia piloto

A falta de casi dos semanas para la celebración de San Juan, A Coruña ultima los preparativos para su noche más meiga. Este año la fiesta irá acompañada de una campaña de concienciación para la limpieza de las playas y de una experiencia piloto de asignación de parcelas en la playa de Riazor.

Este jueves, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó en el Palacio de María Pita la campaña de este año para la celebración de San Juan 2026, que contará con programación cultural, un amplio despliegue de seguridad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la convivencia ciudadana.

El Concello repartirá más de 120 toneladas de madera en 14 puntos desde las 19:00 horas del día 23 hasta agotar existencias. Además, este año se llevará a cabo una campaña de concienciación con el creador de contenido Champi Muros, que lanzó un vídeo en redes sociales para pedir a la gente ensuciar lo mínimo posible los arenales.

"Buscamos que las playas queden lo más limpias posibles, para que al día siguiente abran al público si el tiempo lo permite", dijo Inés. En las playas también habrá un sorteo de premios para quienes reciclen la basura en los puntos habilitados por el Concello.

Volverá a haber refuerzos especiales de limpieza, tanto en las playas como en los barrios con mayor afluencia, como Monte Alto. También se reforzará el número de contenedores y el mantenimiento de los aseos públicos.

Se habilitarán puntos violeta para concienciar y atender posibles casos de violencia machista y, también, se llevará a cabo una colaboración con Galicia de Noite y España de Noche, para promover conductas cívicas y responsables durante la noche mágica.

Además, regresa la Ruada das Xoubas, una iniciativa de artes escénicas para todos los públicos compuesta por nueve compañías vinculadas a la ciudad, que recorrerán sus distintos barrios con actuaciones de teatro, música, danza, magia y narración oral. La programación se dará a conocer en las próximas semanas.

Experiencia piloto de adjudicación de parcelas

Este año, como novedad, la zona de la playa de Riazor comprendida entre las Esclavas y el Playa Club estará dividida en 50 parcelas por el Concello, destinadas a un máximo de 10 personas por parcela. Podrán ser solicitadas por entidades y asociaciones de la ciudad a través de la web municipal. "Serán adjudicadas por orden de entrada y el requisito es que recojan una vez terminada la noche", indicó la alcaldesa.

"Es un proyecto piloto para tratar de ordenar las parcelas, cuestión que genera algunos conflictos y, sobre todo, lo de la limpieza", señaló. De esta manera al día siguiente se valorará cómo queda de limpia la zona de la playa en la que se implantará. Si el funcionamiento es positivo, el Concello estudiará su ampliación en los próximos años.

Cartel del San Juan 2026

El cartel de este año ha sido diseñado por Alberto Vázquez. El ilustrador y cineasta coruñés ha querido condensar el espíritu de la festividad, y qué mejor que hacerlo con una sardina gigante coronada por una cacharela. "Funciona como una montaña o una rocha", explicó el autor.

Además, combina colores característicos de la festividad como el rojo, el magenta y el amarillo: "Simboliza el fuego como elemento purificador y a dos personas calentándose a su lado".