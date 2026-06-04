A Coruña, dividida por las parcelas en Riazor en San Juan: de "lógico" a "no ayuda a la limpieza"

El Concello da Coruña anunciaba hoy que este San Juan 2026 se llevará a cabo una experiencia piloto de asignación de 50 parcelas en la playa de Riazor. Se realizará en una parte del arenal, en concreto en la sección entre el Colegio de las Esclavas y el Playa Club. Una decisión que genera bastante debate entre los coruñeses y coruñesas: aplauden que se mire por la limpieza de la playa, pero no ven claro que la idea "vaya a funcionar".

Las parcelas podrán ser solicitadas, en esta experiencia piloto, por asociaciones y entidades de la ciudad en los próximos días a través de la página web del Concello. Serán asignadas por orden de solicitud y en cada una podrá haber hasta 10 personas. Si funciona bien, se estudiará implantarlo en el futuro.

Para Judit Alonso, la idea de parcelar la playa para asegurar su limpieza es una iniciativa que no cree que vaya a salir bien. "Me parece muy bien que quieran mantener la playa limpia porque la gente es muy guarra, pero al final por mucho que asignen una parcela a las 03:00 de la mañana cuando todo el mundo esté feliz y cocido no se van a poner a limpiar", dice. La joven insiste en que no ve diferencia en que parcele el Concello o un particular. "Creo que hay que apostar por la concienciación y por poner medios para que la playa quede limpia", añade.

Opinión similar la que comparte Alba Calvete, aunque explica que hace años que ella y sus amigos no bajan a la playa en San Juan: "Me parece una chorrada que se hagan esas parcelas, cuando era más pequeña no se hacía y no había ningún problema". Para esta joven la solución a la limpieza de la playa durante esta noche de fiesta es el sentido común. "Parcelar ellos no ayuda a que la playa quede limpia", dice.

Marcos Méndez explica que no ve sentido a parcelar la playa, así como a que la gente se apropie de parcelas en una noche que debería tratarse únicamente de disfrutar. "Se trata de disfrutar entre todos y pasarlo bien y no andarse con tonterías de: 'Estás en mi parcela', 'Tú no puedes estar aquí'", señala. "Que se parcele o no las zonas, es indiferente para la limpieza, la gente deja la basura tirada y ni se preocupa de recogerla, pareciendo aquello un vertedero", añade.

Huso Sánchez opina en la misma línea: "La playa va a acabar hecha un Cristo igual, no nos va mucho lo de seguir las normas". El coruñés insiste en que solo hay que mirar lo que ocurrió este domingo en Riazor con la invasión del campo y lo sucio que quedó el estadio.

"Me parece una idea muy lógica"

No todos los coruñeses ven con malos ojos esta experiencia piloto. Elena Carrera considera que la decisión del Concello puede ayudar a mejorar la organización de una de las noches más multitudinarias del año en los arenales de la ciudad. "Me parece una medida muy lógica. Somos una ciudad con mucha tradición de San Juan y era sorprendente que el Concello no hiciese nada más allá de organizar el tema de las maderas", explica.

La joven cree que la parcelación permitirá repartir el espacio de una forma más equitativa y evitará situaciones habituales en años anteriores, cuando eran los propios asistentes quienes delimitaban zonas con cintas o cuerdas. "No tenía mucho sentido que fuesen las propias personas las que aparecían allí para cerrar su hueco, unos enormes y otros más pequeños. Quedaba un poco de andar por casa", señala.

Además, para Elena el nuevo sistema puede facilitar que colectivos y asociaciones puedan disfrutar más fácilmente de la celebración. "Hay mucha gente que acaba renunciando a bajar porque piensa que no va a encontrar sitio. Me parece una buena idea para asociaciones de vecinos u otras entidades que quizá se veían más desplazadas", apunta.

Por último, la coruñesa también ve ventajas desde el punto de vista de la limpieza, aunque apunta que habrá que esperar para comprobar cómo funciona el modelo. "Si el Concello reparte los espacios, también puede llevar un mayor control sobre cómo quedan. Ha habido años terribles en cuanto a suciedad y es una pena porque, si no se organiza y controla, al final vamos a tener que dejar de hacerlo", concluye.