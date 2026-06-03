Del Rock del Deportivo a una vida dedicada a la música: Gandy protagoniza una nueva edición de As charlas do Xerion

El músico coruñés, autor de la emblemática canción del deportivismo, participará este miércoles en un encuentro abierto al público en el Centro Comercial Cuatro Caminos

A Coruña volverá a rendir homenaje a una de sus figuras musicales más populares este miércoles. Francisco Gómez Seijo, más conocido como Gandy, será el protagonista de una nueva edición de As charlas do Xerion, un ciclo de conversaciones que acerca al público a personalidades destacadas de la ciudad.

La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la primera planta del Centro Comercial Cuatro Caminos, con entrada gratuita hasta completar aforo. El encuentro estará conducido por el comunicador Jesús Suárez y permitirá repasar la extensa trayectoria de un artista vinculado desde hace más de cinco décadas a la música coruñesa. El propio Suárez es el autor de otro de los temas más famosos del deportivismo, 1906.

Gandy es especialmente conocido por haber sido uno de los integrantes de la histórica banda Cacahüé y por ser el autor de El Rock del Deportivo, una canción que acabó convirtiéndose en uno de los himnos más reconocibles del deportivismo y en la banda sonora de algunos de los momentos más recordados de la historia del Real Club Deportivo.

Durante la charla, el músico compartirá con los asistentes la historia detrás de un tema que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en parte de la memoria colectiva de varias generaciones de aficionados blanquiazules. También repasará cómo aquella composición pasó de formar parte de un disco a sonar durante décadas en celebraciones, ascensos y acontecimientos ligados al club coruñés.

El encuentro permitirá además descubrir otras facetas menos conocidas de su carrera. Buena parte de la obra de Gandy ha estado dedicada a A Coruña, ciudad a la que ha cantado en numerosas composiciones inspiradas en sus símbolos, su historia y su identidad.

La conversación abordará también la evolución de la industria musical durante los últimos cincuenta años, sus experiencias sobre los escenarios, su trabajo como productor y el nacimiento de La Banda del Camión, uno de los proyectos musicales más populares de la ciudad en las últimas décadas.

Asimismo, el artista ofrecerá su visión sobre la situación actual de la música, el futuro de la creación artística y los desafíos a los que se enfrentan los músicos gallegos.

Con esta nueva edición, As charlas do Xerion continúa apostando por acercar al público historias personales y profesionales de algunas de las figuras más representativas de la sociedad coruñesa a través de encuentros abiertos y participativos.

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