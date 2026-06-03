El mercadillo de Navidad de A Coruña abrirá en el mes de noviembre

Aunque queda cerca de medio año para la época navideña, el Concello de A Coruña ya ha avanzado este miércoles en la confección del mercadillo de Navidad María Pita. La Xunta de Goberno Local ha aprobado un nuevo contrato para licitar la organización de este evento con un presupuesto de más de 380.000 euros.

"Se verá un cambio sustancial respecto a la anterior Navidad. El objetivo es que esta Navidad no tenga nada que ver con la anterior, que nos lleve al corazón de la infancia, a la Navidad de siempre", destacó el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, en una rueda de prensa esta mañana.

El mercadillo de este año contará con un árbol de Navidad gigante de cerca de 15 metros, una casa de Papá Noel y puestos de comercio y de hostelería. Estará abierto entre el 28 de noviembre y el 6 de enero.

Además, teniendo en cuenta posibles días de lluvia, el mercado de este año contará con una pérgola cubierta. En cuanto a los puestos, estos deberán vender productos típicos de Navidad.

La decoración también juega un papel importante. El contrato establece photocalls, farolas decoradas, caminos de luz, césped artificial y elementos decorativos en 3D. La licitación consta de tres lotes, uno para las casetas palco y estructuras, otro para la iluminación y decoración y el último para la coordinación del proyecto, incluyendo gestiones como la instalación eléctrica o los suministros de agua y luz. La duración es de un año pero existe la posibilidad de que se prorrogue dos más.

Multa a la concesionaria del anterior mercadillo

El proyecto para esta Navidad busca quitar el mal sabor de boca que dejó el último mercadillo, en el que durante semanas se sucedieron las polémicas por el contenido de los puestos y su gestión, con varias casetas cerrando antes incluso de que finalizase el evento.

El pasado mes de abril, el Concello inició un expediente sancionador contra la empresa concesionaria, NC7 Events, por el incumplimiento grave de la organización del mercado.

Según el informe municipal, la adjudicataria incumplió aspectos esenciales del contrato, como la decoración del recinto, la programación de actividades o incluso las condiciones mínimas de seguridad. A esto se añaden fallos en la estabilidad de las casetas, la ambientación o falta de elementos comprometidos en la oferta como el número mínimo de tenderetes o el incumplimiento de la programación básica de dinamización.

Ante esta situación, se propuso una sanción económica de 3.000 euros por las infracciones muy graves y la prohibición de contratar con el Concello durante tres años. El importe total de las multas superan los 50.000 euros.