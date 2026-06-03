Cuenta atrás para el San Juan 2026 en Santiago: así puedes solicitar hacer cacharelas o sardiñadas

Santiago de Compostela ya empieza a prepararse para una de las noches más mágicas del año: San Juan. La noite meiga se celebra del 23 al 24 de junio y una de las tradiciones que pocos quieren perderse es la de saltar la cacharela. Las sardinas, además, mojan cada año el pan en esta fecha tan señalada.

La noche de San Juan se suele alargar hasta que sale el sol para espantar a los malos espíritus. La fiesta comienza ya a media tarde (para alguno igual antes) y se extiende durante toda la noche: no son pocos los que llegan a casa a primera hora de la mañana. Este año, además, San Juan es festivo en toda Galicia.

Hay muchos rituales y tradiciones vinculados a esta fiesta que se mantienen año tras año. Uno de ellos es el de saltar la cacharela, para lo que es preciso tener permiso. La Xunta de Goberno Local de Santiago aprobó el pasado lunes las instrucciones para solicitar la realización de fogatas y sardiñadas en San Juan.

Estas solicitudes podrán formalizarse hasta el viernes 19 de junio a las 23:59 horas. El Departamento de Mobilidade del ayuntamiento compostelano ha activado un formulario de solicitud para las cacharelas y sardiñadas tanto públicas como privadas que se celebrarán este mes de junio.

¿Cómo presentar las solicitudes?

El ayuntamiento ha explicado a través de un comunicado que para las cacharelas y sardiñadas públicas será preciso presentar el Modelo MO002, publicado en la oficina electrónica del concello. Los ciudadanos deberán cubrir todas las declaraciones y disponer de un seguro de responsabilidad civil y el justificante del pago del seguro.

Todos los solicitantes deberán indicar, además, el DNI del representante y un plano en el que se especifique la localización del lugar donde se celebrará el evento. Esta solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento o de la red SARA.

En el caso de las cacharelas y sardiñadas privadas el modelo a presentar es el MO08, publicado en la sede electrónica del ayuntamiento. Los interesados deberán entregarlo a través de la sede electrónica, la red SARA, el registro general o mediante el formulario de solicitud instalado en la web del Concello de Santiago.

El ayuntamiento ha explicado que no se envía ningún comprobante de la solicitud, ya que se trata de una comunicación previa. Aunque lo único que deben hacer los ciudadanos es completar la solicitud y enviarla, no quedan exentos de las responsabilidades por daños o pérdidas si se produce alguna negligencia o imprudencia.

¿Cuáles son las normas básicas?

Las normas para garantizar la seguridad en las cacharelas y las sardiñadas están ya establecidas. Las hogueras deben estar lejos de las viviendas, vehículos, instalaciones y locales en los que se almacenen productos inflamables. Su tamaño, por otro lado, variará según su ubicación:

Si se producen en una zona urbana , el volumen del combustible del fuego no puede exceder los dos metros de diámetro, los seis metros de perímetro ni un metro de altura

, el volumen del combustible del fuego no puede exceder los dos metros de diámetro, los seis metros de perímetro ni un metro de altura Si se producen en una zona rural, el volumen del combustible del fuego no superará los tres metros de diámetro, los nueve de perímetro ni los tres de altura

La prohibición de quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites y cualquier sustancia que al arder desprenda humo tóxico se mantiene, al igual que otros años.

El ayuntamiento señala que en el caso de las cacharelas sobre enlosados, será obligatorio proteger el pavimento con una capa de arena de 10 centímetros. La arena será proporcionada por el Concello de Santiago, que se la entregará a los organizadores de las hogueras previa petición a través del correo electrónico traficocidadan@santiagodecompostela.gal.