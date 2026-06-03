Así celebrará Estrella Galicia sus 120 años: una cena para viajar por su historia cervecera

Estrella Galicia continúa celebrando su 120 aniversario con nuevas actividades abiertas al público. Una de las más singulares tendrá lugar el próximo 26 de junio en MEGA de A Coruña, que acogerá una cena maridaje diseñada para recorrer la historia de la compañía a través de la gastronomía y la cerveza.

La experiencia comenzará a las 21:00 horas en la Sala de Degustación del museo y propondrá un viaje por algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de la cervecera gallega, desde sus orígenes a comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

La iniciativa combinará cinco platos con cinco cervezas de la casa, en una propuesta que pretende trasladar a los asistentes a diferentes épocas de la historia de Estrella Galicia. Durante la velada se abordarán algunos de los hitos que marcaron la evolución de la compañía, como su fundación en 1906, el traslado de la fábrica desde Cuatro Caminos o la apertura de las instalaciones de Morás.

Además del recorrido gastronómico, los participantes podrán descubrir imágenes y piezas históricas relacionadas con la marca y conocer algunos de los acontecimientos que han marcado sus 120 años de trayectoria.

El menú de los 120 años

El menú ha sido diseñado específicamente para la ocasión y estará compuesto por cinco elaboraciones maridadas con distintas referencias de la cervecera: La Estrella de Galicia, Rivera Reposada, 1906 La Milnueve, 1906 Red Vintage y 1906 Black Coupage.

Según explica Martín Gómez, técnico de cultura de cerveza de MEGA, la propuesta busca contar la historia de la empresa desde una perspectiva diferente. "Hemos trabajado con la idea de crear un menú que sirva para narrar la historia de nuestra empresa a través del paladar", señala.

Las entradas para participar en la experiencia ya pueden adquirirse a través de la página web de MEGA.