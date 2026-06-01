¿Qué hacer en junio de 2026 en Santiago de Compostela? O Son do Camiño, Wake Up, San Xoán y mucho más

¿Qué hacer en junio 2026 en Santiago de Compostela? O Son do Camiño, Wake Up, San Xoán y mucho más

El mes de junio llega a Santiago de Compostela con un programa cargado de actividades. Oficialmente iniciamos la época de festivales de música con O Son do Camiño, al que se suman también Folk na beira do Sar, Chichafest y el nacimiento de un nuevo festival: El Campus.

Otros grandes eventos del mes serán, entre otros, el Festival de cómic independiente FunFunFun, el monólogo humorístico de Susi Caramelo, la carrera de Holi Gaiás y, como guinda del pastel de este mes tan completo, tendremos la celebración anual de las Festas de San Xoán.

Conciertos destacados del mes

El Último de la Fila vuelve a los escenarios con su gira 2026

La capital compostelana estrena el mes de junio con un amplio repertorio de conciertos de algunas de las bandas y artistas más sonadas de la escena musical española: Julián Maeso, El Último de la Fila, Camela, Vera Fauna... ¡Apúntalos en tu agenda!

El miércoles 3 a las 20:30 horas llega Les Greene a la sala Capitol para inundar los escenarios compostelanos del mejor rock de los años 50 y 60. Su trayectoria como artista no tiene nada que envidiar, pues desde su salto a la fama en American Idol, ha llegado a tener trabajos tan relevantes como poner su voz en la película Elvis de Baz Luhrmann.

El jueves 4 a las 21:00 horas tenemos volvemos a tener cita en la sala Capitol, pues podremos disfrutar en directo de los éxitos de Andrés Suárez. El autor gallego aterriza en la ciudad ferrolana con su gira Lúa, homónima a su nuevo álbum, el cual ha descrito como uno de sus trabajos más significativos y trascendentes.

El sábado 6 a las 20:30 horas podremos disfrutar en la sala Capitol de una ocasión única para escuchar todas las vertientes musicales que Julián Maeso ha dominado a lo largo de los años: rock, soul, country, funk... ¡Y mucho más! La mejor celebración para recordar sus 30 años de trayectoria musical. Además, estará acompañado de su banda de lujo y recibirá sobre el escenario a increíbles invitados especiales.

El sábado 13 a las 22:30 horas en el Auditorio Monte do Gozo tenemos una de las citas musicales más importantes del mes -y del año, si cabe-, pues Manolo García y Quimi Portet vuelven a los escenarios como El Último de la Fila. Esta exclusiva parada será un concierto imprescindible para los fans del pop-rock español. ¿Te lo vas a perder?

El sábado 13 a las 21:00 horas llega el clásico dueto español de tecnorumba, Camela, con su gira + de 30, a Multiusos Fontes do Sar. Este tour internacional celebra sus más de treinta años de trayectoria musical. Y una celebración tan importante necesita que sea hecha junto a sus fans, ¿verdad? ¡Así que no te lo pienses más y consigue ya sus entradas!

El jueves 25 a las 21:00 horas la sala Riquela recibe a una de las bandas nacionales más ardientes del momento. Vera Fauna aterriza en Santiago con su nuevo disco Dime dónde estamos, una declaración del mejor indie contemporáneo español. Una cita imprescindible que cerrará con fuerza la última semana del mes de junio.

5 y 6 de junio: Wake Up! SDC2026

Cartel de la fiesta Wake Up! SDC2026 que tendrá lugar a inicios de junio

Iniciamos el mes de junio por todo lo alto con una de las fiestas Wake Up! más grandes del año.

La Wake Up! SDC2026 llega a la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela el viernes 5 y sábado 6 para presentar un ambicioso cartel lleno de los mejores artistas y DJs internacionales de techno, house y otros sonidos electrónicos que resonarán hasta que salga el sol.

Destacamos entre los invitados más especiales al británico Dax J; Joris Voorn, referente del techno melódico; los españoles Andrés Campo y Christian Varela, pioneros de la electrónica en España; Anne, una de las artistas emergentes más reconocidas en la escena del techno; y Ben Sims, icono con más de 25 años de experiencia.

Las últimas entradas están por agotarse. ¡Date prisa y no te quedes sin ellas!

5 de junio: Monólogo de Susi Caramelo

Susi Caramelo aterriza en Santiago de Compostela con su nuevo monólogo

El viernes 5 a las 21:00 horas llega al Teatro Compostela la humorista Susi Caramelo, quien protagonizará su divertido y atrevido monólogo en solitario, un auténtico disfrute en el que su público podrá disfrutar de una Susi sin filtros.

Anécdotas personales, crítica social, humor sexual y muchísimo más. Nuestra cómica catalana se sincera como nunca para ofrecer a la capital compostelana un show cargado de frescura y autenticidad inconfundible.

Tómate un respiro del día a día y acércate al Teatro Compostela para disfrutar del carisma natural de Susi Caramelo. ¿Te lo vas a perder?

5 de junio: Representación de A Furia da Amanita

La obra teatral 'A Furia da Amanita' será estrenada en Santiago este mes

La obra teatral A Furia da Amanita, coproducida por Redrum Teatro y el Centro Dramático Galego, será representada en el Salón Teatro de Santiago durante todo el primer fin de semana de junio: viernes 5, sábado 6 y domingo 7.

Esta obra aborda temas universales de nuestra era como la guerra y la responsabilidad individual y colectiva ante ella, así como otros temas más íntimos como los traumas infantiles o nuestra relación con la muerte.

Está protagonizada por Irene, quien regresa a la casa de su infancia y se encuentra a su padre ahogado en el silencio y la rutina. Intentará reconstruir un vínculo roto por la pérdida, la distancia y diferencias ideológicas.

5, 6, y 7 de junio: Folk na beira do Sar 2026

Cartel de la edición de 2026 del festival Folk na beira do Sar

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 la Colegiata Santa María a Real do Sar acogerá la edición 2026 del festival de música Folk na beira do Sar, una esperada cita cultural en la que se podrá disfrutar de la mejor música tradicional galega alrededor de diferentes espacios emblemáticos de la ciudad compostelana.

El festival arranca el viernes 5 con la inauguración de la exposición Cosar e cantar en el Claustro de la Colegiata. La primera jornada se completará con un concierto de rock en gallego a cargo del grupo Astarot.

El sábado 6 será uno de los días más cargados del festival, pues desde primera hora de la mañana podremos disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos como pasacalles, cabezudos, una sesión vermú, rutas comentadas, un mercado de artesanía y hasta una serie de deliciosas propuestas gastronómicas.

Por la tarde-noche dará inicio el festival de música tradicional, protagonizado por Faíscas da Pontraga, Xurxo Fernandes y Tiruleque.

El domingo 7 a las 20:00 horas asistiremos a la clausura del festival con un emocionante concierto de Carlos Núñez en la Praza da Colexiata.

6 de junio: VIII Festival FunFunFun

Cartel de la edición 2026 del Festival FunFunFun

El sábado 6 se celebrará la 8.ª edición del Festival FunFunFun en la Casa das Máquinas, el evento de autoedición y cómic independiente más importante de Galicia.

Un año más, reunirá diferentes proyectos de Galicia, Cataluña, Euskadi y Portugal, promoviendo el intercambio cultural y la diversidad creativa en torno a la ilustración contemporánea.

Esta nueva edición promete un programa cargado de actividades. Desde las 11:00 horas se podrá disfrutar de una gran variedad de eventos que combinan feria, música, encuentros de profesionales y actividades participativas.

Por la mañana se podrá disfrutar de una sesión de rol de Xulián Pintos, un concierto sorpresa y una sesión vermú a las 13:30 horas amenizada por Saibran DJ.

En cuanto a las actividades de la tarde destacamos una charla con el ilustrador José Feitor y el combate de dibujantes, que estará presentado por Leandro Barea y Alberto Guitián. Estas actividades se extenderán hasta las 21:30 horas.

6 de junio: Jornada de Emprendimiento e Innovación Social de Maker Faire Galicia 2026

Cartel de la edición 2026 de Maker Faire Galicia

El sábado 6 de 10:00 a 20:00 horas en el Centro Comercial Área Central tenemos la edición 2026 de la Jornada de Emprendimiento e Innovación Social de Maker Faire Galicia 2026.

Podremos disfrutar de una jornada completa de diferentes charlas y talleres especializados para todas las edades.

El programa de charlas de esta nueva edición fusiona inclusión, emprendimiento y compromiso con el medio ambiente:

11:30 a 12:00 - Pablo Nuñez. No soy párkinson: tecnología para hacer lo invisible

12:30 a 13:30 horas - Voces Ocultas

17:30 a 18:30 horas - Nuska Chousa. Huerta viva: plagas, compost y equilibrio natural

19:00 horas - Gallos del Norte con la propuesta inclusiva Freestyle People

En cuanto a los talleres, tenemos una interesante programación de manualidades y otras actividades para niños y jóvenes:

11:00 a 12:30 horas - PixelArt Vella Escola

12:30 a 13:30 horas - Taller de elaboración artesanal de acuarelas veganas SEPIA ArtShop

12:30 - 14:00 horas - Llaveros de Resina Vella Escola

13:00 a 14:00 horas - Toca-toca artrópodos . Mundo Bichos

. Mundo Bichos 16:30 a 18:00 horas - PixelArt Vella Escola

18:00 - 19:00 horas - Taller de elaboración artesanal de acuarelas veganas SEPIA ArtShop

18:00 - 19:00 horas - Toca-toca artrópodos . Mundo Bichos

. Mundo Bichos 18:00 - 19:30 horas - Llaveros de Resina Vella Escola

10 de junio: Concierto de Oh! Gunqui - NoitiNHas 2026

Cartel del ciclo NoitiNHas 2026 en Santiago de Compostela

El miércoles 10 a las 19:30 horas dará inicio un nuevo concierto de la 9.ª edición del ciclo NoitiNHas, conocidas por protagonizar sesiones musicales con propuestas gastronómicas en el Hote NH Collection Santiago.

En esta ocasión, los invitados serán Oh! Gunquit, una banda londinense formada por cinco músicos que tienen como modo de vida los sonidos grunge, garage rock y surf-punk.

Su nombre tiene un doble significado: fue una comunidad de artistas indios en Abenaki y, asimismo, es un grito de renuncia a las armas (gun quit). Este ardiente grupo promete dar una noche inolvidable en la ciudad compostelana.

A Oh! Gunquit se le suma la propuesta gastronómica de Víctor Rubio, de Cícero (A Coruña).

12, 13 y 14 de junio: Festas de Fontiñas

Cartel de la edición de 2026 de la Fiesta de Fontiñas

El viernes 12, sábado 13 y domingo 14 vuelven las fiestas del barrio compostelano de Fontiñas con una programación que nadie querrá perderse: pasacalles, verbenas, tardeo, actividades infantiles, animación con Luis Zahera, Pakolas y hasta un mercado artesanal.

La programación por días de las fiestas de Fontiñas es la siguiente:

Viernes 12

18:00 horas - Pasacalles con Muiñeiros do Sarela

22:00 horas - Verbena con Trío Alborada CDC Visual

Sábado 13

De 11:00 a 20:00 horas - Mercadiño Aresanal

14:00 horas - Sesión vermu con Orquesta Compostela

16:00 horas - Tardeo con Dub Mono Hifi & Amigxs

18:00 horas - P akolas & Laura Romero

22:00 horas - Verbena con Orquesta Compostela Superfabrik

Domingo 14

13:30 horas - Sesión vermú con la Banda Municipal

14:00 horas - Luis Zahera

14:30 horas - Festicultores

Si te interesa conocer cuál es la programación mensual de fiestas de barrio de Santiago de Compostela, te adelantamos que las Festas no barrio de San Pedro se celebrarán durante los últimos días de junio. El programa completo todavía no ha salido a la luz, pero se espera que sea revelado a lo largo del mes.

12 de junio: Festival El Campus

El Campus estrena su primera edición en la Ciudad Compostelana

El viernes 12 a las 19:00 horas llega hasta la Cidade da Cultura la primera edición de El Campus, el nuevo festival de música que ha sido descrito como el mayor evento universitario de la capital compostelana.

Este evento no solo reunirá música en directo, sino que también protagonizará una serie de DJs, opciones de food trucks, barras, juegos y una gran variedad de actividades que se extenderán hasta la noche.

El cartel de este año está protagonizado por Frikboys, Dumore, Kike Varela, Borja Solla, Sote, Carlos Barral, Flowsantos y Places.

13 de junio: Chichafest 2026

Cartel de Chichafest 2026

El sábado 13 a las 12:30 horas aterriza el Chichafest 2026 en la sala Capitol, una celebración del talento emergente gallego en formato festival.

El evento presentará a las bandas ganadoras de ONDACHICHA, buscando crear una comunidad creativa y unida en la que los artistas se conectan y contribuyen en el crecimiento de la música gallega actual.

17 de junio: Colectivo do Flow

O Colectivo do Flow estrena nuevo formato

El miércoles 17 a las 20:30 horas el Colectivo do Flow estrena nuevo formato en la sala Capitol. Una vez más, armarán en los escenarios compostelanos un auténtico teatro de improvisación fresco, irreverente y, cómo no, con muchísimo flow.

En esta ocasión tendremos sobre el escenario a Antía Costas, Sergio Alonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo R. Castro y Carlota Mosquera. ¿Necesitas algo más?

18, 19 y 20 de junio: O Son do Camiño 2026

O Son do Camiño 2026 llega con su edición más ambiciosa hasta el momento

O Son do Camiño, el festival más grande de toda Galicia -y uno de los más destacados de España- tendrá lugar el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 en el Monte do Gozo. Tres jornadas completas donde la música es la protagonista y vendrá de la mano de algunos de los artistas y grupos más reconocidos del mundo.

En esta edición histórica, O Son do Camiño presenta como cabezas de cartel a Katy Perry y Linkin Park, quienes actuarán el jueves 18 y viernes 19 respectivamente.

Pero el cartel de este festival va mucho más allá de esto, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de un amplísimo repertorio de artistas repartidos en tres escenarios diferentes. Y no, la música en O Monte do Gozo no se detendrá ni por un segundo.

Otras cabezas de cartel de lo más esperadas son Dani Martín, Lola Índigo, Barry B, Carlos Ares, Niña Polaca, Sexy Zebras, MVRK, Guitarricadelafuente, Sen Senra y muchos más que no te podrás perder.

20 de junio: VIII Carreira Holi Gaiás

La carrera más destacada del mes tendrá lugar en la Cidade da Culttura de Gaiás

El sábado 20 se podrá disfrutar de la 8.ª edición de la carrera lúdico-deportiva Carreira Holi Gaiás en la Cidade da Cultura, un evento en el que mientras los participantes irán siendo pintados de cabeza a los pies con los polvos certificados Holi Gulal.

Habrá dos pruebas diferentes: junior o Peque Holi, quienes iniciarán a las 11:30 horas y deberán completar un recorrido total de 700 metros; e infantil-adultos, quienes saldrán a las 12:00 horas y tendrán un recorrido correspondiente de 5 kilómetros.

También habrá animación musical y sesiones de zumba tanto antes como después de la prueba.

23 y 24 de junio: Festas de San Xoán 2026

San Juan en Santiago de Compostela. Turismo Santiago de Compostela.

Las Festas de San Xoán en Santiago de Compostela tendrán lugar a lo largo de la noche del martes 23, coincidiendo con el solsticio de verano, y el miércoles 24.

La noche más larga del año se celebra con un gran despliegue de hogueras, verbenas y música tradicional que resonará por cada rincón de la capital compostelana.

El programa de 2026 todavía no ha sido publicado, pero se espera que salga a la luz a lo largo de este mes. Mientras tanto, podemos hacernos una idea de lo que nos espera durante estos dos días: sardinas asadas, queimadas, gaitas y bailes hasta el amanecer.

28 de junio: II Marcha Eurovelo Compostela

Cartel de la 2.ª edición de la Marcha Ciclista Eurovelo

Cerramos los grandes eventos del mes de junio con la 2.ª edición de la Marcha Eurovelo Compostela, una prueba ciclista que consiste en dos recorridos diferentes: una ruta corta de 64 kilómetros y una larga de 96 kilómetros.

Las dos transcurrirán por los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Boqueixón, Touro, Arzúa y O Pino.

Conciertos de junio día a día