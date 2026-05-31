Estos son los grandes eventos que acogerá A Coruña en junio

A Coruña despliega su amplio programa de conciertos y eventos de junio 2026

El sexto mes de junio entra en la ciudad herculina al ritmo de Sidecars y dará paso a la 17.ª edición de la Mostra de Cinema Periférico, el festival de cine de A Coruña más importante del verano.

Más adelante, nos prepararemos para la celebración de San Juan al ritmo de los primeros conciertos del festival Noites do Porto, La Reina del Flow y otros eventos variados como las tertulias SINFILTRO.

Conciertos destacados del mes

El espectáculo musical basado en La Reina del Flow llega a la ciudad herculina

El sábado 6 a las 20:30 horas en la sala Pelícano, el legendario grupo de rock español Sidecars inaugurará la temporada de grandes citas musicales del mes de junio. En esta gira tan especial, Sidecars regresa a los escenarios Everest, su nuevo trabajo discográfico.

El lunes 22 tenemos una cita de lo más especial con el cante jerezano Lela Soto, quien inaugurará oficialmente la edición de 2026 de Noites do Porto con dos sesiones en Jazz Filloa: una a las 20:30 y otra a las 22:00 horas.

El martes 23 a las 21:00 horas aterriza en el Muelle de Batería el artista Xoel López, quien se une al dueto femenino Caamaño & Ameixeiras para traer la mejor fusión de pop y folclore gallego a la ciudad herculina.

El jueves 25 a las 20:30 horas en Garufa Club recibiremos a La Tania, ganadora del Goya 2025 por Mejor Canción Original por Los Almendros. La alicantina regresa con su último disco, Palace, un universo sonoro alegre y vibrante.

El viernes 26 a las 21:00 horas en el Muelle de Batería tenemos otra cita doble con Barry B, también conocido como el Chato, y el mítico grupo Vera Fauna. Al rock-punk, electrónica y hip hop de Barry B se une el rap, R&B y rock clásico de Vera Fauna.

El sábado 27 a las 22:00 horas aterriza en el Coliseum herculino el espectáculo musical en vivo de La Reina del Flow, basado en el fenómeno audiovisual de Netflix, líder en audiencias en varios países alrededor del mundo.

El martes 30 a las 20:30 horas en la sala Inn Club podremos disfrutar de una cita musical de la mano de Curtis Harding, cantante de soul clásico, R&B hip-hop y multiinstrumentista que con los años ha ido ganando una consistente proyección internacional.

Fiestas del mes de junio

El Padre Guilherme protagonizará una de las mayores fiestas del mes de junio

El ocio nocturno de la ciudad herculina se prepara para un verano cargado de eventos. Desde hace unos meses, las discotecas del área de Palexco han anunciado fiestas para todas las edades y gustos. En Quincemil hemos hecho una selección de los más destacados:

Jueves 4 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano - Fiesta Intercampus 2026, conocida por ser la mayor fiesta universitaria de Galicia. Después de unos meses de exámenes, los estudiantes se despiden del curso 2025-26 con una gran fiesta hasta la madrugada.

desde las 00:00 horas en la - Fiesta Intercampus 2026, conocida por ser la mayor fiesta universitaria de Galicia. Después de unos meses de exámenes, los estudiantes se despiden del con una gran fiesta hasta la madrugada. Jueves 11 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano - Shark, Entertainment For Hot People hace una segunda parada en la ciudad herculina para protagonizar otra noche de los mejores éxitos. ¿Estás preparado para ser un Shark?

desde las 00:00 horas en la - Shark, hace una segunda parada en la ciudad herculina para protagonizar otra noche de los mejores éxitos. ¿Estás preparado para ser un Shark? Sábado 20 desde las 18:30 horas en la sala Pelícano - Tardeo Los 40 Classic llega al puerto de A Coruña con Jorge Sánchez como invitado especial. Más de cinco horas de los mejores temas que nos han acompañado durante generaciones.

desde las 18:30 horas en la Tardeo Los 40 Classic llega al puerto de A Coruña con como invitado especial. Más de cinco horas de los mejores temas que nos han acompañado durante generaciones. Sábado 27 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano - Fiesta con el Padre Guilherme, una de las citas más esperadas del mes. Durante una noche entera, la sala Pelícano bailará al ritmo de los temas del Padre Guilherme Peixoto, sacerdote católico y disc-jockey.

Del 2 al 7 de junio: XVII Mostra de Cinema Periférico

Cartel de la 17.ª edición de la Mostra de Cinema Periférico

La primera semana del mes de junio -desde el martes 2 hasta el domingo 7- podremos disfrutar de la 17.ª edición de la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña en diferentes recintos a lo largo de la ciudad herculina. Este año tendrá como tema principal la relación entre los eclipsesy el cine analógico.

En esta ocasión, participarán en el evento 88 invitados profesionales y durante esta semana se proyectarán un total de 161 películas, 35 estrenos mundiales y 8 film perfomances.

La sesión inaugural de esta edición llega con una interesante doble propuesta: O obturador cósmico en la Filmoteca de Galicia y la film perfomance de Path of Totality de la cineasta Jeanne Liotta en la Domus.

Dentro de la programación de las retrospectivas, destacamos las del canadiense John Porter, la del mexicano Bruno Varela y la belga Els van Riel.

Puedes consultar toda la programación en la página web oficial del evento.

Del 4 al 14 de junio: Festival Mar de Mares

El cartel de la edición de 2026 del Festival Mar de Mares

La edición de 2026 del Festival Mar de Mares dará inicio el jueves 4 y culminará el domingo 14. Durante estos días, la ciudad herculina podrá disfrutar de un amplio programa de actividades que reivindican la importancia de los océanos y la necesidad de protegerlos y preservarlos.

El programa completo del festival todavía no ha sido revelado, pero ya se ha anunciado que la edición de este año tendrá diferentes exposiciones, encuentros inspiradores con profesionales, actividades de ecoturismo, la IV edición del Foro Azul, gastronomía y mercados.

Se prevé que el programa sea revelado en las próximas semanas, por lo que te recomendamos que vayas haciendo hueco en tu agenda para asistir a alguna de las actividades que organizará el Festival Mar de Mares.

5 y 6 de junio: Representación de Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare

Cartel de la obra de teatro 'Los dos hidalgos de Verona' de William Shakespeare

El viernes 5 y sábado 6 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro podremos disfrutar de las dos únicas funciones de Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare, obra coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Cheek by Jowl y LAZONA.

Esta obra teatral es una de las creaciones más ilustres de William Shakespeare, donde el dramaturgo desarrolla su concepción de la amistad y el amor, dando lugar a una forma de amor sin sexo que había ganado atención entre los intelectuales del Renacimiento.

En esta comedia es un reflejo del virtuosismo del Bardo y no dejará indiferente a ningún amante del teatro clásico. ¡No te lo pienses más y consigue tus entradas antes de que se agoten!

5 de junio: Stand Up Comedy in English de Sergi Polo

El premiado cómico Sergi Polo vuelve a España con un show íntegramente en inglés

El viernes 5 a las 20:00 horas en el Auditorio de la Sede Afundación tenemos una cita con Sergi Polo y su nuevo espectáculo Stand Up Comedy in English. El galardonado cómico llega más preparado que nunca después de sus shows a lo largo del Reino Unido y Europa.

¿Quieres practicar tu inglés mientras te echas unas risas? ¡Entonces este es tu show! Sergi Polo ha preparado un espectáculo al más puro estilo londinense. ¡Y tú no te lo vas a poder perder!

Del 5 al 7 de junio: Amoriños, un espectáculo de citas con Touriñán y Perdomo

Amoriños

El mayor espectáculo de citas en vivo de Galicia vuelve a los escenarios herculinos desde el viernes 5 hasta el domingo 7 a las 20:30 horas. Así es, Touriñán y Perdomo traerán su Amoriños, un espectáculo de citas al Teatro Colón durante todo el primer fin de semana de junio.

¿Estás preparado para otra sesión del mejor espectáculo de First Dates a la gallega? Los dos cómicos se subirán a los escenarios herculinos e interactuarán con el público con su magistral improvisación.

Puedes consultar todas las sesiones y disponibilidad de Amoriños en este enlace.

6 de junio: Espectáculo Conversaciones con mi mente de Joaquín Caserza

El cómico Joaquín Caserza aterriza en A Coruña con su show 'Conversaciones con mi mente'

El sábado 6 a las 19:00 horas llega Joaquín Caserza al Auditorio de Sede Afundación, donde presentará Conversaciones con mi mente, su nuevo show de humor que tiene como tema principal la salud mental.

El cómico invitará a su público a explorar lo que ocurre dentro de sus cabezas, usando un tono distendido y liviano. A la par, inundarán el escenario otros personajes que ayudarán a darle vida a este espectáculo. ¿El objetivo de Caserza? Convertir el teatro en una sala de terapia grupal.

6 y 7 de junio: Final Four

Cartel del evento de baloncesto The Final Four 2026

La Final Four 2026 elige el Coliseum herculino como la sede en la que sus cuatro equipos se disputarán la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa.

El evento deportivo tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 en dos jornadas donde los protagonistas serán la emoción, los nervios y, con suerte, la euforia de la victoria.

El sábado 6, día de semifinales, tendremos como primer partido a las 17:30 horas al anfitrión, Leyma Coruña, que todavía está a la espera del rival que se conocerá en los próximos días. El segundo partido tendrá lugar a las 20:25 horas y será entre el Movistar Estudiantes y el Alimerka Oviedo.

El domingo 7 podremos disfrutar de la final de The Final Four a partir de las 19:00 horas.

7 de junio: XLIV Concurso de baile tradicional Xacarandaina

Cartel de la nueva edición del Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina

El domingo 7 en el Palacio de la Ópera durante el horario de tarde se celebrará una nueva edición del Concurso de baile tradicional Xacarandaina.

Como todos los años, esta cita a inicios del mes de junio es un evento imprescindible para las asociaciones folclóricas de la ciudad herculina.

9 de junio: SINFILTRO. Hacia el futuro y más allá con Bárbara Grandío y Lucía Veiga

Cartel del evento de SINFILTRO HEFYMA del mes de junio

El martes 9 a las 19:00 horas vuelven las tertulias SINFILTRO HEFYMA con Bárbara Grandío y Lucía Veiga como protagonistas. Y esta cita es de lo más especial, pues viene con un evento doble.

Para empezar, Bárbara y Lucía presentarán una mesa redonda sobre IA y salud mental con Jesús Alberti Sudupe, facultativo especialista de Psiquiatría del CHUAC; Xacobe Abel Fernández, psicólogo clínico del CHUAC; Javier de Toro, jefe de Reumatología del CHUAC; y Javier Parapar, doctor en IA.

Acto seguido, las presentadoras darán paso a la entrevista más gamberra con... ¡Un invitado sorpresa! ¿Quieres saber quién será? Entonces no dudes en hacerte con las entradas y asistir a este show que es tan educativo como divertido.

16 y 17 de junio: Foro Económico Español: La Galicia que viene

El Foro Económico Español: La Galicia que viene vuelve con su 5.ª edición los días 16 y 17

El martes 16 y miércoles 17 en el Auditorio de la Sede Afundación tendrá lugar la 5.ª edición del Foro Económico Español: La Galicia que viene, impulsado por El Español, Quincemil, Treintayseis e Invertia.

Este encuentro se considera uno de los más importantes del año, pues reunirá en sus dos jornadas a destacadas figuras del mundo de la economía gallega y abordará cuestiones de actualidad como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o los sectores en los que Galicia está en una posición de liderazgo.

Recuerda que la entrada es completamente gratuita, pero es necesario reservar en el siguiente enlace.

Durante la jornada de la mañana del primer día del foro La Galicia que viene -martes 16-, se analizará cómo el contexto internacional está influyendo en la economía de Galicia. Diferentes empresarios y expertos analizarán y debatirán acerca de los desafíos en ámbitos claves como la educación, sanidad o vivienda.

La tarde del martes 16 se dedicará exclusivamente al turismo bajo el lema El turismo que viene y abordará el potencial de la marca Galicia especialmente en el ámbito gastronómico.

Finalmente, durante la jornada de la mañana del segundo día -miércoles 17-, se hablará de la transformación industrial y tecnológica. Se cerrará la quinta edición del foro La Galicia que viene con un análisis del papel de la comunidad en la nueva economía digital.

17 de junio: Músicas Inclusivas e Participativas (MIP)

El cartel del X Aniversario del concierto MIP

El miércoles 17 a las 19:00 horas en el Auditorio del Fórum Metropolitano se celebrará la 10.ª edición de las Músicas Inclusivas e Participativas.

El evento cultural MIP es un concierto de entrada libre en el que participarán diferentes entidades y artistas como los alumnos del CEIPS,diversos coros a lo largo de la ciudad, un cuarteto musical de jazz y el musicoterapeuta Robert Pier.

Del 19 al 24 de junio: San Xoán 2026

Centenares de personas frente a una hoguera en la noche de San Juan en 2022 en A Coruña. M. Dylan – Europa Press

Las fiestas de San Juan en la ciudad herculina se caracterizan por ser unas de las celebraciones más esperadas de junio. A lo largo de todo el mes, A Coruña acogerá una gran variedad de actividades que culminarán la noche del 23 con las Hogueras de San Juan, celebradas en las playas de Riazor y Orzán, donde se reunirá gran parte de la ciudad. Por el momento, el programa de la edición de 2026 todavía no ha sido revelado, pero se espera que salga a la luz a inicios de mes.

20 de junio: Deforme Semanal Ideal Total

La versión en vivo del podcast 'Deforme Semanal Ideal' llega a los teatros de A Coruña

El sábado 20 a las 12:00 horas llega hasta el Teatro Colón el radioshow de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, ganador del Premio Ondas al Mejor Podcast (2021) y Mejor Podcast al Año en los Premios Ondas Globales del Podcast (2022).

Deforme Semanal Ideal Total sale de las pantallas y llega hasta los escenarios de toda España con esa visión provocadora y feminista de la cultura y de la vida, caracterizada por las explicaciones redundantes de las dos carismáticas presentadoras, quienes prometen hacer pasar a su público una jornada inolvidable.

Del 22 al 30 de junio: Festival Noites do Porto

Cartel de la edición de 2026 del Festival Noites do Porto

El festival de la música coruñés conocido como Noites do Porto presenta su edición de 2026 con prometedores conciertos en diferentes salas de la ciudad. En esta ocasión, las fechas de finales de septiembre y principios de octubre se adelantan hasta finales de junio e inicios de julio, coincidiendo con algunas fiestas de gran relevancia en A Coruña, como las Hogueras de San Juan.

El festival Noites do Porto dará inicio el lunes 22 con Lela Soto y tendrá su último concierto de junio el martes 30 con Curtis Harding. Continuaremos a inicios del mes de julio con María José Llergo, Nadadora y muchas más citas por confirmar.

La programación del mes de junio de Noites do Porto es la siguiente: