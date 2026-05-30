A Coruña se llena de música: todos los conciertos de junio para dar la bienvenida al verano

Estos son todos los conciertos de junio 2026 en A Coruña con los que daremos la bienvenida al verano

El mes de junio se proclama como uno de los meses más musicales del año en la ciudad herculina. A lo largo de estos días podremos disfrutar de uno de los grandes ciclos musicales de A Coruña, Noites do Porto, que traerá a diferentes escenarios coruñeses artistas como Lela Soto, Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Vera Fauna y muchos más.

A estas citas musicales se suman los conciertos del mítico grupo de rock español, Sidecars; la cantautora mexicana Silvana Estrada y el espectáculo musical basado en el fenómeno audiovisual de Netflix: La Reina del Flow.

6 de junio: Sidecars

Sidecars traen su gira de presentación del álbum 'Everest' hasta A Coruña

El sábado 6 a las 20:30 horas en la sala Pelícano, el legendario grupo de rock español conocido como Sidecars, inaugurará la temporada de grandes citas musicales del mes de junio.

En esta gira tan especial, Sidecars regresa a los escenarios para presentar su nuevo trabajo discográfico, Everest, un viaje sonoro por el rock más clásico que ha conseguido conquistar a varias generaciones. Canciones como Lo que queda o A cámara lenta sonarán en la sala Pelícano durante toda una noche que promete ser inolvidable.

¿Estás listo para volver a ver sobre el escenario a Juancho, Gerbass y Ruly? ¡Entonces no te lo pienses más y hazte ya con sus entradas! Las últimas están a la venta desde 32 euros en sidecarsentradas.com

13 de junio: Silvana Estrada

La cantautora mexicana Silvana Estrada estará en A Coruña a principios de mes

El sábado 13 a las 21:00 horas en el Teatro Colón podremos disfrutar de una de las voces más destacadas del panorama internacional: Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2022 gracias a su hit mundial Marchita.

La cantautora mexicana regresa más fuerte que nunca con su nuevo trabajo, Vendrán Suaves Lluvias, un mundo sonoro en el que abraza la tristeza, la rabia transformadora y los nuevos comienzos. Interpretará por primera vez en directo Dime, Flores o Lila Alelí, temas que ya han conquistado a cada uno de sus fans alrededor del mundo.

¿Te vas a perder esta cita tan especial? Reserva tus entradas desde 25,92 euros en Ataquilla.com y acompaña a Silvana Estrada en una nueva etapa musical.

22 de junio: Lela Soto (Noites do Porto)

Lela Soto inaugura el festival Noites do Porto en Jazz Filloa

El lunes 22 tenemos una cita de lo más especial con Lela Soto, quien inaugurará oficialmente la edición de 2026 de Noites do Porto con dos sesiones en Jazz Filloa: una a las 20:30 y otra a las 22:00 horas.

El cante jerezano conquistará el escenario de Jazz Filloa y vendrá de la mano de Lela Soto, una de las voces del flamenco con mayor proyección a nivel internacional. Desde temprana edad ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz y en la actualidad está trabajando en proyectos con Frente Abierto y su gran compañero Israel Fernández.

Una cita que ningún amante del flamenco se puede perder. Y los coruñeses lo saben bien, pues las entradas para disfrutar del cante de Lela Soto ya han sido agotadas.

23 de junio: Xoel López + Caamaño & Ameixeiras (Noites do Porto)

Xoel López y Caamaño & Ameixeiras se unen para dar un concierto el durante la Hogueras de San Juan

El martes 23 a las 21:00 horas aterrizan en el Muelle de Batería unos artistas que prometen hacer que la noche más larga del año sea incluso más especial: Xoel López y Caamaño & Ameixeiras.

Xoel López se une a Caamaño & Ameixeiras para traer la mejor fusión de pop y folclore gallego a la ciudad herculina. El artista coruñés acaba de sacar su último álbum, Caldo Espírito, con una gira en solitario llena de sold outs; mientras que Caamaño & Ameixeiras siguen haciendo sonar el folclore gallego por todo el mundo, llegando hasta países como Austria, Portugal o Francia con su trabajo discográfico Quitar o aire.

¿Quieres un plan redondo para la noche de las Hogueras de San Juan? En ese caso, no te pierdas esta cita única en la que se unirán tres de las voces gallegas más importantes de la actualidad. Las entradas están a la venta desde 38,50 euros en Ataquilla.com

25 de junio: La Tania (Noites do Porto)

La Tania se suma a Gitano de Palo para traer la segunda cita de flamenco a la ciudad herculina

El jueves 25 a las 20:30 horas en Garufa Club recibiremos a La Tania y Kiko Evia, más conocido como Gitano de Palo. Estos dos artistas fusionan dos formas diferentes de entender el flamenco en un espectáculo único.

Ambos estarán presentando sus últimos trabajos discográficos. Por un lado, La Tania presentará su último disco, Palace, un universo en el que canta con un tono alegre y vibrante que es inconfundible. Por otro lado, Gitano de Palo nos muestra su inédito Alaiar, una fusión entre lo árabe y lo romano; el jaleo y la bulla; y la risa y el llanto.

¡No te quedes sin tus entradas! Consíguelas desde 22 euros en Ataquilla.com

26 de junio: Barry B + Vera Fauna (Noites do Porto)

La siguiente gran cita musical de Noites do Porto vendrá de la mano de Barry B y Vera Fauna

El viernes 26 a las 21:00 horas en el Muelle de Batería tenemos otra cita doble con Barry B, también conocido como el Chato, y el mítico grupo Vera Fauna. Al rock-punk, electrónica y hip hop de Barry B se une el rap, R&B y rock clásico de Vera Fauna, dando como resultado una explosión de sonido.

Por un lado, Barry B destaca por ser uno de los artistas urbanos más reconocidos de la actualidad. Su último gran éxito ha sido el EP Infancia Mal Calibrada. Por otro lado, Vera Fauna celebra casi diez años de trayectoria musical con su álbum Dime dónde estamos, una exploración de la identidad musical del grupo que fusiona humor y costumbrismo.

No te lo pienses más y consigue ya las entradas, ¡están volando! Las puedes conseguir desde 33 euros en Ataquilla.com

27 de junio: La Reina del Flow

El espectáculo musical basado en La Reina del Flow llega a la ciudad herculina

El sábado 27 a las 22:00 horas aterriza en el Coliseum herculino el espectáculo musical en vivo de La Reina del Flow, basado en el fenómeno audiovisual de Netflix, líder en audiencias en varios países alrededor del mundo.

El elenco está formado por Charly Flow (Carlos Torres), Yoni Trejos (Jay Torres) y María José Vargas (Yeimy Montoya) entre otros miembros del elenco original de la serie. El público podrá disfrutar en directo de grandes éxitos como Perdóname o Amor Imposible, marcas indiscutibles de este fenómeno musical.

¡Date prisa y hazte con las últimas entradas! Puedes conseguirlas desde 43,20 euros en Ataquilla.com

28 de junio: ELLiS·D (Noites do Porto)

ELLiS·D aterriza con su glam-rock y psicodelia en los escenarios de Mardi Gras

El domingo 28 a las 20:30 horas vuelven los conciertos de Noites do Porto con una cita en la sala Mardi Gras donde el protagonista será ELLiS·D, recién llegado de Brighton para conquistar la ciudad herculina con su fusión de glam-punk, psicodelia y toques góticos.

Ellis Dickson, más conocido como ELLiS·D ha conseguido una notable reputación internacional gracias a su ecléctico sonido, el cual le ha llevado a actuar en festivales de gran proyección como Soundcity. Su último EP Spill es un trabajo caracterizado por la paranoia gótica del siglo XXI.

¿Quieres disfrutar de una noche única con el mejor sonido glam-punk? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de ELLiS·D desde 17,60 euros en Ataquilla.com

30 de junio: Curtis Harding (Noites do Porto)

La última cita musical del mes vendrá de la mano de Curtis Harding

El martes 30 a las 20:30 horas en la sala Inn Club podremos disfrutar de una cita musical de la mano de Curtis Harding, cantante de soul clásico, R&B hip-hop y multiinstrumentista que con los años ha ido ganando una consistente proyección internacional.

El artista de Michigan saltó a la fama con sus proyectos Soul Power (2014) y Face Your Fear (2017), que lo posicionaron como una importante voz del soul americano. En este concierto presentará en directo su álbum If Words Were Flowers, compuesto por canciones sanadoras que se oponen a la incertidumbre mundial.

No te lo pienses más y compra tus entradas en Ataquilla.com desde 27,50 euros para cerrar este mes de conciertos por todo lo alto.

Conciertos día a día del mes de junio