A Coruña regresará este julio al medievo: ya hay fecha para la Feria das Marabillas 2026

La cuenta atrás para uno de los grandes planes del verano en A Coruña ya ha comenzado. La Feria das Marabillas 2026 tendrá lugar entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio en la Ciudad Vieja, que durante esos días se convertirá de nuevo en un auténtico mercado medieval con puestos, actuaciones y propuestas para públicos de todas las edades.

Desde el lunes 25 de mayo, los comerciantes interesados pueden presentar la solicitud para contar con un puesto en el evento a través de correo acecamarabillastrinta2026@ciudadviejacoruna.es. El plazo estará abierto hasta el lunes 29 de junio a las 20:00 horas

La Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja (ACECA), organizadora del evento, ha informado también de los requisitos que se deben cumplir. Toda la información debe ser remitida en un mismo correo a la dirección facilitada e incluir la información legal correspondiente, enviar fotografías del puesto y matrícula del vehículo, explicar de forma clara la actividad que se va a realizar, adjuntar imágenes de los productos y los datos personales completos.

También será necesario indicar los mercadillos realizados en los últimos tres años, señalar la ubicación del puesto en las pasadas ediciones de la Feria das Marabillas, así como las medidas y toda la documentación que se considere necesaria.

En cuanto a las tarifas de inscripción, la artesanía tendrá un coste de 180 euros por metro más IVA, mientras que las condiciones para alimentación y hostelería se consultarán directamente con la organización.

A falta de conocer más detalles sobre el evento la XXX edición de la feria promete. Un año más, puestos decorados al estilo de la época recorrerán las principales plazas y callejones del casco histórico, acompañados de pasacalles, actuaciones musicales y teatrales, atracciones para los más pequeños, y una amplia oferta gastronómica y de artesanía.

Más requisitos

Asimismo, la organización señala que cada expositor deberá contar con los seguros correspondientes para su personal, así como cobertura frente a robos, incendios y responsabilidad civil por posibles daños ocasionados en su propia parada.

En el caso de los puestos de alimentación y tabernas, estos deberán disponer de barras, mostradores y mesas acondicionados con moqueta y goma protectora en el suelo para evitar la caída de grasas y residuos alimentarios. Además, cada expositor estará obligado a mantener limpia diariamente su zona y su área de influencia, así como a reciclar los residuos en los contenedores y puntos limpios habilitados.

Todos los puestos que utilicen fuego deberán disponer de un extintor con la revisión en vigor. También será obligatorio que todos los productos tengan el precio claramente visible para el público. Las tabernas y puestos de alimentación deberán mostrar además sus listas de precios.

La organización prohíbe la presencia de animales en las paradas y recuerda que cada responsable deberá limpiar exhaustivamente su espacio una vez finalizado el evento. El incumplimiento de estas normas, o de cualquier otra directriz establecida por la organización, podrá suponer la retirada de la parada y afectar a la admisión en futuras ediciones.