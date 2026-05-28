¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Todos los planes para despedir el mes de mayo

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedirte del mes de mayo

El último fin de semana de mayo se iniciará con los esperados conciertos de Pedro LaDroga y Malevolence, los cuales darán paso a la última cita de la 9.ª edición del festival Resis.

A lo largo de todo el fin de semana podremos disfrutar de tres días completos de las fiestas de Los Rosales, así como de la 38.ª edición del trofeo Miguelito y varios espectáculos, como el tributo This Is Michael o el musical de FRIENDS.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la gira 2026 de Malevolence por España

Las citas musicales de este fin de semana se concentran en el viernes 29 alrededor de diferentes salas de la ciudad herculina: rock, metal, punk, urbano... ¿A cuáles te apuntas?

El viernes 29 a las 21:25 horas recibiremos en Playa Club a los inigualables Malevolence, quienes llegan a la ciudad herculina como parte de su exclusivo tour de 2026 It It's All The Spain In You. El grupo belga presentará por primera vez en directo las canciones de su EP Black My Heart. ¡Una cita que ningún fan del metalcore se podrá perder!

El viernes 29 a las 20:00 horas tenemos una cita alternativa en la sala Malavida, donde se presentará Pedro LaDroga, uno de los artistas más sobresalientes de la escena urbana actual. Su estilo fusiona la psicodelia, el manga y hasta los vampiros futuristas con un sonido auténtico reflejado en temas como Catarata o A Pelo.

La última cita que tenemos el viernes 29 será a las 23:00 horas y estará protagonizada por Lisdexia, una de las bandas punk-rock más destacadas de la escena musical gallega. Se subirán al escenario de la sala Mardi Gras para presentar su nuevo EP Esclavos do baile, seis canciones que fusionan sátira, energía, fiesta y mucho ritmo.

Fútbol: R.C. Deportivo vs U.D. Las Palmas

Partido del Dépor en Valladolid

El domingo 31 a las 18:30 horas tenemos una nueva cita futbolística en el Estadio de Riazor, donde el R.C. Deportivo se enfrentará al U.D. Las Palmas tras su eufórica victoria de la semana pasada en Valladolid.

IX edición del Festival Resis - Programación semanal

Concierto del fin de semana del Festival de Resis Resis

El Festival de Música Contemporánea y Artes Vivas vuelve un año más a la ciudad herculina para celebrar su novena edición. Ya iniciado el 23 de abril, este encuentro cultural se seguirá desarrollando a lo largo de mayo y culminará este sábado30.

Al igual que en sus pasadas ediciones, Resis es un festival que será acogido por diversas salas de la ciudad coruñesa. Como eventos adicionales, se celebrará un concierto en Madrid el 6 de junio.

La novena edición de Resis homenajea el 100 aniversario del nacimiento de Morton Feldman a través de los espectáculos de agrupaciones como Arxis Ensemble o el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y las actuaciones de los artistas residentes de este año: Niño de Elche y Héctor Cavallaro.

La programación de esta semana es la siguiente:

30 de mayo a las 20:00 horas en el Plató Virtual TIC - Entre Feldman de de Arxis Ensemble & Niño de Elche

Proyecciones del fin de semana

Programa 'Proyecciones de lo ajeno' Filmoteca de Galicia

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de la programación audiovisual de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia se centrará exclusivamente en las proyecciones pertenecientes al programa Fóra de Serie. Por otro lado, el Fórum Metropolitano proyectará diversas películas de destacados cineastas asiáticos.

La programación del fin de semana de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 28 a las 18:00 horas - Viento del este

Jueves 28 a las 20:30 horas - Café y cigarrillos de Jim Jarmuch

de Jim Jarmuch Viernes 29 a las 18:00 horas - Café y cigarrillos de Jim Jarmuch

de Jim Jarmuch Viernes 29 a las 20:30 horas - ¿Qué te dice esa naturaleza? de Hong Sangsoo

de Hong Sangsoo Sábado 30 a las 20:30 horas - ¿Qué te dice esa naturaleza? de Hong Sangsoo

La programación del fin de semana del Fórum Metropolitano:

Eojjeolsuga Cobsda (No hay otra opción) de Park Chan-Wook - Jueves 28 y viernes 29 a las 20:00 horas, sábado 30 a las 17:30 y 20:00 horas

(No hay otra opción) de Park Chan-Wook - Jueves 28 y viernes 29 a las 20:00 horas, sábado 30 a las 17:30 y 20:00 horas Tokyo Monogatari (Cuentos de Tokio) de Yasujiro Ozu - Jueves 28 y viernes 29 a las 20:00 horas, sábado 30 a las 17:30 y 20:00 horas

Teatro del fin de semana

'Mr. Bo', una de las obras teatrales que serán representadas este fin de semana

¿Te apetece ver alguna obra de teatro pero no te puedes decidir? En Quincemil hemos hecho una selección de las mejores representaciones teatrales de la ciudad herculina solo para ti:

Viernes 29 a las 20:30 horas en el Teatro Colón - Señoras y Señoras, un espectáculo pop, humorístico y feminista conducido por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, que pone el foco en las mujeres de los años 60.

Sábado 30 a las 18:00 horas en el Fórum Metropolitano - Mr. Bo de Marie de Jongh es una obra teatral de clown y máscaras que narra la historia de los tres sirvientes del señor Bo, quienes pasan sus días imaginando cómo sería tener el poder en sus propias manos.

Domingo 31 a las 12:30 y 17:30 horas en el Teatro del Andamio - Baba-bebé de A Xanela do Maxín es una obra teatral infantil en el que toda la familia podrá sumergirse en un viaje sensorial perfecto para la primera infancia.

Fiestas de Nuestra Señora de Los Rosales

Cartel de las Fiestas del barrio de Los Rosales 2026

El barrio coruñés de Los Rosales se prepara para celebrar desde el viernes 29 hasta el domingo 31 sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Los Rosales. Durante estos tres días podremos disfrutar de una amplia programación de actividades para todos los públicos.

Viernes 29

21:00 horas - Pregón con Teatro Epb y David Perdomo

y 22:00 horas - Concierto de AWY

00:00 horas - Concierto de Alga

Sábado 30

11:00 a 13:00 horas - Juegos populares infantiles

11:30 a 13:00 horas - Zona Calaparc : Batalla simulada de Láser Tag

: Batalla simulada de Láser Tag Escuela da Espada: Masterclass de esgrima antigua

Masterclass de esgrima antigua 12:00 horas - Actuación de Son D'Aquí

13:00 horas - Sesión vermú amenizada por Andrés Solórzano

16:30 a 18:00 horas - Masterclass de Oxio Zero

19:00 horas - Concierto de la Banda Sinfónica Adagio Cantabile

Colaboración especial de la Banda de Betanzos

20:00 horas - Exhibición de Zumba y Vibrato Crew

22:00 horas - Actuación de Horizon

Domingo 31

11:00 a 18:00 horas - Mercadillo de la Asociación Empresarial Los Rosales

de la Asociación Empresarial Los Rosales 12:00 a 14:00 horas - Celebración de la Solemne Procesión acompañado por el grupo Cantigas da Terra

acompañado por el grupo 13:00 horas - Sesión vermú a cargo de The Cruze

FRIENDS. The Musical Parody

El musical de Friends aterriza en A Coruña con una fecha exclusiva

El sábado 30 a las 20:30 horas en el Teatro Colón podremos disfrutar de uno de los musicales que más triunfa en Broadway en la actualidad: FRIENDS. The Musical Parody, basado en la serie que ha enamorado a varias generaciones.

Ni importa si no eres fan de Friends. ¡Si eres un amante del teatro este espectáculo te fascinará! Números musicales de lo más entrañables, divertidísimos diálogos y mucho más que te dejará con ganas de volver a repetir.

No te lo pienses más y consigue ya tus entradas. ¡Corre que vuelan!

Orgasmos: La comedia

'Orgasmos: La comedia' aterriza en A Coruña

El sábado 30 a las 20:30 horas nos espera una noche de humor en el Auditorio de Sede Afundación con Orgasmos: La comedia, el show que ya ha marcado tendencia en las salas de Madrid y Barcelona y ahora llega a la ciudad herculina para seguir ganándose fans.

Orgasmos: La comedia, es un show que aborda la convivencia en pareja desde Adán y Eva, haciendo divertidas reflexiones sobre todos esos retos que surgen que cuando las parejas viven juntas.

Ven a disfrutar de esta comedia en compañía de tus amigos o tu pareja, ¡no te arrepentirás!

This Is Michael

El espectáculo musical This Is Michael cerrará los grandes eventos de este fin de semana

El domingo 31 a las 21:00 horas en el Palacio de la Ópera cerraremos el mes de mayo por todo lo alto con el tributo al atemporal Rey del Pop: This Is Michael.

Tras una ambiciosa gira internacional -incluyendo varios sold outs-, el espectáculo musical This Is Michael aterriza en la ciudad herculina para ofrecer una noche inigualable de música en vivo, una puesta en escena impecable y la mejor interpretación de Lenny Jay, quien es capaz de recrear a la perfección la voz, esencia y energía de Michael Jackson.

¿Eres un fan de toda la vida de Michael Jackson? En ese caso no dudes en acercarte este fin de semana al Palacio de la Ópera. ¡Te aseguramos que este show te emocionará!

38.ª Trofeo Miguelito

Torneo Miguelito Cedida

El domingo 31 en el Coliseum tenemos una jornada completa dedicada al judo con la 38.ª edición del trofeo Miguelito.

En esta nueva edición, Miguelito se suma al Proyecto A-Judo para hacerle frente al bullying concienciando a participantes y familias sobre el acoso escolar. A lo largo del evento se repartirán una serie de láminas de trabajo para que los participantes expresen lo que piensan sobre el bullying. Además, los más pequeños contarán con ilustraciones que podrán colorear.

XIII Carreira Popular Los Rosales

Cartel de la 13.ª edición de la Carrera de Los Rosales

El domingo 31 a las 10:00 horas dará inicio la 13.ª edición de la Carreira Popular Los Rosales en la avenida Fernando Suárez García.

Los primeros en salir serán los corredores correspondientes a la categoría absoluta, quienes deberán completar un circuito de un total de 5.935 metros. La entrega de los premios tendrá lugar una hora más tarde, a las 11:00 horas.

El resto de modalidades podrán iniciar su circuito a partir de las 11:15 horas.