Cerca de 200 personas participarán en A Coruña en una cena solidaria para ayudar a familias con ELA

La empresa coruñesa s2m celebrará el próximo 11 de junio una nueva edición de su Cena Solidaria s2m y Amigos, una iniciativa benéfica que este año destinará toda su recaudación al programa "Atención sociosanitaria a familias con ELA en Galicia", impulsado por AGAELA.

La cita tendrá lugar en Finca Montesqueiro y reunirá a cerca de 200 personas en torno a una gala que combinará solidaridad, cultura y tejido empresarial con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a la realidad de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Actualmente, AGAELA acompaña a más de 160 familias gallegas ofreciendo apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, atención social y asistencia integral tanto a pacientes como a sus entornos familiares.

Entre las novedades de esta cuarta edición figura la incorporación del ex jugador del Dépor e influencer coruñés Nico Clouston como embajador del evento.

Una obra colectiva y camisetas firmadas por el Dépor

La velada contará con distintas actividades solidarias y participativas, entre ellas la creación en directo de una obra artística coordinada por la artista Irene Parga Todoroff, en la que participarán los asistentes.

También se celebrará un sorteo solidario con más de 50 regalos aportados por empresas colaboradoras. Entre ellos destaca un vestido exclusivo cedido por Bouret Atelier e inspirado en uno de los diseños utilizados por la reina Letizia.

Además, la gala incluirá una subasta benéfica con obras de arte y camisetas oficiales del Deportivo de La Coruña y del Básquet Coruñafirmadas por todos los jugadores de ambos equipos.

La gerente de s2m, Emma Martínez de la Fuente, explicó que esta iniciativa surge de la idea de que "las empresas también tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno" y defendió que el evento busca convertirse en "un punto de encuentro capaz de movilizar a empresas y personas alrededor de causas que realmente transforman vidas".

En la misma línea, el también gerente José Manuel Mosquera aseguró que "cuando las empresas y la sociedad trabajan juntos se puede generar un impacto positivo y real".

Miles de euros recaudados

Desde su puesta en marcha en 2023, la iniciativa s2m y Amigos ha logrado recaudar más de 58.000 euros y movilizar a más de 150 empresas colaboradoras en distintas causas sociales y sanitarias.

La edición de este año cuenta además con el respaldo de diferentes patrocinadores, entre ellos Reale Seguros, Grupo Gas Europa, Necesitas Formación, Grupo Barreiro y AuthUSB.

El precio de la cena será de 95 euros por persona y las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web de la organización. También se habilitará una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir presencialmente al evento.