La defensa de Luis Tosar sobre lo público: "Gracias a los impuestos, todo está lleno de cosas a las que se puede acceder"

Con una camiseta con el mensaje "Estou ata a cona" y un pin con la bandera de Palestina, el gran actor gallego Luis Tosar acudió al programa Al cielo con ella, presentado por la humorista Henar Álvarez. Durante la entrevista, repasó algunos momentos de su trayectoria, opinó sobre diferentes cuestiones políticas y mostró su lado más espontáneo y cercano.

Tosar volvió a destacar por su naturalidad y por un discurso en defensa de los valores sociales y el sentido común. Además de la conversación, el actor también dejó momentos divertidos al animarse a bailar break dance junto a Henar Álvarez y cantar con la banda del programa.

"No sé qué vamos a hacer con este mundo"

Lejos de convertirse en actor de la noche a la mañana, Tosar recordó que antes de triunfar trabajó como payaso en fiestas infantiles, animador de público e incluso quiso presentarse como voluntario a las COE. Sin embargo, aseguró que su vida cambió gracias a su profesora de literatura. "Me propuso hacer una función con ella. Lo hice, accedí a hacer la función y ahí me di cuenta de que ya quería ser actor".

Durante la conversación, el actor también reflexionó sobre las diferencias generacionales y el auge de discursos reaccionarios. "A los de mi generación nos queda trabajo por hacer pero, dentro de todo, somos una generación bisagra", señaló.

Además, mostró su preocupación por la influencia que ciertos sectores ejercen sobre la juventud: "Parece que les hace más gracia el otro discurso, que es un discurso muy machista, un discurso muy patriarcal, muy cabrón, muy rancio y muy retrógrado también".

Tosar no evitó pronunciarse sobre la situación política internacional y la social actual. Al hilo del mensaje de su camiseta, "estou ata a cona", expresó lo siguiente: "Hasta el c*ño de Netanyahu, hasta el c*ño de Trump, pero sobre todo hasta el c*ño de que no sé qué vamos a hacer con este mundo".

También defendió la necesidad de implicarse políticamente: "Que no seamos capaces de hacer entender a la gente joven que la política es necesaria y que la política al final rige nuestras vidas".

El actor cerró su reflexión reivindicando los servicios públicos y el papel de los impuestos en la sociedad: "Lo público es importante, la educación pública y la sanidad pública... (...) Y que no seamos capaces de comunicar que gracias a los impuestos que se pagan, todo está lleno de cosas a las que se puede acceder... Y todo eso es a base de que hemos creado un lugar teóricamente que es una democracia y una forma de entendernos en el que lo público al final es una parte muy importante y gracias a la cual nuestra sociedad es mínimamente ecuánime, porque si ni siquiera estuviese eso, tal y como están las cosas, con la desigualdad que hay a día de hoy, esto sería un p*to desastre".